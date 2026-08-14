Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation de l’islam de France provoque une vive réaction à Lyon.

Kamel Kabtane, secrétaire général de la Fondation, recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président de l’Institut français de civilisation musulmane, dénonce "l’échec d’une promesse républicaine".

Dans un communiqué diffusé jeudi 13 août, il refuse que les difficultés de la Fondation soient uniquement présentées comme une incapacité à réunir les ressources nécessaires à sa survie. "Son extinction financière était annoncée depuis longtemps", affirme-t-il.

Les 10 millions d’euros annoncés en 2020 au cœur des critiques

Kamel Kabtane revient notamment sur l'annonce d’Emmanuel Macron. Lors de son discours des Mureaux en octobre 2020, le président de la République avait promis la mobilisation de 10 millions d’euros pour soutenir les initiatives de la Fondation.

Or, la somme n'est toujours pas parvenue aux intéressés.

"Comment peut-on annoncer solennellement le soutien de l'État à une institution, la laisser progressivement privée des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, puis constater son incapacité à poursuivre son objet ?", interroge Kamel Kabtane.

Il réclame désormais à l’État "toute la transparence sur les engagements pris envers la Fondation de l'islam de France", en particulier sur la nature des financements annoncés en 2020, leur éventuelle mobilisation et les raisons pour lesquelles ils n’ont, selon lui, pas permis de pérenniser l’institution.

"Une occasion manquée pour la République"

Créée comme une structure culturelle et laïque, et non comme un organisme cultuel, la Fondation avait pour vocation de développer la connaissance de l’islam, la recherche, l’éducation, la formation universitaire et l’accès aux cultures et civilisations de l’Islam.

Kamel Kabtane met en avant les formations universitaires, bourses, travaux de recherche, conférences et projets culturels menés pendant près de dix ans. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon voit dans la disparition de la Fondation une contradiction avec les objectifs affichés par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les radicalités et les ingérences étrangères.

"On ne peut pas demander constamment aux musulmans de France de construire des institutions solides, transparentes, françaises et pleinement inscrites dans le cadre républicain, tout en laissant dépérir celles qui répondent précisément à ces exigences", estime-t-il.

"C'est une occasion manquée pour la République", poursuit-il appelant plus largement à clarifier la politique française à l’égard de l’islam et des citoyens musulmans, plaidant pour une stratégie de long terme fondée sur "la confiance, la responsabilité, la connaissance, la formation et le soutien aux initiatives".

"Nous refusons que la disparition annoncée de la Fondation de l'islam de France se résume à quelques lignes au Journal officiel. La République doit aussi rendre compte de ses promesses", conclut Kamel Kabtane.