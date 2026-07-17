Fin de la vigilance canicule sur le Rhône : le département touché par de violents orages

Ils étaient attendus. Ils sont bien arrivés. Ce jeudi en début de soirée, le département du Rhône a été touché par de violents orages mettant fin à l’épisode de canicule installé depuis plusieurs jours sur la région.
Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. La grêle est également tombée du côté de Givors.
Des dégâts ont également été constatés en fin de journée dans le département voisin de la Loire où un orage supercellulaire a entraîné une mini-tornade au nord de Saint-Etienne. Près de 8000 foyers ont été privés d’électricité. A noter également une "violente tempête" à Saint-Quentin-Fallavier en Isère.
Une tornade a été observée sous l'orage supercellulaire dans la vallée du Gier avant d'arriver sur le Rhône. Des dégâts sont signalés entre le sud du Rhône et le Nord-Isère.— Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 16, 2026
Vidéo: Mathis Tosalli pic.twitter.com/AgjTvdy2Yd
A Lyon, d’importantes précipitations ont été enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le concert d’Asaf Avidan à l’occasion des Nuits de Fourvière au Grand Théâtre a été interrompu. Dans le département du Rhône, les sapeurs-pompiers sont intervenus à une dizaine de reprises, principalement pour des chutes d’arbres dans le Beaujolais.
Ce vendredi, la vigilance orange canicule a été levée sur le Rhône tout comme celle concernant les orages. Le département reste malgré tout en vigilance jaune pour cette fin de semaine.
⛈️ Un fort #orage a touché le nord du #Rhône en début de soirée, vers 19h/20h, avant de se décaler en direction de l’#Ain !— vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 16, 2026
Dans ces secteurs, des chutes de grêle de gros diamètre étaient redoutées. Finalement, le phénomène a surtout pris la forme d’une véritable pluie de grêle,… pic.twitter.com/EkKcPjZF8d
Sans compter les pollueurs des commentaires.Signaler Répondre
Mon pompeur de pseudo qui se qualifie lui-même de gland. Il est au top !Signaler Répondre
Le glandeur professionnel, bon à rien si ce n'est critiquer tout, tout le monde, tout le temps, qui critique ceux qui bossent. Décidément, rien ne l'arrête.Signaler Répondre
La différence de coût pour le contribuable n'est pas comparable !Signaler Répondre
Le nucléaire, une énergie propre. 99% de l'électricité vient du nucléaire, énergie dont vous vous servez au quotidien, y compris pour écrire et envoyer des réactions frôlant le ridiculeSignaler Répondre
Les agriculteurs sont déjà assurés contre les phénomènes météorologiques, contrats d'assurances obligent. Du coup, qu'ils ne viennent pas se plaindre ni pleurnicher, sinon qu'ils changent de jobs.Signaler Répondre
C'est comme pour la vidéo de la tornade où il est indiqué dans le titre "dans la vallée du Gier avant d'arriver sur le Rhône" ... Alors que cette tornade c'était au nord de Saint-Étienne au niveau du CHU à Saint-Priest-en-Jarez , donc bien loin de la vallée du Gier ... 😁Signaler Répondre
Réchauffement ou dérèglement climatique : grosses conneries et gros mensonges pondus par les crétins d'écolos écervelésSignaler Répondre
Il y a une différence entre être assisté et être un assisté, peut-être une notion de travail et de société.Signaler Répondre
Pas nos agriculteurs, nos viticulteurs , éleveurs, maraîchers, bref ceux qui travaillent comme des forçatsSignaler Répondre
En revanche tous ceux qui arrivent, posent leurs culs et réclament parce qu’il paraît qu’ils ont des droits, vous en faites quoi ?
Voila le résultat de notre inaction collective.Signaler Répondre
Pas d’atténuation du dérèglement climatique : les deux-tiers de l’énergie utilisée par les centrales nucléaires sont rejetés dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe Si on considère le cycle complet, le nucléaire émet des gaz à effet de serre : centrale thermique pour extraire l’uranium, transport, etc.
Pas d’adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement.
Pas d’utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau qu’elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des effluents radioactifs et chimiques.
Pas d’économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des déchets ingérables, non recyclables.
Pas de prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer.
Pas d’écosystémes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants.
Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. le nord du département ? bizarre...Signaler Répondre
Pour sortir le chéquier pour les agriculteurs (et les entreprises) l'état est très fort, des centaines de milliards par an, ils devraient mettre en place une carte d'abonnement aux aides continuelles en plus de celles de l'Europe...Signaler Répondre
C'est qui les assistés ??
les agricultures ont subi des gros dégâts encore une fois l’état va sortir le chéquier pour eux et nous sommes que mi-juillet le plus gros de canicule attendu on mois août va faire plier la France et en septembre les inondations dans le sud finira cette année 2026 catastrophique on termes métrologiquesSignaler Répondre