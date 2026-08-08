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Lyon : leur spectacle de danse très mal accueilli à la Duchère, deux artistes visés par des tirs de mortiers

Lyon : leur spectacle de danse très mal accueilli à la Duchère, deux artistes visés par des tirs de mortiers
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Trois artistes de la compagnie M-F ont été visés par une dizaine de tirs de mortiers d’artifice le 1er août dernier dans le 9e arrondissement de Lyon, alors qu’ils participaient au festival "Tout l’monde dehors". La représentation avait auparavant été perturbée par des propos homophobes.

Un spectacle gratuit, accessible aux enfants et qui devait permettre au public de participer.

Sur le papier, "Say something" de la compagnie M-F, présenté dans le cadre du festival Tout l'monde dehors, avait tout pour permettre aux habitants de la Duchère de passer une bonne fin d'après-midi le 1er août dernier.

Mais comme le rapporte le Progrès, la représentation sur la place Gisèle Halimi a viré au cauchemar pour les artistes.

Dès le début du spectacle, les artistes, habillés en justaucorps fluo, racontent avoir ressenti une atmosphère inhabituelle. Très peu de public, et encore moins qui osaient s’approcher d'eux pour prendre part au show, avant qu’une femme ne commence à tenir des propos homophobes à l’encontre des deux danseurs.

La tension est ensuite montée d’un cran avec l’arrivée d’un jeune homme en trottinette. Selon l’un des chorégraphes, celui-ci aurait foncé vers lui en mimant un coup à la tête.

La compagnie a décidé d’interrompre immédiatement la représentation. Quelques instants plus tard, un premier mortier d’artifice a été tiré depuis un immeuble en direction du groupe. L’un des engins a explosé tout près du compositeur. Son ordinateur a été endommagé et l’artiste souffre depuis de séquelles auditives.

Les danseurs, les bénévoles et les quelques spectateurs présents ont pris la fuite tandis qu’une dizaine de mortiers étaient tirés dans leur direction.

"Une attaque contre les valeurs de notre République"

Des plaintes ont été déposées. "Les gens ont oublié le respect, ont nourri leur haine et sont devenus incapables d'aimer. Nous avons encore peur. Nous sommes profondément choqués et désillusionnés", a commenté la compagnie M-F sur ses réseaux.

La Ville de Lyon a de son côté condamné "avec la plus grande fermeté" des faits qualifiés "d’une extrême gravité", allant à l'encontre du désir de Grégory Doucet de défendre l'image d'une ville "ouverte, inclusive et respectueuse".

De son côté, le maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud se dit "ulcéré de savoir que des personnes, des lâches, puissent s'attaquer de telle sorte, aux liens que nous essayons de tisser par ces spectacles. Agir de la sorte, c'est salir son quartier". "Rien ne peut justifier que des artistes soient pris pour cible en raison de leur apparence, de leur expression artistique ou de ce qu'ils représentent. Ces actes indignes sont une attaque contre les personnes, contre la liberté de création et les valeurs de notre République", conclut l'édile.

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la duchere

0-50 sur 119 commentaires
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vazimeli le 08/08/2026 à 18:44

Il est temps qu'ils se désillusionnent. leur diversité à quatre sous les Français n'en veulent pas.Retour en Afrique conseillé

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Lila69 le 08/08/2026 à 18:36
encore un a écrit le 08/08/2026 à 14h08

Tiens, un électeur de gauche.

Des artistes en justaucorps ? C'est se déguiser en femme ou simplement une tenue de spectacle adaptée aux mouvements ?

Vraissemblablement un minimum de culture est nécessaire pour comprendre l'art. Ceux qui ne voulaient pas voir pouvaient simplement partir sans agresser les artistes.

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sauf le 08/08/2026 à 18:35
jesaistoutmoi a écrit le 08/08/2026 à 14h37

Probablement une attaque de l'extrême droite !! (Je plaisante)

que deux messages en dessous du votre il y a des intellectuels qui pensent sérieusement que c'est Nemesis ... à la duche ....et là il ne plaisante pas ...LOL

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Pirate le 08/08/2026 à 18:33
fauxdrapeau a écrit le 08/08/2026 à 17h13

Et depuis quand l'homosexualité est compatible avec la chrétienté ?

