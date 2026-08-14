Le retrait de la reconnaissance d’utilité publique de la Fondation de l’islam de France provoque une vive réaction à Lyon.
Kamel Kabtane, secrétaire général de la Fondation, recteur de la Grande Mosquée de Lyon et président de l’Institut français de civilisation musulmane, dénonce "l’échec d’une promesse républicaine".
Dans un communiqué diffusé jeudi 13 août, il refuse que les difficultés de la Fondation soient uniquement présentées comme une incapacité à réunir les ressources nécessaires à sa survie. "Son extinction financière était annoncée depuis longtemps", affirme-t-il.
Les 10 millions d’euros annoncés en 2020 au cœur des critiques
Kamel Kabtane revient notamment sur l'annonce d’Emmanuel Macron. Lors de son discours des Mureaux en octobre 2020, le président de la République avait promis la mobilisation de 10 millions d’euros pour soutenir les initiatives de la Fondation.
Or, la somme n'est toujours pas parvenue aux intéressés.
"Comment peut-on annoncer solennellement le soutien de l'État à une institution, la laisser progressivement privée des moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission, puis constater son incapacité à poursuivre son objet ?", interroge Kamel Kabtane.
Il réclame désormais à l’État "toute la transparence sur les engagements pris envers la Fondation de l'islam de France", en particulier sur la nature des financements annoncés en 2020, leur éventuelle mobilisation et les raisons pour lesquelles ils n’ont, selon lui, pas permis de pérenniser l’institution.
"Une occasion manquée pour la République"
Créée comme une structure culturelle et laïque, et non comme un organisme cultuel, la Fondation avait pour vocation de développer la connaissance de l’islam, la recherche, l’éducation, la formation universitaire et l’accès aux cultures et civilisations de l’Islam.
Kamel Kabtane met en avant les formations universitaires, bourses, travaux de recherche, conférences et projets culturels menés pendant près de dix ans. Le recteur de la Grande Mosquée de Lyon voit dans la disparition de la Fondation une contradiction avec les objectifs affichés par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les radicalités et les ingérences étrangères.
"On ne peut pas demander constamment aux musulmans de France de construire des institutions solides, transparentes, françaises et pleinement inscrites dans le cadre républicain, tout en laissant dépérir celles qui répondent précisément à ces exigences", estime-t-il.
"C'est une occasion manquée pour la République", poursuit-il appelant plus largement à clarifier la politique française à l’égard de l’islam et des citoyens musulmans, plaidant pour une stratégie de long terme fondée sur "la confiance, la responsabilité, la connaissance, la formation et le soutien aux initiatives".
"Nous refusons que la disparition annoncée de la Fondation de l'islam de France se résume à quelques lignes au Journal officiel. La République doit aussi rendre compte de ses promesses", conclut Kamel Kabtane.
Faut continuer à baisser son froc !Signaler Répondre
Et pendant ce temps la, d'autres institutions essentielles n'ont plus rien.Signaler Répondre
C'est vrai que c'est mieux de financer l'islamisme et le vivre ensemble (A coup de couteux)
Je serais curieux de savoir ce que l’islam a apporté au monde dans les domaines culturels, scientifiques ou autres. Autant les Perses et les Arabes ont apporté beaucoup : les mathématiques, l’écriture cursive, de la philosophie, des connaissances astrologiques ,…dans l’antiquité, autant rien n’est plus venu depuis 600 après Jesus-Christ, hormis la haine de l’autre et l’ignorance crasse.Signaler Répondre
Nos politiques gauchistes ont presque réussis la transformation de la France en pays musulmans. La laïcité est devenue de l’anti catholicisme. Il faudra bien voté si nous voulons conservé notre culture...Signaler Répondre
La fondation islamique ne devrait pas avoir besoin des aides FRANÇAISE, quelle fasse une quête sur les personnes qui pratiquent et l'affaire est réglée.Signaler Répondre
10Millions pour financer la machine à laver le cerveau islamique. Hors de question.. au nom de la laïcité et de la sécurité nationaleSignaler Répondre
"On arrive a se demander quels sont, en retours, les bénéfices que nos politiciens en tirent personnellement lorsqu'ils sont si généreux. " des voix beaucoup, de voix ; avec le conseil des imamsSignaler Répondre
Ah ah ah, merci pour votre commentaire ;-))))) !!!Signaler Répondre
Tellement drôle .... et pourtant tellement vrai !
