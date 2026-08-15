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Thaïlande : un Villeurbannais au cœur d’une polémique après l'expulsion de touristes israéliens

Thaïlande : un Villeurbannais au cœur d’une polémique après l'expulsion de touristes israéliens

 Une famille israélienne affirme avoir été empêchée d’entrer dans un parc animalier en Thaïlande en raison de sa nationalité. La confrontation, filmée et largement diffusée, implique un Villeurbannais. La police touristique thaïlandaise examine désormais les faits.

La polémique est partie de quelques minutes filmées à l’entrée du Samui Exotic Park. Sur les images, une famille accompagnée de deux jeunes enfants conteste son refus d’accès au parc situé sur l’île thaïlandaise de Koh Samui.

"Parce que nous venons d’Israël ? Qu’est-ce qu’on vous a fait ?", demande notamment la mère. Un homme représentant l’établissement intervient ensuite pour leur demander de partir. La séquence montre la confrontation devenir physique : il semble donner un coup de tête au père, avant de jeter un petit panneau en direction de la famille.

L’homme est présenté sur plusieurs publications diffusées en France comme Kevin D., un Français originaire de Villeurbanne. Cette identification n’a toutefois pas été officiellement confirmée à ce stade par les autorités thaïlandaises. Des registres français font bien apparaître par le passé un entrepreneur portant ce nom à Villeurbanne, sans permettre à eux seuls d’établir qu’il s’agit de la même personne.

Le compte du parc affiche ensuite son refus des Israéliens

Les seules images de l’altercation ne permettent pas de connaître tout ce qui s’est passé avant le début de l’enregistrement. Mais les publications diffusées ensuite par le compte officiel du Samui Exotic Park ont alimenté les accusations de discrimination.

Khaosod English a notamment authentifié la diffusion en story d’un drapeau israélien barré d’un symbole d’interdiction, installé à proximité d’une cible perforée et d’un drapeau palestinien. Un autre message attribué au compte du propriétaire du parc revendiquait explicitement le refus d’accueillir des Israéliens. Des captures circulant sur les réseaux sociaux attribuent également au parc des propos visant cette fois les Juifs. 

Le parc avait déjà été critiqué quelques semaines auparavant pour l’affichage de drapeaux palestiniens et d’un message "Free Palestine". Ses responsables avaient alors assuré accueillir les visiteurs de toutes nationalités, tout en accusant certains touristes d’avoir enfreint à plusieurs reprises le règlement de l’établissement.

Cette ligne de défense apparaît désormais difficilement conciliable avec les messages publiés après l’incident et visant spécifiquement les visiteurs israéliens.

La police touristique de Thaïlande s’est saisie de l’affaire et examine les accusations formulées par la famille.

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Thaïlande

Conflit israélo-palestinien

20 commentaires
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Et alors ? le 15/08/2026 à 17:04

Une famille se fait refuser l'entrée d'un parc, et c'est forcément à cause de leur nationalité ? Ou de leur religion ?

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Dupon le 15/08/2026 à 17:01
Tounsi 69 a écrit le 15/08/2026 à 14h43

Respect à toi mon frère

Respect pour faire le malin devant une famille ?
On n'a pas la même notion de respect ou d'éducation Tounsi, en si tu as été éduqué ce dont je doute

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Comme dans les cités le 15/08/2026 à 17:00
Calahann a écrit le 15/08/2026 à 16h36

En Thaïlande, les touristes israéliens sont un vrai problème. Chaque année, vous avez environ 450 000 touristes israéliens qui viennent visiter ce pays. Parmi eux, vous avez plus de 200 000 jeunes soldats de Tsahal qui sont soit en permission, soit démobilisés de Gaza. Jusque là rien à dire.
Le problème c'est que ces jeunes soldats sont des fauteurs de troubles. En effet, les Thaïlandais ont clairement remarqués que les israéliens manquaient énormément de respect à la culture et aux traditions locales. Il leur est reproché de beaucoup d'incivilité, de dégradations, de vols, de racisme, de bagarres et tra-la-la.
À ce jour, énormément de restaurants, de bars, de discothèques, d'hôtels, d'auberge de jeunesses, d'entreprises de locations de véhicules, de motos ou d'appartements, de temples Bouddhistes, de magasins.. sont strictement interdits à tous les ressortissants israéliens.
Impossible de l'ignorer car, l' interdiction est clairement affichée en gros par des panneaux " interdit aux touristes israéliens ".
Vive la Thaïlande 👍

Je pense que vous vous trompez de nationalité. Certains lieux de Thaïlande sont envahis de racailles françaises des cités qui se comportent de la même façon qu’en France...Je n’ai jamais vu d’Israéliens dans ce pays ?

