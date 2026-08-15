Thaïlande : un Villeurbannais au cœur d’une polémique après l'expulsion de touristes israéliens

La polémique est partie de quelques minutes filmées à l’entrée du Samui Exotic Park. Sur les images, une famille accompagnée de deux jeunes enfants conteste son refus d’accès au parc situé sur l’île thaïlandaise de Koh Samui.

"Parce que nous venons d’Israël ? Qu’est-ce qu’on vous a fait ?", demande notamment la mère. Un homme représentant l’établissement intervient ensuite pour leur demander de partir. La séquence montre la confrontation devenir physique : il semble donner un coup de tête au père, avant de jeter un petit panneau en direction de la famille.

🇹🇭🇮🇱 Thai staff KICK OUT an Israeli family from Samui Exotic Park in Thailand after they FOUND OUT their nationality. pic.twitter.com/iSYGN8IXuE — Saviour (@s2funcensored) August 13, 2026

L’homme est présenté sur plusieurs publications diffusées en France comme Kevin D., un Français originaire de Villeurbanne. Cette identification n’a toutefois pas été officiellement confirmée à ce stade par les autorités thaïlandaises. Des registres français font bien apparaître par le passé un entrepreneur portant ce nom à Villeurbanne, sans permettre à eux seuls d’établir qu’il s’agit de la même personne.

Le compte du parc affiche ensuite son refus des Israéliens

Les seules images de l’altercation ne permettent pas de connaître tout ce qui s’est passé avant le début de l’enregistrement. Mais les publications diffusées ensuite par le compte officiel du Samui Exotic Park ont alimenté les accusations de discrimination.

Khaosod English a notamment authentifié la diffusion en story d’un drapeau israélien barré d’un symbole d’interdiction, installé à proximité d’une cible perforée et d’un drapeau palestinien. Un autre message attribué au compte du propriétaire du parc revendiquait explicitement le refus d’accueillir des Israéliens. Des captures circulant sur les réseaux sociaux attribuent également au parc des propos visant cette fois les Juifs.

Le parc avait déjà été critiqué quelques semaines auparavant pour l’affichage de drapeaux palestiniens et d’un message "Free Palestine". Ses responsables avaient alors assuré accueillir les visiteurs de toutes nationalités, tout en accusant certains touristes d’avoir enfreint à plusieurs reprises le règlement de l’établissement.

Cette ligne de défense apparaît désormais difficilement conciliable avec les messages publiés après l’incident et visant spécifiquement les visiteurs israéliens.

La police touristique de Thaïlande s’est saisie de l’affaire et examine les accusations formulées par la famille.