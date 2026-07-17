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Fin de la vigilance canicule sur le Rhône : le département touché par de violents orages

Fin de la vigilance canicule sur le Rhône : le département touché par de violents orages
Fin de la vigilance canicule sur le Rhône : le département touché par de violents orages - DR/Capture d'écran vidéo Mathis Tosalli

Le Rhône avait été placé ce jeudi en vigilance orange aux orages.

Ils étaient attendus. Ils sont bien arrivés. Ce jeudi en début de soirée, le département du Rhône a été touché par de violents orages mettant fin à l’épisode de canicule installé depuis plusieurs jours sur la région. 

Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. La grêle est également tombée du côté de Givors.

Des dégâts ont également été constatés en fin de journée dans le département voisin de la Loire où un orage supercellulaire a entraîné une mini-tornade au nord de Saint-Etienne. Près de 8000 foyers ont été privés d’électricité. A noter également une "violente tempête" à Saint-Quentin-Fallavier en Isère.

A Lyon, d’importantes précipitations ont été enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le concert d’Asaf Avidan à l’occasion des Nuits de Fourvière au Grand Théâtre a été interrompu. Dans le département du Rhône, les sapeurs-pompiers sont intervenus à une dizaine de reprises, principalement pour des chutes d’arbres dans le Beaujolais.

Ce vendredi, la vigilance orange canicule a été levée sur le Rhône tout comme celle concernant les orages. Le département reste malgré tout en vigilance jaune pour cette fin de semaine.

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orages

rhône

canicule

14 commentaires
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Libriste le 17/07/2026 à 11:37
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 17/07/2026 à 09h41

Le nucléaire, une énergie propre. 99% de l'électricité vient du nucléaire, énergie dont vous vous servez au quotidien, y compris pour écrire et envoyer des réactions frôlant le ridicule

Sans compter les pollueurs des commentaires.

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Libriste le 17/07/2026 à 11:35
Libriste Estungland a écrit le 17/07/2026 à 08h11

Voila le résultat de notre inaction collective.
Pas d’atténuation du dérèglement climatique : les deux-tiers de l’énergie utilisée par les centrales nucléaires sont rejetés dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe Si on considère le cycle complet, le nucléaire émet des gaz à effet de serre : centrale thermique pour extraire l’uranium, transport, etc.
Pas d’adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement.
Pas d’utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau qu’elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des effluents radioactifs et chimiques.
Pas d’économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des déchets ingérables, non recyclables.
Pas de prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer.
Pas d’écosystémes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants.

Mon pompeur de pseudo qui se qualifie lui-même de gland. Il est au top !

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Au secours, Oncle Fernand, il ose encore ! le 17/07/2026 à 11:32
Ex Précisions a écrit le 17/07/2026 à 07h14

Pour sortir le chéquier pour les agriculteurs (et les entreprises) l'état est très fort, des centaines de milliards par an, ils devraient mettre en place une carte d'abonnement aux aides continuelles en plus de celles de l'Europe...
C'est qui les assistés ??

Le glandeur professionnel, bon à rien si ce n'est critiquer tout, tout le monde, tout le temps, qui critique ceux qui bossent. Décidément, rien ne l'arrête.

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Ex Précisions le 17/07/2026 à 10:57
Différence a écrit le 17/07/2026 à 09h04

Il y a une différence entre être assisté et être un assisté, peut-être une notion de travail et de société.

La différence de coût pour le contribuable n'est pas comparable !

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/07/2026 à 09:41
Libriste Estungland a écrit le 17/07/2026 à 08h11

Voila le résultat de notre inaction collective.
Pas d’atténuation du dérèglement climatique : les deux-tiers de l’énergie utilisée par les centrales nucléaires sont rejetés dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe Si on considère le cycle complet, le nucléaire émet des gaz à effet de serre : centrale thermique pour extraire l’uranium, transport, etc.
Pas d’adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement.
Pas d’utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau qu’elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des effluents radioactifs et chimiques.
Pas d’économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des déchets ingérables, non recyclables.
Pas de prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer.
Pas d’écosystémes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants.

Le nucléaire, une énergie propre. 99% de l'électricité vient du nucléaire, énergie dont vous vous servez au quotidien, y compris pour écrire et envoyer des réactions frôlant le ridicule

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/07/2026 à 09:36
enorme degats a écrit le 17/07/2026 à 07h01

les agricultures ont subi des gros dégâts encore une fois l’état va sortir le chéquier pour eux et nous sommes que mi-juillet le plus gros de canicule attendu on mois août va faire plier la France et en septembre les inondations dans le sud finira cette année 2026 catastrophique on termes métrologiques

Les agriculteurs sont déjà assurés contre les phénomènes météorologiques, contrats d'assurances obligent. Du coup, qu'ils ne viennent pas se plaindre ni pleurnicher, sinon qu'ils changent de jobs.

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Géographie bizarre .. le 17/07/2026 à 09:32
boumboum a écrit le 17/07/2026 à 07h20

Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. le nord du département ? bizarre...