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villeurbannais? le 15/08/2026 à 17:00

rien que le titre m'amuse

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Dupon le 15/08/2026 à 16:49

Il a dit je t'arrache ta tête. .
Moi je lui laisserai sa tête pour en faire un.
ballon de foot, à la racaille villeurbannaise.
Quelle bonne image pour notre pays

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Censure? le 15/08/2026 à 16:49

Alors ça censure?
C'est pas plutôt ce qui s'appelle les "French arabic" leurs ont montré la tête ou tout simple en passe de prendre un certains pourvoir dans ce pays?

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Pas étonnant le 15/08/2026 à 16:44

La Thaïlande est le lieu de vacances préférées de la racaille française....

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Incroyable le 15/08/2026 à 16:37

Pourquoi pas dire lyonnais au lieu de Villeurbannais ?

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AntiLFI le 15/08/2026 à 16:36

Les jeunes de villeurbanne font briller leur talent à l'international.

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Calahann le 15/08/2026 à 16:36

En Thaïlande, les touristes israéliens sont un vrai problème. Chaque année, vous avez environ 450 000 touristes israéliens qui viennent visiter ce pays. Parmi eux, vous avez plus de 200 000 jeunes soldats de Tsahal qui sont soit en permission, soit démobilisés de Gaza. Jusque là rien à dire.
Le problème c'est que ces jeunes soldats sont des fauteurs de troubles. En effet, les Thaïlandais ont clairement remarqués que les israéliens manquaient énormément de respect à la culture et aux traditions locales. Il leur est reproché de beaucoup d'incivilité, de dégradations, de vols, de racisme, de bagarres et tra-la-la.
À ce jour, énormément de restaurants, de bars, de discothèques, d'hôtels, d'auberge de jeunesses, d'entreprises de locations de véhicules, de motos ou d'appartements, de temples Bouddhistes, de magasins.. sont strictement interdits à tous les ressortissants israéliens.
Impossible de l'ignorer car, l' interdiction est clairement affichée en gros par des panneaux " interdit aux touristes israéliens ".
Vive la Thaïlande 👍

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respecte personne le 15/08/2026 à 16:32

les israéliens son connu en thaïlandais surtout les franco-isrealien qui une image négative en Asie et en Australie car il respecte rien et s’approprie tout aller sur YouTube et cherche les franco-isrealien vous allez vous rencontre de l’ampleur mais la chaîne C13 a fait des reportages sur eux chaque fois il passe quelques part il y a le kao

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Soutien à cette famille le 15/08/2026 à 16:23

La justice thaïlandaise va s'occuper de lui....et ce sera pas la prison a la française. Il ne mérite que ça cette raclure !

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Kader le 15/08/2026 à 16:04

C'est malheureusement une réalité. Le drapeau israélien n'a pas bonne presse après avoir détruit tant de pays et de peuple depuis sa création. Palestine,irak, Iran,les attentats en Syrie, le Liban, le soutien de l'Inde contre le Pakistan, du Maroc contre l'Algérie, des Emirats....ce gouvernements extrémistes, terro a fait bcp de mal et le peuple Israélien le soutient dans sa grande majorité. Certains progressistes quittent israél contre cette politique de l'Apartheid et ils ne faut pas les mettre dans le même sac

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Solidarité 69 le 15/08/2026 à 15:37

La civilisation villeurbannaise s'exporte dans le monde entier.
Violences, insultes, agressions, harcèlement...
Bienvenue dans le nouveau monde by EELV-LFI !

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La Rance Indigne ! le 15/08/2026 à 15:22

L"antisémitisme délocalisé. La vidéo est claire !

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Bon le 15/08/2026 à 15:20

Décidément même à l’autre bout du monde, ils font ch…

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Rob le 15/08/2026 à 15:05

Pourquoi autant de méchanceté ?un visiteur reste un visiteur,on a pas à regarder d'où il vient. Un villeurbanais ça ne m'étonne pas.

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Ex Précisions le 15/08/2026 à 14:49

Un lfiste villeurbannais qui s'exporte ;-)

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Tounsi 69 le 15/08/2026 à 14:43

Respect à toi mon frère

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ah bon le 15/08/2026 à 14:27

Un Villeurbannais ? elle est bien bonne celle là !

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