Pour ce qui est des catholiques, je n'ai jamais observé de rejet au sein de la communauté. Seul point notable : le refus du mariage homosexuel.
Ce que personnellement je comprends. Le mariage a pour objet de fonder une famille (et donc de faire des enfants).
Par contre, il sera difficile à un homosexuel musulman (oui il y en a comme partout ailleurs) de faire son "coming out", tout comme il lui sera pratiquement impossible d'abjurer sa religion sous peine de rejet au sein de sa propre famille, d'une mort sociale voire d'une condamnation à mort pure et simple.
Un test ? Je recommande un séjour à Gaza où le Hamas vous fera connaître les toits des immeubles encore debout. Notez que la descente sera plus rapide que la montée.
A contrariuo : essayez de trouver les pays musulmans et les homosexuels qui y occupent des positions à responsabilité, en vue !

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Calahann le 08/08/2026 à 18:32
Cmoi a écrit le 08/08/2026 à 17h37

Pas sur,il est souvent torse nu,ça n'est pas accepté par leur religion!

Salutations distinguées Maître Capelo 🤔

Cmoi devrait s'écrire " c'est moi " avec une majuscule ou non.
Par ailleurs cher Grand Professeur, on ne dit jamais " Pas sur " dans ce contexte de la langue française car, ce n'est ni un doute ou une certitude. Dans les conditions de ta syntaxe, on dit " Pas sûr " car tu évoques un doute dans ta phrase.
Ensuite, il faut toujours mettre un " espace " après une virgule 🤣🤣🤣
Avant de critiquer comme un bel abruti l'orthographe des autres, l'idéal serait pour touaaaa d'éviter les mêmes erreurs.
Gros naze 😘

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La Rance Infecte ! le 08/08/2026 à 18:26
claude69100 a écrit le 08/08/2026 à 14h19

Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultra-droitards style Némésis and co.

Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultragauchos style LFIstes and co.

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Anti lfi le 08/08/2026 à 18:23
Calagwer a écrit le 08/08/2026 à 12h37

"Un conciliateur, c’est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé." C’est à peu près ça un LFIste.

Très bonne déduction, lfi est en train de faire élire des gens qui, dans un futur proche, mettra dehors du parti tous ceux qu’ils jugeront « trop blancs ».
Adieu donc tous les Boyard, Portes, Delogu, Panot, Arnault, mais ce ne sera pas une grosse perte pour la France, ce sera plutôt salutaire pour le niveau de l’Assemblée Nationale.

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Et oui. le 08/08/2026 à 18:21
fauxdrapeau a écrit le 08/08/2026 à 17h13

Et depuis quand l'homosexualité est compatible avec la chrétienté ?

Pas vu beaucoup de chrétiens tirer des mortiers sur des personnes homosexuelles.
En revanche l’homophobie dans les quartiers populaires est un secret de polichinelles.
Quartier populaire à grande majorité musulmane et pro lfi.
En espérant que la communauté lgbt comprenne qui sont leurs ennemis

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Et oui. le 08/08/2026 à 18:15

Ils viennent de découvrir le vivre ensemble et la tolérance dans les quartiers populaires.

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Concrètement ? le 08/08/2026 à 18:10
fauxdrapeau a écrit le 08/08/2026 à 17h13

Et depuis quand l'homosexualité est compatible avec la chrétienté ?

Combien de condamnations à mort ? Combien d'actions violentes, de lapidations ? Pouvez nous en dire plus ?

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Et oui le 08/08/2026 à 18:10

La nouvelle france contre la nouvelle france. Je sors le popcorn

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Anti gauchosphere le 08/08/2026 à 18:07
claude69100 a écrit le 08/08/2026 à 14h19

Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultra-droitards style Némésis and co.

