Lyon : leur spectacle de danse très mal accueilli à la Duchère, deux artistes visés par des tirs de mortiers

Un spectacle gratuit, accessible aux enfants et qui devait permettre au public de participer.
Sur le papier, "Say something" de la compagnie M-F, présenté dans le cadre du festival Tout l'monde dehors, avait tout pour permettre aux habitants de la Duchère de passer une bonne fin d'après-midi le 1er août dernier.
Mais comme le rapporte le Progrès, la représentation sur la place Gisèle Halimi a viré au cauchemar pour les artistes.
Dès le début du spectacle, les artistes, habillés en justaucorps fluo, racontent avoir ressenti une atmosphère inhabituelle. Très peu de public, et encore moins qui osaient s’approcher d'eux pour prendre part au show, avant qu’une femme ne commence à tenir des propos homophobes à l’encontre des deux danseurs.
La tension est ensuite montée d’un cran avec l’arrivée d’un jeune homme en trottinette. Selon l’un des chorégraphes, celui-ci aurait foncé vers lui en mimant un coup à la tête.
La compagnie a décidé d’interrompre immédiatement la représentation. Quelques instants plus tard, un premier mortier d’artifice a été tiré depuis un immeuble en direction du groupe. L’un des engins a explosé tout près du compositeur. Son ordinateur a été endommagé et l’artiste souffre depuis de séquelles auditives.
Les danseurs, les bénévoles et les quelques spectateurs présents ont pris la fuite tandis qu’une dizaine de mortiers étaient tirés dans leur direction.
"Une attaque contre les valeurs de notre République"
Des plaintes ont été déposées. "Les gens ont oublié le respect, ont nourri leur haine et sont devenus incapables d'aimer. Nous avons encore peur. Nous sommes profondément choqués et désillusionnés", a commenté la compagnie M-F sur ses réseaux.
La Ville de Lyon a de son côté condamné "avec la plus grande fermeté" des faits qualifiés "d’une extrême gravité", allant à l'encontre du désir de Grégory Doucet de défendre l'image d'une ville "ouverte, inclusive et respectueuse".
De son côté, le maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud se dit "ulcéré de savoir que des personnes, des lâches, puissent s'attaquer de telle sorte, aux liens que nous essayons de tisser par ces spectacles. Agir de la sorte, c'est salir son quartier". "Rien ne peut justifier que des artistes soient pris pour cible en raison de leur apparence, de leur expression artistique ou de ce qu'ils représentent. Ces actes indignes sont une attaque contre les personnes, contre la liberté de création et les valeurs de notre République", conclut l'édile.
Il est temps qu'ils se désillusionnent. leur diversité à quatre sous les Français n'en veulent pas.Retour en Afrique conseilléSignaler Répondre
Des artistes en justaucorps ? C'est se déguiser en femme ou simplement une tenue de spectacle adaptée aux mouvements ?Signaler Répondre
Vraissemblablement un minimum de culture est nécessaire pour comprendre l'art. Ceux qui ne voulaient pas voir pouvaient simplement partir sans agresser les artistes.
que deux messages en dessous du votre il y a des intellectuels qui pensent sérieusement que c'est Nemesis ... à la duche ....et là il ne plaisante pas ...LOLSignaler Répondre
Pour ce qui est des catholiques, je n'ai jamais observé de rejet au sein de la communauté. Seul point notable : le refus du mariage homosexuel.Signaler Répondre
Ce que personnellement je comprends. Le mariage a pour objet de fonder une famille (et donc de faire des enfants).
Par contre, il sera difficile à un homosexuel musulman (oui il y en a comme partout ailleurs) de faire son "coming out", tout comme il lui sera pratiquement impossible d'abjurer sa religion sous peine de rejet au sein de sa propre famille, d'une mort sociale voire d'une condamnation à mort pure et simple.
Un test ? Je recommande un séjour à Gaza où le Hamas vous fera connaître les toits des immeubles encore debout. Notez que la descente sera plus rapide que la montée.
A contrariuo : essayez de trouver les pays musulmans et les homosexuels qui y occupent des positions à responsabilité, en vue !
Salutations distinguées Maître Capelo 🤔Signaler Répondre
Cmoi devrait s'écrire " c'est moi " avec une majuscule ou non.
Par ailleurs cher Grand Professeur, on ne dit jamais " Pas sur " dans ce contexte de la langue française car, ce n'est ni un doute ou une certitude. Dans les conditions de ta syntaxe, on dit " Pas sûr " car tu évoques un doute dans ta phrase.
Ensuite, il faut toujours mettre un " espace " après une virgule 🤣🤣🤣
Avant de critiquer comme un bel abruti l'orthographe des autres, l'idéal serait pour touaaaa d'éviter les mêmes erreurs.
Gros naze 😘
Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultragauchos style LFIstes and co.Signaler Répondre
Très bonne déduction, lfi est en train de faire élire des gens qui, dans un futur proche, mettra dehors du parti tous ceux qu’ils jugeront « trop blancs ».Signaler Répondre
Adieu donc tous les Boyard, Portes, Delogu, Panot, Arnault, mais ce ne sera pas une grosse perte pour la France, ce sera plutôt salutaire pour le niveau de l’Assemblée Nationale.
Pas vu beaucoup de chrétiens tirer des mortiers sur des personnes homosexuelles.Signaler Répondre
En revanche l’homophobie dans les quartiers populaires est un secret de polichinelles.
