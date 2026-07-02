Presqu’île de Lyon : Grégory Doucet réclame un référendum après les décisions de la Métropole

La bataille autour de l’aménagement de la Presqu’île lyonnaise prend une nouvelle dimension.
Au lendemain des annonces de la Métropole de Lyon concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile en septembre et l’évolution de la Zone à trafic limité, le maire de Lyon, Grégory Doucet, est sorti du silence pour dénoncer la méthode employée par l’exécutif métropolitain.
Entouré de la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, et de son adjoint aux mobilités, Laurent Bosetti, l’édile écologiste affirmait ce jeudi midi que la Ville n’a pas été associée aux décisions présentées par la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli.
Selon lui, les élus lyonnais auraient été informés à la dernière minute. Le courrier de Véronique Sarselli à Grégory Doucet date effectivement du 30 juin.
"Tous les rendez-vous de travail sur ce sujet ont été annulés", déplore-t-il, assurant qu’aucune réunion de concertation n’a été organisée avant les annonces.
Très critique, Grégory Doucet estime que les mesures dévoilées ne reposent sur aucune étude ni évaluation préalable.
"Rien ne va dans cette annonce", a-t-il déclaré, dénonçant une démarche qu’il juge avant tout politique.
Pour sortir de l’impasse, Grégory Doucet souhaite d’abord remettre en place le comité de suivi créé lors du précédent mandat. Cette instance réunissait notamment habitants, commerçants et représentants d’usagers afin d’évaluer les aménagements réalisés et d’apporter des ajustements lorsque cela était nécessaire.
L’idée d’un référendum
La proposition la plus marquante avancée par l’élu écologiste concerne toutefois l’organisation d’une consultation populaire. Grégory Doucet appelle la Métropole à mettre en place, conjointement avec la Ville, un référendum consacré à l’avenir de la Presqu’île et à ses conditions de circulation.
Selon lui, les habitants doivent pouvoir se prononcer directement sur les choix d’aménagement du cœur de Lyon.
Reste désormais à savoir si Véronique Sarselli sera prête à reprendre cette méthode pour trancher le débat sur l’avenir de la Presqu’île.
BouhouSignaler Répondre
Au lieu de s'entendre avec la métropole, il ne veut pas cela. On voit bien que les gens en ont marre de la politique et des personnes politiques
On dirait un sims qui joue à sincitySignaler Répondre
totalement anti démocrate et républicain Doycet remet toujours en cause la démocratie quand elle ne va pas dans son sens … le vote a déjà eut lieu et sans ses magouilles électorales avec son opposition il serait dehors … comme tous ses copains des VERTS qui ont été poussés dehors …c est la bande de politicards magouilleurs qui ont fait détester l écologie politique aux français… Avec Doycet et Tondelier, les VERTS ne sont plus qu une officine aux ordres de LFI …Signaler Répondre
Il en a fait des referendum lui pendant son premier mandat ???? Doucet tu es lamentable …Signaler Répondre
erreur la réouverture est une erreur, la Présidente se grandirait de ne pas détruire ce qui est bien.Signaler Répondre
Les Lyonnais ont voté Doucet, pas l'autre idio t de SarcelliSignaler Répondre
Il a fait des référendum pour imposer sa dictature soi disant verte en détruisant Lyon et sa métropole avec son ami Bernard qui laisse deux milliards de dette...Signaler Répondre
250€ ?Je pose 350 c'est mon dernier prixSignaler Répondre
A t il fait LUI un référendum pour toutes les pistes cyclables et la liberté de circulation des automobilistes et pour emm... les Lyonnais ? C'est bien la gauche comme ça les arrange.Signaler Répondre
et il veut nous refaire un référendum au niveau national comme le précédent.Signaler Répondre
+10000000👍👍👏👏🤣🤣Signaler Répondre
les lyonnais ont déjà voté, et sans les magouilles électorales avec LFI ses « alliés d une semaine » et maintenant ses opposants… il aurait été mis à la porte … par ailleurs s il avait été honnête avec les vrais écologistes lyonnais au sujet de son revirement concernant les JO à Lyon il aurait été balayé… sans oublier son silence avant élection concernant ses projets d’augmentations de ses indemnités et celles de ses copains choisis et autres magouilles pour s en mettre plein les poches sur le dos des lyonnais il n a plus aucune légitimité de fond à Lyon … alors qu il se taise !Signaler Répondre
coucou cher Grégory le referendum a déjà eu lieu en mars et ça s appelle des élections !!Signaler Répondre
Le référendum pour la Métropole, c'est le résultat des urnes aux dernières élections, ça pose un problème à la secte verte ?Signaler Répondre
Je suis intéressé par la place de parking pouvez-vous me communiquer votre adresse mail ou votre numéro de téléphone ?Signaler Répondre
Les référendum c'est lorsque ça l'arrange !Signaler Répondre
Un référendum sur sa destitution immédiate, OUISignaler Répondre
Gonfler les chevilles ! C'est pour ça qu'il se déplace en baskets avec le Préfet.Signaler Répondre
Si elle avait pu avoir lieu aussi à la métropole , nous aurions pas cette vieille droite sans projets . Les états majors de la gauche prenez en de la graine pour les présidentielles !Signaler Répondre
il l ' a gagné , il y a 100 jours et au vue de ce que l 'on a appris sur ces principaux opposants il l 'a regagnerait haut la main !Signaler Répondre
j'ai participé à la concertation mise en place pour la rue de la République ils avaient déjà tout décidé pour les bus en m'expliquant que de passer par Saint-Jean ça serait + rapide pour rejoindre la XRousse et Caluire !!!! Au niveau de la concertation les écolos n'ont pas de leçon à donner...Signaler Répondre
Arrêtez donc de défendre ce maire escrologiste ,c'est un passe droit et pas courtois avec ses compères ,et j'en sais quelque chose,bossant à la mairieSignaler Répondre
Le mec sens que tous va être détruit fesait comme bon voulais et la y veut faire un référendum mdrSignaler Répondre
Droit dans les bottes avec Sarselli... Fin des replay du conseil de la métropole, aucune consultation, n'écoute pas les maires...Signaler Répondre
Enfin aucune consultation, la seule consultation en cours c'est celle de Pierre Oliver, et pas sure qu'ils la suivent au vu de tous les aménagements cyclables demander...
