Faits Divers

Avec la caisse enregistreuse sous le bras, il est surpris en pleine nuit à la sortie d’un garage à Vindry-sur-Turdine

Avec la caisse enregistreuse sous le bras, il est surpris en pleine nuit à la sortie d’un garage à Vindry-sur-Turdine

Une alarme a conduit les gendarmes jusqu’à un suspect qui quittait un garage de Vindry-sur-Turdine avec son maigre butin.

Le cambriolage aura tourné court dans la nuit de jeudi à vendredi à Vindry-sur-Turdine, au nord-ouest de Lyon. 

Vers 1h du matin, une patrouille de gendarmerie a entendu l’alarme du garage-station service du Mortier, situé route de Tarare et déjà ciblé par plusieurs vols avec effraction par le passé.

Le butin n’aura pas eu le temps d’aller bien loin. À leur arrivée, les gendarmes ont aperçu un quadragénaire quittant le garage avec la caisse enregistreuse sous le bras. L’homme a bien tenté de prendre ses jambes à son cou, mais sa fuite a rapidement été stoppée par les militaires.

Quelques minutes plus tôt, le suspect aurait utilisé un pavé pour briser une vitre et pénétrer dans l’établissement.

Beaucoup de risques pour un maigre butin : la caisse ne renfermait qu’une quarantaine d’euros. Déjà connu de la gendarmerie et domicilié à Tarare, le quadragénaire a terminé sa nuit en garde à vue.

Tags :

Vindry-sur-Turdine

5 commentaires
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Calahann le 16/08/2026 à 19:44
Solidarité 69 a écrit le 16/08/2026 à 18h24

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

J'adore quand tu t'exprimes toujours de la même manière genre un peu comme un " SPAM " . L'avantage, c'est que tu n'es pas une I.A mais plutôt une Intelligence Abrutie.
Le p'tit facho au disque rayé.
La LFI te salue 😘

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Solidarité avec les 2-neurones le 16/08/2026 à 19:28
Solidarité 69 a écrit le 16/08/2026 à 18h24

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

Correction : on est toujours chez les droitardés niveau commentaire.

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Racailles de m... le 16/08/2026 à 19:12
Ex Précisions a écrit le 16/08/2026 à 17h29

Il n'a pas dit le classique "c'est pas moi m'sieur je l'ai trouvé par terre" ?

Non, il a dit que le voleur lui a mis dans les bras avant de s'enfuir... Parole de racaille !

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Solidarité 69 le 16/08/2026 à 18:24

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Ex Précisions le 16/08/2026 à 17:29

Il n'a pas dit le classique "c'est pas moi m'sieur je l'ai trouvé par terre" ?

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