Quartier populaire à grande majorité musulmane et pro lfi.
En espérant que la communauté lgbt comprenne qui sont leurs ennemis
Ils viennent de découvrir le vivre ensemble et la tolérance dans les quartiers populaires.Signaler Répondre
Combien de condamnations à mort ? Combien d'actions violentes, de lapidations ? Pouvez nous en dire plus ?Signaler Répondre
La nouvelle france contre la nouvelle france. Je sors le popcornSignaler Répondre
On sent le niveau à la gauchosphere, tous les étages n'ont encore pas la lumière. 🤣Signaler Répondre
Pas sur,il est souvent torse nu,ça n'est pas accepté par leur religion!Signaler Répondre
Et depuis quand l'homosexualité est compatible avec la chrétienté ?Signaler Répondre
çà fait longtemps qu 'on fait un détourSignaler Répondre
Le quartier ne compte pas beaucoup d'estethes. Il vaut mieux leur projeter la série des "Rambo". Je suis sûr que beaucoup apprécieront.Signaler Répondre
Duchere quartier le plus dangereux de LyonSignaler Répondre
Mais pas la grammaire visiblement 👎Signaler Répondre
"avoir ressenti une atmosphère inhabituelle" Ils decouvnent l'omerta de uqartier et la mafia locale !Signaler Répondre
Continuez de votez à gauche, les associations lgbt et à défiler avec le drapeau palestinien...un jour il sera trop tard pour pleurer...Signaler Répondre
Alors "el" Doudou, qui sème le vent récolte la tempête ;-)Signaler Répondre
Comme dit laurent Gerra :"Foutre le bordel ! Oué Foutre la merde !"Signaler Répondre
oui !!mais aussi:: on est a lyon???ici c'est lyonSignaler Répondre
et du maire!!!Signaler Répondre
un sondage récent montre que les personnes de confession juive craignent bien plus Melanchon que Le PenSignaler Répondre
Vous préférez sans doute comme exemple de société l'Iran ? ?Signaler Répondre
on attend la réaction de SOS racismeSignaler Répondre
il y a encore des lgbt qui soutiennent la gauche !!! puissent ils ouvrir les yeuxSignaler Répondre
Vous faites une belle analyse !Signaler Répondre
Probablement une attaque de l'extrême droite !! (Je plaisante)Signaler Répondre
On ne peut pas, en République, empêcher des gens de danser une plume dans le fondement, il en va des valeurs de notre paysSignaler Répondre
Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultra-droitards style Némésis and co.Signaler Répondre
Quand la gauche se prend le mur du reelSignaler Répondre
Le choc des cultures ! Un avertissement ! Tous ces socialo bureaucrates et ces associations qui se gavent d'argent public mais aussi la mairie devraient dorenavent sérieusement réfléchir à la portée de leurs programmations artistiques et culturelles specialement dans certains quartiers remplis de personnes de confessions divergeantes rejettant le mode de vie a l'occidentale et voulant imposer leur propres coutumes ainsi que leur mode de vie dans certains secteurs du pays hôte. C'est malheureux à dire mais on est plus en France, les fameux quartiers perdus de la République.Signaler Répondre
Ils veulent les éduquer.Signaler Répondre
" Le Burkini est un instrument de propagande islamique tout comme le voile. "Signaler Répondre
.
Exact. De propagande " islamique ", ce qui est un peu différent de " musulmane ".
Tiens, un électeur de gauche.Signaler Répondre
Voyez à quoi ressemble la population de La Duchère! Leur culture se limite au rap et au foot.Signaler Répondre
Certainement un malentendu, ce n’est pas grave ! Il ne faut pas exagérer ! Puissent ils être en paixSignaler Répondre
Pas un mot de Doucet !Signaler Répondre
Il est en vacances pas informé, rien vu rien entendu…….
Soutien de l’islamisme
N'en déplaise à certains, les cultures sont différentes et à celà vous ne pourrez rien faire. On pourra faire croire, mais non il y a eux et puis nous.Signaler Répondre
L'homophobie a visage découvert des quartiers populaires paraît bien plus acceptable a la gauche que la présupposée homophobie imaginaire qu'ils reprochent a la droite. Il en est de même avec l'antisémitisme, qui ne gêne pas vraiment les écologistes lorsqu'il provient des banlieues ou de LFI.Signaler Répondre
La Duchere ces à nous 🇹🇳🇩🇿🇲🇦Signaler Répondre
Bien dit !Signaler Répondre
Les islamistes et autres "mafieux" de la duche détestent LFI, comme tout le monde !Signaler Répondre
je trouve que ce procédé n'est pas intelligent. Ceux qui veulent aller voir des hommes déguisées en femme sont libres de le faire mais par contre les mettre dans les rues à la vue de tous, je trouve cela irresponsable. On fait beaucoup pour protéger la jeunesse, comme l'interdiction des réseaux sociaux etc.. mais on les expose directement sur ce genre de chose. On ne peut pas reprocher aux habitants victimes de vouloir se protégerSignaler Répondre
"Un conciliateur, c’est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé." C’est à peu près ça un LFIste.Signaler Répondre
ah Giraud le socialiste imposé par Paris est toujours vivantSignaler Répondre
"Nous sommes profondément choqués et désillusionnés" Tous des potes !Signaler Répondre
A la Duche, c'est plutôt la désolation !!!Signaler Répondre