L'immonde dégueulasserie qu'il nous a imposé sur la place Bellecour, sans referendum, il en pense quoi de la démocratie ?Signaler Répondre
ça leur fait drôle aux bolcheviques quand tout se retourne contre eux. 6 ans de galère pour eux. meritéSignaler Répondre
"Selon lui, les habitants doivent pouvoir se prononcer directement sur les choix d’aménagement du cœur de Lyon."Signaler Répondre
C'est d'ailleurs pour cela qu'un referendum avait été réalisé avant la mise en place de la ZTL.. oups.
Quel guignol, a t il fait des référendum pour les pistes cyclables, la subvention aux associations etc.?Signaler Répondre
On va faire un référendum pour te virer Doucet !Signaler Répondre
De vraies égoïstes ces écologistes, tout à l'heure je regardais l'avenue Berthelot et le fameux entonnoir à l'intersection du Boulevard Tchécoslovaque! Ils ont créé un bouchon pour ennuyer les automobilistes (mais le tram aussi) tout ça pour la piste cyclable n°8 pratiquement inutilisée!Signaler Répondre
Avec son pote Bruno Bernard ils ont pris combien de décisions de ce type sans référendum ?Signaler Répondre
Que lorsque j'écris la loi en France le censeur censure..............................Les référendums à la DOUCET n'ont aucune valeur selon notre CONSTITUTION.Signaler Répondre
Allons Greg... c'est une blague !!!???Signaler Répondre
Il peut pas la mettre en veilleuse une bonne fois pour toutes l'islamo pastèque...Au passage, je loue 250€ par mois une place de parking pour quelqu'un qui viendrait travailler quotidiennement sur lyon, ma femme n'a plus de voiture.Signaler Répondre
trop drole le gregSignaler Répondre
Le plus drôle c'est qu'il a dit lui même il y'a une quinzaine de jours concernant la baignade dans la darse de Confluence que le vote populaire avait déjà eu lieu lors des élections...du coup c'est le cas aussi concernant les décisions de la métropole, non? 🤷Signaler Répondre
Il ne faut pas manquer d'air pour parler de démocratie, d'un référendum quand on a fait comme Doucet, alliance avec la France insoumiseSignaler Répondre
Doucet, ta machecroute prend l'eau. La métropole commence à rectifier le tir pour corriger tes 6 années de despotisme militant, tes "alliés" LFI ne vont pas tarder à te faire un petit dans le dos. Il va te falloir apprendre à courber l'échine !!
Incroyable….maintenant les verts réclament un référendum….par contre quand ils ont imposé des mesures de restriction de la circulation, de modification des trajets bus sur rue république, de construction intensive de pistes cyclables….il n était pas question de référendum, l avis des lyonnais ne les intéressait pas…..Signaler Répondre
Je n'ai pas le souvenir que lui et sa clique ait demandé un référendum aux nombreux commerçants qui ont mis la clé sous la porte et autres concitoyens Lyonnais.Signaler Répondre
Allez dans le "cul cul lulu"
Il se prend pour le président de la république maintenant ;-)Signaler Répondre
Les JO lui ont fait gonfler les chevilles...
"les mesures dévoilées ne reposent sur aucune étude ni évaluation préalable", ce n'est pas ce qu'il a fait en continu pendant 6 ans ??
C'est clairement un déni de démocratie Est-ce étonnant de sa part?Signaler Répondre
Les référendums lorsque ces escrolos décidaient de tout par dogmatisme ont dû être un peu oubliés à l'époque..Signaler Répondre
Donc pas de référendum à la demande de ce mauvais perdant
Tout est dit !Signaler Répondre
La démocratie selon Doucet tout simplementSignaler Répondre
Comme un sale gosse à qui on a ôté son jouet
Grégory, ton sponsor Bruno Bobard est maintenant aux abonnés absents, il serait temps de se réveiller et de réaliser que tu vas en baver pendant quelques années
Et doucet, a t'il fait un referendum pour pondre sa deco minable de la place Bellecour, ses pistes cyclables, suppression de voies de circulation.... Minable hippocryte ...Signaler Répondre
Les écolos ont passé 6 ans à faire ce qu'ils voulaient au mépris des habitants, et là subitement ils sont épris de démocratie et veulent organiser un referendum? Quelle blague!!!Signaler Répondre
Le référendum a déjà eu lieu... C'était l'élection métropolitaine ! Les écolos ont perdu... Ils doivent se soumettre au suffrageSignaler Répondre
Et maintenant Mme et MrSignaler Répondre
Le grand
L'unique
Le majestueux
Le pétillant
Le truculent
Greg le Donneur de Leçons dans son numéro unique
"Je ne l'ai pas fait mais les autres doivent le faire!"
Le referendum a déjà été fait, ça s'appelle les élections, c'était en avril.Signaler Répondre
Un référendum ! ah ah ah ah ah ah ah !Signaler Répondre
Trop drôle ce petit maire, en 6 ans il n'en a pas fait un seul et à imposé aux lyonnais toutes ses merdes !