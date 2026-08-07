Canicule à Lyon : vigilance orange dès samedi, jusqu’à 38°C attendus la semaine prochaine

La parenthèse de fraîcheur relative touche à sa fin. À partir de samedi midi, Lyon et l’ensemble du Rhône passeront en vigilance orange en raison d’un épisode caniculaire qui pourrait s’installer pour plusieurs jours.

Les prévisions communiquées vendredi après-midi par Météo-France laissent surtout entrevoir une chaleur qui va progressivement s’intensifier. Si le seuil orange sera franchi dès ce week-end, les températures les plus élevées ne sont attendues qu’à partir du milieu de la semaine prochaine.

Entre mercredi et vendredi, le mercure pourrait atteindre 37 à 38°C dans l’agglomération lyonnaise. L’épisode devrait se maintenir au moins jusqu’à la fin de la semaine.

Des places supplémentaires ouvertes pour passer la nuit au frais

Face à cette situation, la préfecture du Rhône renforce dès samedi soir l’accueil des personnes les plus fragiles.

En lien avec les villes de Lyon et Villeurbanne, plusieurs gymnases vont être mobilisés avec la Croix-Rouge et la Fondation Armée du Salut. Le 115 centralisera les demandes d’hébergement et d’orientation vers ces dispositifs.

Dans les rues, les maraudes menées par la Croix-Rouge, Alynea et la Protection civile vont également être intensifiées, notamment pour distribuer de l’eau et repérer les personnes en difficulté. Certains accueils de jour prolongeront par ailleurs leurs horaires afin de proposer davantage de temps dans des espaces protégés de la chaleur.

Les autorités insistent sur la nécessité de surveiller les personnes âgées, isolées ou atteintes de maladies chroniques, mais aussi les nourrissons et les jeunes enfants.

Lors d’un épisode prolongé, l’organisme peut ne plus parvenir à récupérer suffisamment entre deux journées chaudes, notamment lorsque les températures nocturnes restent élevées. Déshydratation, épuisement ou coup de chaleur peuvent alors survenir rapidement.

Il est conseillé de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois par jour et de limiter les déplacements ainsi que les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Les logements doivent autant que possible rester fermés et protégés du soleil en journée, puis être aérés lorsque la température extérieure redescend.

En cas de malaise ou d’urgence médicale, il faut contacter le 15.

Les chantiers également dans le viseur de la préfecture

L’arrivée de la canicule entraîne enfin des consignes particulières dans le monde du travail.

La préfecture demande aux employeurs d’adapter l’organisation lorsque les salariés sont fortement exposés à la chaleur : horaires avancés ou décalés, pauses supplémentaires et report des tâches physiques les plus difficiles lorsque cela est possible.

Le bâtiment et les travaux publics sont particulièrement concernés. Avec des températures proches de 40°C annoncées à partir du milieu de semaine, la vigilance devra donc se prolonger bien au-delà du seul week-end.