On sent le niveau à la gauchosphere, tous les étages n'ont encore pas la lumière. 🤣

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Cmoi le 08/08/2026 à 17:37
123456 a écrit le 08/08/2026 à 17h07

Le quartier ne compte pas beaucoup d'estethes. Il vaut mieux leur projeter la série des "Rambo". Je suis sûr que beaucoup apprécieront.

Pas sur,il est souvent torse nu,ça n'est pas accepté par leur religion!

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fauxdrapeau le 08/08/2026 à 17:13
instrument a écrit le 08/08/2026 à 10h05

Le Burkini est un instrument de propagande islamique tout comme le voile. c est pas compliqué. globalement il faut se rendre à l évidence l islam n est pas compatible avec notre culture chrétienne. plus le temps passe plus on se rapproche à petit pas vers une guerre civile où de religion. lorsque la pression sous le couvercle va exploser. nos politiques nous aurons déglingué.

Et depuis quand l'homosexualité est compatible avec la chrétienté ?

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les intouchables le 08/08/2026 à 17:11
Tounsi 69009 a écrit le 08/08/2026 à 13h40

La Duchere ces à nous 🇹🇳🇩🇿🇲🇦

çà fait longtemps qu 'on fait un détour

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123456 le 08/08/2026 à 17:07

Le quartier ne compte pas beaucoup d'estethes. Il vaut mieux leur projeter la série des "Rambo". Je suis sûr que beaucoup apprécieront.

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Julie 69007 le 08/08/2026 à 16:51
Ex Précisions a écrit le 08/08/2026 à 16h14

Alors "el" Doudou, qui sème le vent récolte la tempête ;-)

Duchere quartier le plus dangereux de Lyon

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C est l été, on ouvre les cahiers de vacances .. le 08/08/2026 à 16:43
Tounsi 69009 a écrit le 08/08/2026 à 13h40

La Duchere ces à nous 🇹🇳🇩🇿🇲🇦

Mais pas la grammaire visiblement 👎

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Nakba Duchère ! le 08/08/2026 à 16:29
jesaistoutmoi a écrit le 08/08/2026 à 14h37

Probablement une attaque de l'extrême droite !! (Je plaisante)

"avoir ressenti une atmosphère inhabituelle" Ils decouvnent l'omerta de uqartier et la mafia locale !

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Ils n’ont rien compris le 08/08/2026 à 16:26

Continuez de votez à gauche, les associations lgbt et à défiler avec le drapeau palestinien...un jour il sera trop tard pour pleurer...

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Ex Précisions le 08/08/2026 à 16:14

Alors "el" Doudou, qui sème le vent récolte la tempête ;-)

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CQQFD69! le 08/08/2026 à 16:09

Comme dit laurent Gerra :"Foutre le bordel ! Oué Foutre la merde !"

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rousseau le 08/08/2026 à 15:56
et bien sur a écrit le 08/08/2026 à 09h48

Toujours autant d'abrutis !

oui !!mais aussi:: on est a lyon???ici c'est lyon

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rousseau le 08/08/2026 à 15:53
Catalan a écrit le 08/08/2026 à 15h07

on attend la réaction de SOS racisme

et du maire!!!

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et des deux cotes le 08/08/2026 à 15:51
d un autre côté a écrit le 08/08/2026 à 15h03

il y a encore des lgbt qui soutiennent la gauche !!! puissent ils ouvrir les yeux

un sondage récent montre que les personnes de confession juive craignent bien plus Melanchon que Le Pen

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clairement le 08/08/2026 à 15:08
ce n'est pas la normalité a écrit le 08/08/2026 à 13h14

je trouve que ce procédé n'est pas intelligent. Ceux qui veulent aller voir des hommes déguisées en femme sont libres de le faire mais par contre les mettre dans les rues à la vue de tous, je trouve cela irresponsable. On fait beaucoup pour protéger la jeunesse, comme l'interdiction des réseaux sociaux etc.. mais on les expose directement sur ce genre de chose. On ne peut pas reprocher aux habitants victimes de vouloir se protéger

Vous préférez sans doute comme exemple de société l'Iran ? ?

