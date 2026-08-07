Canicule à Lyon : vigilance orange dès samedi, jusqu’à 38°C attendus la semaine prochaine

La parenthèse de fraîcheur relative touche à sa fin. À partir de samedi midi, Lyon et l’ensemble du Rhône passeront en vigilance orange en raison d’un épisode caniculaire qui pourrait s’installer pour plusieurs jours.
Les prévisions communiquées vendredi après-midi par Météo-France laissent surtout entrevoir une chaleur qui va progressivement s’intensifier. Si le seuil orange sera franchi dès ce week-end, les températures les plus élevées ne sont attendues qu’à partir du milieu de la semaine prochaine.
Entre mercredi et vendredi, le mercure pourrait atteindre 37 à 38°C dans l’agglomération lyonnaise. L’épisode devrait se maintenir au moins jusqu’à la fin de la semaine.
Des places supplémentaires ouvertes pour passer la nuit au frais
Face à cette situation, la préfecture du Rhône renforce dès samedi soir l’accueil des personnes les plus fragiles.
En lien avec les villes de Lyon et Villeurbanne, plusieurs gymnases vont être mobilisés avec la Croix-Rouge et la Fondation Armée du Salut. Le 115 centralisera les demandes d’hébergement et d’orientation vers ces dispositifs.
Dans les rues, les maraudes menées par la Croix-Rouge, Alynea et la Protection civile vont également être intensifiées, notamment pour distribuer de l’eau et repérer les personnes en difficulté. Certains accueils de jour prolongeront par ailleurs leurs horaires afin de proposer davantage de temps dans des espaces protégés de la chaleur.
Les autorités insistent sur la nécessité de surveiller les personnes âgées, isolées ou atteintes de maladies chroniques, mais aussi les nourrissons et les jeunes enfants.
Lors d’un épisode prolongé, l’organisme peut ne plus parvenir à récupérer suffisamment entre deux journées chaudes, notamment lorsque les températures nocturnes restent élevées. Déshydratation, épuisement ou coup de chaleur peuvent alors survenir rapidement.
Il est conseillé de boire régulièrement sans attendre d’avoir soif, de se rafraîchir plusieurs fois par jour et de limiter les déplacements ainsi que les efforts physiques aux heures les plus chaudes. Les logements doivent autant que possible rester fermés et protégés du soleil en journée, puis être aérés lorsque la température extérieure redescend.
En cas de malaise ou d’urgence médicale, il faut contacter le 15.
Les chantiers également dans le viseur de la préfecture
L’arrivée de la canicule entraîne enfin des consignes particulières dans le monde du travail.
La préfecture demande aux employeurs d’adapter l’organisation lorsque les salariés sont fortement exposés à la chaleur : horaires avancés ou décalés, pauses supplémentaires et report des tâches physiques les plus difficiles lorsque cela est possible.
Le bâtiment et les travaux publics sont particulièrement concernés. Avec des températures proches de 40°C annoncées à partir du milieu de semaine, la vigilance devra donc se prolonger bien au-delà du seul week-end.
Arrêtez de râler, acheter une climatisation réversible vous allez faire baisser votre note d'électricité l'hiver tout en vous rafraichissant l'été.Signaler Répondre
peut être même janvier ( Lyon - Bamako même combat)Signaler Répondre
Il suffit de regarder la tête des Lyonnais dans la rueSignaler Répondre
"la droite et l’extrême droite continuent a nier le réchauffement climatique"Signaler Répondre
Trump, pas Lepen.
On a eu 4 canicules, la 5èma commence demain (et jusqu'à au moins octobre si c'est pas novembre).Signaler Répondre
C'est le grand remplacement climatique qui s'adapte.Signaler Répondre
Dans un appartement climatisé ou dans une location de vacances avec piscine et barbecue ?Signaler Répondre
Les climatosceptiques n'existent plus que dans vos rêves.Signaler Répondre
C'est l'été, il fait chaud !Signaler Répondre
Arrêtez de vous plaindre !
Si Doucet n'avait pas construit des pistes cyclables qui ont créé des embouteillages ça aurait été un été comme les autres !
Encore 5 journées au dessus de 38 degrés localement et le record de 2003 est dépassé avec 13 journées consécutifs d'intense chaleur sur toute la France. 2026 année très chaude.Signaler Répondre
depuis le mois des juin il fait plus de 27 degrés à l’intérieur des maisons et des appartements à lyon et dans plusieurs villes en France du jamais vue une canicule qui dure si longtemps nous sommes à la 5 eme vague la droite et l’extrême droite continuent a nier le réchauffement climatiqueSignaler Répondre
Et les grands travaux des écologistes ont aggravé le problème : - des hectares de chaussées bien noires - de grands arbres remplacés par des petits plumeaux carbonisés - un PLU qui interdit les volets pas cher et la climatisation dans la chambre de ma grand mère de 90 ans Parfois, il faut sortir des postures et prendre les mesures que les gens attendent. Et tant pis si ça ne plaît pas aux idéologues de gauche !Signaler Répondre
Parce qu'on a eu une parenthèse de fraîcheur ? On est sorti que ajd de la vigilance orange canicule...Signaler Répondre
A Paris ils parlent de la 5eme vague de chaleur, a Lyon on continue la 3eme
- fin mai
-mi juin a mi-juillet
- pause de 1 semaine
- mi juillet a ???? Fin août ? A priori déjà jusqu'au 15 août.
Quel enfer !
Plus d'un mois désormais qu'on n'a plus vu les 29 degrés en température maximale...Signaler Répondre
Contrairement aux autres grandes villes françaises...
Il n'a jamais fais aussi chaud à Lyon qu'après 6 ans de mandat EELV. Ils prétendaient rafraîchir la ville. Ils ont fait tout l'inverse 🤣🤣. Les vagues de chaleur s'arrêtent à la frontière d'une ville dirigé par EELV 🤣🤣 C'est comme le nuage de Tchernobyl. Des menteurs les khmer vert! !Signaler Répondre
Si seulement c'était vrai...Signaler Répondre
Plein le Q je quitte Lyon et prend le premier avion pour l"antartiqueSignaler Répondre