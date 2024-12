Lyon : le monument aux morts d’Oran à La Duchère laissé à l’abandon, Ville et Métropole se renvoient la balle

Entre responsabilités floues et absence d’intervention, les habitants dénoncent l’inaction des pouvoirs publics.

Situé sur la petite place Bachaga-Boualem, dans le quartier de Balmont à La Duchère (Lyon 9e), le monument aux morts d’Oran fait face à une importante dégradation. Les intempéries ont fragilisé son socle, provoquant la chute de morceaux de pierre, pouvant s'avérer dangereux pour les riverains. Pour faire face à cette "situation d'urgence", seules des barrières métalliques entourent désormais le monument, mais les débris, eux, restent éparpillés au sol.

Avec une Métropole et une Ville dirigées par des élus écologistes issus du même parti politique, la situation pourrait paraître simple à être résolue. Pourtant, le blocage persiste. Une réalité dénoncée par Hafid Sekhri, président du conseil de quartier de La Duchère :"Ce sont des personnes du même bord politique, ça devrait simplifier les choses. Eh bien non, c’est toujours dans cet état."

Une gestion floue entre la Métropole et la Ville de Lyon

Lors du conseil du 9ᵉ arrondissement le 3 décembre dernier, le sujet avait été évoqué. François Genouvrier, 1er adjoint du 9ᵉ arrondissement, a détaillé les démarches entreprises : "Nous avons interpellé la Métropole, car ce monument, situé sur le domaine public, devrait être sous sa compétence. Mais la réponse que nous avons reçue est un refus de réaliser les études nécessaires pour clarifier la domanialité."

Pour Hafid Sekhri, la situation est incompréhensible : "Ce monument n’a pas été placé là hier, il est là depuis 1968. C’est dingue de se dire qu’on ne sait pas qui s’en occupe depuis tout ce temps."

Face à ce blocage, deux pistes ont été avancées : tout d'abord, clarifier juridiquement la propriété des monuments mémoriels. L’objectif serait de transférer ces responsabilités à la Ville de Lyon, pour accélérer les prises de décision. Dans un second temps, demander une autorisation exceptionnelle d'agir sur une propriété métropolitaine. Celle-ci permettrait à la Ville de procéder aux réparations d’urgence en attendant une solution pérenne.

Cependant, aucune action concrète n’a été lancée à ce jour. Hafid Sekhri s’agace, "On est le 31 décembre et il n’y a toujours rien. Les barrières sont là, mais les débris n’ont même pas été enlevés."

Romain Blachier, ancien élu et désormais acteur associatif du 9e, a de son côté interpellé la majorité de Grégory Doucet, qui n'a pu que reconnaître que la situation piétine.

Alain Giordano, conseiller d'opposition et ancien maire de l'arrondissement, rappelle, en faisant référence aux anciens mandats, que ces situations ne sont pas nouvelles :"Il y avait déjà des problèmes de domanialité. Mais on trouvait des solutions et on réparait rapidement. Si on commence à se retrancher derrière des positions juridiques, on n’avance pas."

Pour l’heure, le monument reste à l’abandon, dans l’attente d’une clarification administrative ou d’une "réelle" intervention d’urgence.