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Catalan le 08/08/2026 à 15:07

on attend la réaction de SOS racisme

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d un autre côté le 08/08/2026 à 15:03
Duplicité.e a écrit le 08/08/2026 à 13h47

L'homophobie a visage découvert des quartiers populaires paraît bien plus acceptable a la gauche que la présupposée homophobie imaginaire qu'ils reprochent a la droite. Il en est de même avec l'antisémitisme, qui ne gêne pas vraiment les écologistes lorsqu'il provient des banlieues ou de LFI.

il y a encore des lgbt qui soutiennent la gauche !!! puissent ils ouvrir les yeux

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bravo le 08/08/2026 à 15:01
Mediatheque de Vaise a écrit le 08/08/2026 à 14h15

Le choc des cultures ! Un avertissement ! Tous ces socialo bureaucrates et ces associations qui se gavent d'argent public mais aussi la mairie devraient dorenavent sérieusement réfléchir à la portée de leurs programmations artistiques et culturelles specialement dans certains quartiers remplis de personnes de confessions divergeantes rejettant le mode de vie a l'occidentale et voulant imposer leur propres coutumes ainsi que leur mode de vie dans certains secteurs du pays hôte. C'est malheureux à dire mais on est plus en France, les fameux quartiers perdus de la République.

Vous faites une belle analyse !

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jesaistoutmoi le 08/08/2026 à 14:37

Probablement une attaque de l'extrême droite !! (Je plaisante)

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Badinter le 08/08/2026 à 14:20

On ne peut pas, en République, empêcher des gens de danser une plume dans le fondement, il en va des valeurs de notre pays

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claude69100 le 08/08/2026 à 14:19
Solidarité 69 a écrit le 08/08/2026 à 10h04

Ah le bel électorat de la nouvelle France by LFI que voilà.

Sauf qu'ici on a affaire à tes amis ultra-droitards style Némésis and co.

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Loool le 08/08/2026 à 14:18

Quand la gauche se prend le mur du reel

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Mediatheque de Vaise le 08/08/2026 à 14:15

Le choc des cultures ! Un avertissement ! Tous ces socialo bureaucrates et ces associations qui se gavent d'argent public mais aussi la mairie devraient dorenavent sérieusement réfléchir à la portée de leurs programmations artistiques et culturelles specialement dans certains quartiers remplis de personnes de confessions divergeantes rejettant le mode de vie a l'occidentale et voulant imposer leur propres coutumes ainsi que leur mode de vie dans certains secteurs du pays hôte. C'est malheureux à dire mais on est plus en France, les fameux quartiers perdus de la République.

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oui-oui le 08/08/2026 à 14:14
Va falloir se renseigner a écrit le 08/08/2026 à 09h34

Alors là je bois du petit lait, les gauchos dans un déni criminel qui font mine de pas comprendre ce qu'il ce passe.

C'est pourtant pas compliqué, homosexualité= peine de mort en Arabie Saoudite et dans nombre de pays musulmans, indice: Quelle est la religion la plus pratiquée à la Duchère?

Bah alors les lfistes, les écolos, les lgbtq+ vous voulez faire copain, copain avec des gens qui veulent votre mort?

Ils veulent les éduquer.

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oui-oui le 08/08/2026 à 14:09
instrument a écrit le 08/08/2026 à 10h05

Le Burkini est un instrument de propagande islamique tout comme le voile. c est pas compliqué. globalement il faut se rendre à l évidence l islam n est pas compatible avec notre culture chrétienne. plus le temps passe plus on se rapproche à petit pas vers une guerre civile où de religion. lorsque la pression sous le couvercle va exploser. nos politiques nous aurons déglingué.

" Le Burkini est un instrument de propagande islamique tout comme le voile. "
.
Exact. De propagande " islamique ", ce qui est un peu différent de " musulmane ".

