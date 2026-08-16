Avec la caisse enregistreuse sous le bras, il est surpris en pleine nuit à la sortie d’un garage à Vindry-sur-Turdine

Le cambriolage aura tourné court dans la nuit de jeudi à vendredi à Vindry-sur-Turdine, au nord-ouest de Lyon.
Vers 1h du matin, une patrouille de gendarmerie a entendu l’alarme du garage-station service du Mortier, situé route de Tarare et déjà ciblé par plusieurs vols avec effraction par le passé.
Le butin n’aura pas eu le temps d’aller bien loin. À leur arrivée, les gendarmes ont aperçu un quadragénaire quittant le garage avec la caisse enregistreuse sous le bras. L’homme a bien tenté de prendre ses jambes à son cou, mais sa fuite a rapidement été stoppée par les militaires.
Quelques minutes plus tôt, le suspect aurait utilisé un pavé pour briser une vitre et pénétrer dans l’établissement.
Beaucoup de risques pour un maigre butin : la caisse ne renfermait qu’une quarantaine d’euros. Déjà connu de la gendarmerie et domicilié à Tarare, le quadragénaire a terminé sa nuit en garde à vue.
J'adore quand tu t'exprimes toujours de la même manière genre un peu comme un " SPAM " . L'avantage, c'est que tu n'es pas une I.A mais plutôt une Intelligence Abrutie.Signaler Répondre
Le p'tit facho au disque rayé.
La LFI te salue 😘
Correction : on est toujours chez les droitardés niveau commentaire.Signaler Répondre
Non, il a dit que le voleur lui a mis dans les bras avant de s'enfuir... Parole de racaille !Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
Il n'a pas dit le classique "c'est pas moi m'sieur je l'ai trouvé par terre" ?Signaler Répondre