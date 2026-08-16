Avec la caisse enregistreuse sous le bras, il est surpris en pleine nuit à la sortie d’un garage à Vindry-sur-Turdine

Le cambriolage aura tourné court dans la nuit de jeudi à vendredi à Vindry-sur-Turdine, au nord-ouest de Lyon.

Vers 1h du matin, une patrouille de gendarmerie a entendu l’alarme du garage-station service du Mortier, situé route de Tarare et déjà ciblé par plusieurs vols avec effraction par le passé.

Le butin n’aura pas eu le temps d’aller bien loin. À leur arrivée, les gendarmes ont aperçu un quadragénaire quittant le garage avec la caisse enregistreuse sous le bras. L’homme a bien tenté de prendre ses jambes à son cou, mais sa fuite a rapidement été stoppée par les militaires.

Quelques minutes plus tôt, le suspect aurait utilisé un pavé pour briser une vitre et pénétrer dans l’établissement.

Beaucoup de risques pour un maigre butin : la caisse ne renfermait qu’une quarantaine d’euros. Déjà connu de la gendarmerie et domicilié à Tarare, le quadragénaire a terminé sa nuit en garde à vue.