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encore un le 08/08/2026 à 14:08
ce n'est pas la normalité a écrit le 08/08/2026 à 13h14

je trouve que ce procédé n'est pas intelligent. Ceux qui veulent aller voir des hommes déguisées en femme sont libres de le faire mais par contre les mettre dans les rues à la vue de tous, je trouve cela irresponsable. On fait beaucoup pour protéger la jeunesse, comme l'interdiction des réseaux sociaux etc.. mais on les expose directement sur ce genre de chose. On ne peut pas reprocher aux habitants victimes de vouloir se protéger

Tiens, un électeur de gauche.

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Cmoi le 08/08/2026 à 14:05

Voyez à quoi ressemble la population de La Duchère! Leur culture se limite au rap et au foot.

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Edgar le 08/08/2026 à 14:04

Certainement un malentendu, ce n’est pas grave ! Il ne faut pas exagérer ! Puissent ils être en paix

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Joubs167 le 08/08/2026 à 13:50

Pas un mot de Doucet !
Il est en vacances pas informé, rien vu rien entendu…….
Soutien de l’islamisme

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cestcommeca le 08/08/2026 à 13:47

N'en déplaise à certains, les cultures sont différentes et à celà vous ne pourrez rien faire. On pourra faire croire, mais non il y a eux et puis nous.

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Duplicité.e le 08/08/2026 à 13:47

L'homophobie a visage découvert des quartiers populaires paraît bien plus acceptable a la gauche que la présupposée homophobie imaginaire qu'ils reprochent a la droite. Il en est de même avec l'antisémitisme, qui ne gêne pas vraiment les écologistes lorsqu'il provient des banlieues ou de LFI.

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Tounsi 69009 le 08/08/2026 à 13:40
Calagwer a écrit le 08/08/2026 à 12h37

"Un conciliateur, c’est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé." C’est à peu près ça un LFIste.

La Duchere ces à nous 🇹🇳🇩🇿🇲🇦

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Gasti le 08/08/2026 à 13:38
fatboy a écrit le 08/08/2026 à 09h48

On ne nous impose pas le ''vivre ensemble'' mais le ''vivre avec eux''

Bien dit !

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croaaaahhh le 08/08/2026 à 13:26
Kôaaaaaaah a écrit le 08/08/2026 à 10h24

Quoi ? Les petits copains de LFI en plus d'être antisémites sont homophobes ?
Et doucet qui marche main dans la main avec eux se dit inclusif.
Il va vraiment falloir qu'il mette de l'ordre dans sa tête ce pauvre garçon.

Les islamistes et autres "mafieux" de la duche détestent LFI, comme tout le monde !

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ce n'est pas la normalité le 08/08/2026 à 13:14

je trouve que ce procédé n'est pas intelligent. Ceux qui veulent aller voir des hommes déguisées en femme sont libres de le faire mais par contre les mettre dans les rues à la vue de tous, je trouve cela irresponsable. On fait beaucoup pour protéger la jeunesse, comme l'interdiction des réseaux sociaux etc.. mais on les expose directement sur ce genre de chose. On ne peut pas reprocher aux habitants victimes de vouloir se protéger

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Calagwer le 08/08/2026 à 12:37
La montée des extrêmes a écrit le 08/08/2026 à 11h57

Le plus cocasse, ce sont les drapeaux palestiniens brandis lors des marches des fiertés, quand on connaît le sort réservé aux homosexuels dans cette partie du monde.

"Un conciliateur, c’est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé." C’est à peu près ça un LFIste.

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giraud le 08/08/2026 à 12:21

ah Giraud le socialiste imposé par Paris est toujours vivant

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Naïfs ! le 08/08/2026 à 12:07
Pedaleduschnok a écrit le 08/08/2026 à 10h24

Doucet maire d'une ville islamoterroriste.LFI+écologie c'est le parti des déchets de l'humain.

"Nous sommes profondément choqués et désillusionnés" Tous des potes !

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DctTdc le 08/08/2026 à 12:03
Bonjour bonjour a écrit le 08/08/2026 à 11h49

Si la ville est désolée, nous voilà sauvés

A la Duche, c'est plutôt la désolation !!!

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