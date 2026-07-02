Presqu’île de Lyon : Grégory Doucet réclame un référendum après les décisions de la Métropole

La bataille autour de l’aménagement de la Presqu’île lyonnaise prend une nouvelle dimension.

Au lendemain des annonces de la Métropole de Lyon concernant la réouverture de la rue Grenette à la circulation automobile en septembre et l’évolution de la Zone à trafic limité, le maire de Lyon, Grégory Doucet, est sorti du silence pour dénoncer la méthode employée par l’exécutif métropolitain.

Entouré de la maire du 1er arrondissement, Yasmine Bouagga, et de son adjoint aux mobilités, Laurent Bosetti, l’édile écologiste affirmait ce jeudi midi que la Ville n’a pas été associée aux décisions présentées par la présidente de la Métropole, Véronique Sarselli.

Selon lui, les élus lyonnais auraient été informés à la dernière minute. Le courrier de Véronique Sarselli à Grégory Doucet date effectivement du 30 juin.

"Tous les rendez-vous de travail sur ce sujet ont été annulés", déplore-t-il, assurant qu’aucune réunion de concertation n’a été organisée avant les annonces.

Très critique, Grégory Doucet estime que les mesures dévoilées ne reposent sur aucune étude ni évaluation préalable.

"Rien ne va dans cette annonce", a-t-il déclaré, dénonçant une démarche qu’il juge avant tout politique.

Pour sortir de l’impasse, Grégory Doucet souhaite d’abord remettre en place le comité de suivi créé lors du précédent mandat. Cette instance réunissait notamment habitants, commerçants et représentants d’usagers afin d’évaluer les aménagements réalisés et d’apporter des ajustements lorsque cela était nécessaire.

L’idée d’un référendum

La proposition la plus marquante avancée par l’élu écologiste concerne toutefois l’organisation d’une consultation populaire. Grégory Doucet appelle la Métropole à mettre en place, conjointement avec la Ville, un référendum consacré à l’avenir de la Presqu’île et à ses conditions de circulation.

Selon lui, les habitants doivent pouvoir se prononcer directement sur les choix d’aménagement du cœur de Lyon.

Reste désormais à savoir si Véronique Sarselli sera prête à reprendre cette méthode pour trancher le débat sur l’avenir de la Presqu’île.