Plus utile pour les pompiers et les sinistrés.Signaler Répondre
Et la laïcité on se torche avec!Signaler Répondre
Ce n'est pas l'invasion, 250 000 ou plus c'est Mozart le problème. Qui est Mozart d'après vous ?Signaler Répondre
Depuis 6 ans il ne s'est pas inquiété des fausses promesses dont tout le monde a l'habitude depuis 2017 ?Signaler Répondre
Qu'il demande à son pote Tebboune en lui rappelant que Christophe Gleizes est toujours emprisonné...
Ou qu'il rackette les fidèles.
Que ce recteur appelle le président algérien avec lequel il s'entend comme larrons en foire.Signaler Répondre
France-Algérie : Paris veut revenir à 250.000 visas délivrés chaque année aux ressortissants algériensSignaler Répondre
C'est pas sur les réseaux sociaux!!!!
C'est le gouvernement Français!!!!!
Mozart lui meme 😉
ça s'appelle le "en même temps". 10 ans que ça dure !Signaler Répondre
Il vaut mieux lire ça que d'étre aveugle hein !Signaler Répondre
Et pas que, les associations gauchistes nous pompent un pognon de dingue pour financer l'islam arrêtons de nous voiler la face et de leur donner cela représente des milliards par an et finançons nos hopitaux, les pompiers et les pauvres Francais, les musulmans peuvent se faire héberger et nourrir par leurs frères d'Arabie Saoudite et autres très riches. On arrive a se demander quels sont, en retours, les bénéfices que nos politiciens en tirent personnellement lorsqu'ils sont si généreux.Signaler Répondre
KAMEL, y'a plus de pognon en FRANCE, tu sais pas ?Signaler Répondre
Il faut aller en demander aux Frères Musulmans, ils vont t'en donner ....................
...................ou bien au Moyen-Orient, les iraniens ont leur c...... assis sur les pétro-dollars, les iraniens et les autres, ils nous doivent bien ça, on leur fait un pont d'or depuis des dizaines d'années !!!!!
Grâce à la technologie occidentale, ils n'étaient même pas foutus d'exploiter eux-mêmes le pétrole
C Q F D
Il faut arrêter de croire n'importe quoi, avec les réseaux sociaux et Mozart oui ils ont bien l'intention d'envahir l'europe mais a voir avec Mozart.Signaler Répondre
qu il s adresse a mr teboune. les retraités en ont plus besoin qu il aille faire la quete dans les quartiers auprès de ses compatriotes qui squattent les halls d immeubleSignaler Répondre
Ce n'est qu'une parmi une multitude de promesses non tenues .Signaler Répondre
Elles n'engagent que ceux qui les croient dit-on....
Ensuite il y a beaucoup de secteurs en crise plus importants et plus urgents !!!
Une quête tous les vendredis plus une cagnotte sur DZ !Signaler Répondre
En france on réclame pax on se soumet!Signaler Répondre
KamelSignaler Répondre
Kamel
Kamel
Mon ami Kamel
Jour la comme Benzema
Appelés le Quatar
La plus grande mosquée de France c'est la CAF...Signaler Répondre
Double langage. Comment invoquer un Islam républicain, alors qu'aucune pays musulman n'est une démocratie.Signaler Répondre
perte de reconnaissance d'intérêt public = plus d'argent publicSignaler Répondre
c'est limpide !
