Christian Delorme : "La machine à intégrer fonctionne pour la majorité des musulmans à Lyon"

Auteur de "Histoire de l'Islam à Lyon", le père Christian Delorme revient sur le développement de la religion dont il a été le témoin privilégié.

Il s'est senti le "devoir de transmission de cette histoire", notamment auprès des musulmans qui ne la connaissaient pas.

Le curé des Minguettes rappelle que la première rencontre des Lyonnais avec l'islam remonte à décembre 1852, lorsque l'émir Abdelkader descend la Saône en bâteau : "La presse rapporte que 15 000 Lyonnais étaient venus l'accueillir".

Et lors de la Première guerre mondiale, les Usines d'artillerie de l'agglomération accueillaient 20 000 travailleurs coloniaux à Lyon. Une forte présence musulmane qui disparaît presque entièrement après 1918.

Depuis, l'évolution démographique de la commaunauté musulmane est de plus en plus forte. Si certains pointent le fameux "Grand remplacement", Christian Delorme estime que "la réalité est plutôt apaisante et réconfortante. (...) La machine à intégrer fonctionne pour la majorité des musulmans".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

00:00 Histoire de l'Islam à Lyon

01:25 Début du récit

03:56 Evolution démographique positive ?

04:37 Al-Kindi

07:00 Frères Musulmans

09:38 Dialogue interreligieux

11:24 Relations police/jeunes de banlieue