Sécurité

Ultra-droite à Lyon : la préfecture interdit le rassemblement "Save Europe Act" de dimanche

Ultra-droite à Lyon : la préfecture interdit le rassemblement "Save Europe Act" de dimanche
Archives LyonMag

Le rassemblement en faveur du "Save Europe Act", prévu dimanche 16 août à 18h place Saint-Jean, a été interdit par la préfecture du Rhône. Les services de l’État invoquent notamment des risques de troubles graves à l’ordre public et d’affrontements entre militants d’ultra-droite et d’ultra-gauche.

Le déploiement d’une banderole de 20 mètres n’aura pas lieu place Saint-Jean. Dans un arrêté signé ce jeudi 13 août, le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine Guérin interdit le rassemblement annoncé pour dimanche à 18h en faveur du "Save Europe Act".

L’interdiction porte sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon. La manifestation avait été déclarée le 11 août auprès de la préfecture du Rhône.

Un contre-rassemblement également annoncé

Le projet avait suscité la réaction de la CGT du Rhône, qui avait demandé son interdiction dans une lettre ouverte datée du 10 août. Le syndicat estimait que ce rassemblement promouvait des idées "racistes, obscènes et en contradiction avec les valeurs et principes républicains" et faisait craindre des "troubles à l’ordre public et violences de rue".

Un contre-rassemblement avait également été déclaré pour dimanche devant la cour d’appel de Lyon, dans le 5e arrondissement. Plusieurs collectifs et organisations, parmi lesquels Young Struggle Lyon, Nous Toutes Rhône, Lyon Antifa, l’UNEF Lyon, Extinction Rebellion Lyon, Attac Rhône ou encore le NPA Anticapitaliste 69, avaient appelé à cette mobilisation présentée comme "antifasciste et antiraciste".

La préfecture redoute des affrontements

Pour justifier sa décision, la préfecture met notamment en avant le contenu de l’initiative "Save Europe Act", portée selon elle par des mouvements souverainistes, identitaires et de droite nationale européens et faisant référence au concept de "remigration".

Les services de l’État considèrent que l’objet du rassemblement est susceptible de porter atteinte à la dignité humaine et d’inciter à la haine ou à la discrimination. L’arrêté rappelle également que la Commission européenne a refusé, le 22 juillet, l’enregistrement de cette initiative citoyenne européenne, jugeant que le moratoire proposé sur certaines formes d’immigration introduirait une discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique.

La préfecture insiste aussi sur "l’antagonisme récurrent et violent" entre mouvances d’ultra-droite et d’ultra-gauche dans le Rhône. La coexistence du rassemblement et de sa contre-manifestation pourrait, selon elle, attirer des militants radicaux et provoquer des affrontements ou des dégradations.

À cela s’ajoute la mobilisation des forces de l’ordre pendant le week-end du 15 août, notamment pour sécuriser la rencontre de football Grenoble-Metz qualifiée de sensible et faire face à un rassemblement automobile illégal annoncé, dont le lieu et la date restaient alors inconnus.

Jusqu’à six mois de prison pour les organisateurs

L’organisation d’une manifestation interdite est passible de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. La participation à une manifestation interdite peut également être sanctionnée par une contravention de quatrième classe.

Le maire de Lyon Grégory Doucet s'est félicité de cette interdiction : "Fidèle à ses engagements en matière de lutte contre le racisme, la haine et toutes les formes de discrimination, la Ville de Lyon remercie le préfet du Rhône d’avoir entendu la demande de la Ville et d’avoir pris la décision d’interdire ce rassemblement annoncé à Lyon autour de la "remigration". Lyon est et restera une ville ouverte, fraternelle et attachée à l’égalité de toutes et tous. Nous ne laisserons pas prospérer sur notre territoire la haine, le racisme ou les discours qui cherchent à opposer les habitants les uns aux autres".

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18 commentaires
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raslebol69 le 13/08/2026 à 20:58

Une fois de plus "on" se met à genoux devant les exigences de l'extrême gauche qui était prête à aller en découdre pour montrer qu'elle seule a le droit de manifester ses opinions.

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Calahaine le 13/08/2026 à 20:52
Calahann a écrit le 13/08/2026 à 20h28

Les antifas vont botter des fesses blanches.

C'est ton parti qui tabasse à mort, il ne faut pas généraliser

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Rlb le 13/08/2026 à 20:47

La préfecture interdit mais n'empêchera pas la manif' de se faire.
Paperasserie tout simplement. Couverture Couverture Couverture

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La Fachosphère Islamiste le 13/08/2026 à 20:43

Ils auraient dû dire qu'ils allaient manifester pour Gaza

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johnny le 13/08/2026 à 20:31

Bientôt septembre on va encore ceux tapé les manifestations de tout genre .

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Calahann le 13/08/2026 à 20:28

Les antifas vont botter des fesses blanches.

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Et sinon le 13/08/2026 à 20:27

Doucet il en pense quoi des mecs qui se font tirer dessus comme à gorge de loup ?
Il se permet de parler de sécurité la blague
Le mec condamne que dalle bon à rien mauvais en tout .

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Titeuf le 13/08/2026 à 20:15

C'est sûr que la mairie de Lyon soutient et s'associe plutôt à la Jeune Garde même dissoute.

On laisse prospérer le palestinisme antisémite et homophobe sous le regard très complice le l Etat macronien et donc des Préfectures.

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Grèves le 13/08/2026 à 20:11
ma a écrit le 13/08/2026 à 19h18

Si nous demandions l'interdiction de la CGT chaque fois qu'ils font grève.............................

Qui servent à rien vu qu'ils sont pas foutus de défendre les salariés correctement, à part tenir des banderoles je me demande qu'elle est leurs rôles dans la société..

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Effectivement le 13/08/2026 à 19:40

Quand c'est l'ultra gauche qui manifeste c'est autorisé avec de nombreux débordements et troubles à l'ordre public.
La préfecture aux ordres de Macron digne représentant de la gauchiasse.
La liberté d'expression a sens unique.

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Nakba ! le 13/08/2026 à 19:39

"mouvances d’ultra-droite et d’ultra-gauche" CQFD !

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ferdi69 le 13/08/2026 à 19:27

la préfecture de Lyon LFI! on connaît la musique !!

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Yes and no le 13/08/2026 à 19:21

Ça va déplaire a lfi/eelv... Greg, ne pleure pas, melenchon est avec toi

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ma le 13/08/2026 à 19:18

Si nous demandions l'interdiction de la CGT chaque fois qu'ils font grève.............................

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Solidarité 69 le 13/08/2026 à 19:12

Rien d'étonnant.
La macronie préfère les envahisseurs aux résistants.
Elle prépare les présidentielles pour LFI comme elle l'a fait aux dernières législatives.

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eurpbo le 13/08/2026 à 19:04

c cela oui, c cela !

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Doucet ou CGT le 13/08/2026 à 19:00

En reprenant le fil des échanges, on a l'impression que c'est le Kamarad Doucet qui a signé le courrier de la CGT demandant l'annulation de cette manifestation.

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Ex Précisions le 13/08/2026 à 18:51

La préfecture n'a qu'à tenir à distance l'ultra-gauche c'est eux qui vont chercher, en plus elle connait très bien les individus...
Ou alors c'est de la mauvaise volonté.

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