Les 10 millions et au-delà ont bien été versés mais via la CAF.Signaler Répondre
Les caisses sont vides … Alors nos églises sont à privilégier ! Le reste ensuite !!!!Signaler Répondre
Les 10 millions ont servi à acheter des masques pour la COVID-19 bien plus urgent. La priorité à présent c'est la clim, les pompiers, l'hôpital....Signaler Répondre
Faudra refaire cette demande de don aux prochains qui dirigeront le pays, l'année prochaine.
Pourquoi mes impôts paieraient ils pour ce machin?Signaler Répondre
La République doit-elle réellement financer des superstitions ? Que l’État s’engage en premier lieu dans ses fonctions régaliennes. En ce moment, les pompiers souffrent d’un manque d’engagement, tout comme les secteurs de la santé et de l’éducation, ainsi que les infrastructures de transport, culture, justice, etc.Signaler Répondre
Les caisses sont vides 🤪Signaler Répondre
Il ne parle pas des milliards d'euros versés aux familles nombreuses (la majorité de celles-ci étant étrangères)....Signaler Répondre
« Échec d’une promesse RÉPUBLICAINE » : il conviendrait d’éviter d’employer un vocabulaire inconnu de leur quotidien, de leur civilisation, de leur manière de vivre, voir d’établir une société apaisée.Signaler Répondre
C’est vrai que la République est un axe central des pays mulsumans…
Mais pour faire aboutir leurs projets, ils sont prêt à toutes les compromissions.
il découvre le show man médiatique , avec ses mots de trop, ses phrases de trop, ses réunions ,,,,,,,,,pour épater la galerie.Prochaine éclipse en France, celle du roi soleil en mai 2027 .Signaler Répondre
Je crois que cela date un peu de l'ère Sarkosy la fable d'un Islam de France non ?Signaler Répondre
Nos politiques en parle depuis des décennies mais laissent ouvertement de nombreuses organisations et mosquées être financées par certaines puissances étrangères (faudrait reprendre le terme d'ingérence qu'on n'applique qu'à la Russie... le comique de la chose).
On sait l'implication de l'Algérie,
On sait qu'on a vendu des part importantes de la France au Quatar qui finance des choses parfois peu recommandables dans nos "quartiers"
Là on apprend que notre Président négocie avec l'Arabie Saoudite un parc d'attraction ... sera t'il en plus Hallal?
On sait qu'une partie importante de nos politiques reçoivent des fonds des monarchies du Golfe (à travers des conférences payées parfois des centaines de milliers d'euros)
etc
etc
Pensez vous 30s que nos politiques autant intéressés par une manne financière orientale auraient réellement mis en place un Islam Républicain ?? Vaste Masquarade depuis le départ.
Par contre le mal est fait car l'Islam "tolérant" est lentement dévoré par l'Islam radical importé de la péninsule arabique.. ainsi que les pires relents antisémites car en réalité Nuremberg n'est pas passé dans cette partie du Monde (on a parlé souvent des exilés en Argentine mais on a quasiment jamais parlé de niches nazis en orient).
Bref Macron dont le seul let unique but reste lui même sait parfaitement ou est son intérêt.. et ce n'est certainement pas un Islam Républicain Français ... il met plus d'Algérie, plus de Quatar, plus d'Arabie Saoudite... là ou il peut trouver certains intérêts sonnants et trébuchants
le Mozart va en faire rentrer 250 000 chaque année en France! ça va nous couter surement plus que 10 milliards 🤔🤔Signaler Répondre
Kabtane a été impliqué dans la défense du groupe scolaire Al-Kindi, un établissement privé musulman qui a perdu son contrat avec l’État en raison de la diffusion de manuels jugés ultra-islamistesSignaler Répondre
islamisme.org
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. Il a également été critiqué pour ses liens supposés avec des figures ou mouvements liés aux Frères musulmans, bien qu’il conteste ces accusations et considère que certains rapports exagèrent l’influence de ce mouvement dans le Rhône
il ne savait pas que macron raconte tout et n'importe quoi et surtout au niveau des promessesSignaler Répondre