C'est comme pour la vidéo de la tornade où il est indiqué dans le titre "dans la vallée du Gier avant d'arriver sur le Rhône" ... Alors que cette tornade c'était au nord de Saint-Étienne au niveau du CHU à Saint-Priest-en-Jarez , donc bien loin de la vallée du Gier ... 😁

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Ouiauxvoituresnonauxverts le 17/07/2026 à 09:25
Libriste Estungland a écrit le 17/07/2026 à 08h11

Voila le résultat de notre inaction collective.
Pas d’atténuation du dérèglement climatique : les deux-tiers de l’énergie utilisée par les centrales nucléaires sont rejetés dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe Si on considère le cycle complet, le nucléaire émet des gaz à effet de serre : centrale thermique pour extraire l’uranium, transport, etc.
Pas d’adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement.
Pas d’utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau qu’elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des effluents radioactifs et chimiques.
Pas d’économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des déchets ingérables, non recyclables.
Pas de prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer.
Pas d’écosystémes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants.

Réchauffement ou dérèglement climatique : grosses conneries et gros mensonges pondus par les crétins d'écolos écervelés

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Différence le 17/07/2026 à 09:04
Ex Précisions a écrit le 17/07/2026 à 07h14

Pour sortir le chéquier pour les agriculteurs (et les entreprises) l'état est très fort, des centaines de milliards par an, ils devraient mettre en place une carte d'abonnement aux aides continuelles en plus de celles de l'Europe...
C'est qui les assistés ??

Il y a une différence entre être assisté et être un assisté, peut-être une notion de travail et de société.

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Bellota le 17/07/2026 à 08:50
Ex Précisions a écrit le 17/07/2026 à 07h14

Pour sortir le chéquier pour les agriculteurs (et les entreprises) l'état est très fort, des centaines de milliards par an, ils devraient mettre en place une carte d'abonnement aux aides continuelles en plus de celles de l'Europe...
C'est qui les assistés ??

Pas nos agriculteurs, nos viticulteurs , éleveurs, maraîchers, bref ceux qui travaillent comme des forçats
En revanche tous ceux qui arrivent, posent leurs culs et réclament parce qu’il paraît qu’ils ont des droits, vous en faites quoi ?

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Libriste Estungland le 17/07/2026 à 08:11
enorme degats a écrit le 17/07/2026 à 07h01

les agricultures ont subi des gros dégâts encore une fois l’état va sortir le chéquier pour eux et nous sommes que mi-juillet le plus gros de canicule attendu on mois août va faire plier la France et en septembre les inondations dans le sud finira cette année 2026 catastrophique on termes métrologiques

Voila le résultat de notre inaction collective.
Pas d’atténuation du dérèglement climatique : les deux-tiers de l’énergie utilisée par les centrales nucléaires sont rejetés dans les fleuves, les mers et l’atmosphère qu’elle réchauffe Si on considère le cycle complet, le nucléaire émet des gaz à effet de serre : centrale thermique pour extraire l’uranium, transport, etc.
Pas d’adaptation au changement climatique : incendies, sécheresses, inondations menacent les centrales nucléaires situées en bord de mer ou de rivières pour leur refroidissement.
Pas d’utilisation soutenable de l’eau et des ressources marines : l’industrie nucléaire utilise d’énormes quantités d’eau qu’elle accapare, réchauffe et contamine durablement par des effluents radioactifs et chimiques.
Pas d’économie circulaire : la fission nucléaire de l’uranium produit des déchets ingérables, non recyclables.
Pas de prévention des pollutions : l’industrie nucléaire a besoin d’autorisations de rejets d’effluents radioactifs et chimiques, qui sont de véritables droits de polluer.
Pas d’écosystémes en bonne santé : le nucléaire est un facteur de détérioration de la santé et d’altération du génome, non seulement pour les travailleurs de cette industrie mais aussi pour la population dans son ensemble et pour tous les organismes vivants.

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boumboum le 17/07/2026 à 07:20

Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. le nord du département ? bizarre...

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Ex Précisions le 17/07/2026 à 07:14
enorme degats a écrit le 17/07/2026 à 07h01

les agricultures ont subi des gros dégâts encore une fois l’état va sortir le chéquier pour eux et nous sommes que mi-juillet le plus gros de canicule attendu on mois août va faire plier la France et en septembre les inondations dans le sud finira cette année 2026 catastrophique on termes métrologiques

Pour sortir le chéquier pour les agriculteurs (et les entreprises) l'état est très fort, des centaines de milliards par an, ils devraient mettre en place une carte d'abonnement aux aides continuelles en plus de celles de l'Europe...
C'est qui les assistés ??

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enorme degats le 17/07/2026 à 07:01

les agricultures ont subi des gros dégâts encore une fois l’état va sortir le chéquier pour eux et nous sommes que mi-juillet le plus gros de canicule attendu on mois août va faire plier la France et en septembre les inondations dans le sud finira cette année 2026 catastrophique on termes métrologiques

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