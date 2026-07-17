Fin de la vigilance canicule sur le Rhône : le département touché par de violents orages

Ils étaient attendus. Ils sont bien arrivés. Ce jeudi en début de soirée, le département du Rhône a été touché par de violents orages mettant fin à l’épisode de canicule installé depuis plusieurs jours sur la région.

Les coups de tonnerre ont été plus ou moins forts selon les communes. Le nord du département du Rhône a été particulièrement touché avec de la grêle à Ternay, Saint-Jean-la-Bussière ou encore Chuzelles. La grêle est également tombée du côté de Givors.

Des dégâts ont également été constatés en fin de journée dans le département voisin de la Loire où un orage supercellulaire a entraîné une mini-tornade au nord de Saint-Etienne. Près de 8000 foyers ont été privés d’électricité. A noter également une "violente tempête" à Saint-Quentin-Fallavier en Isère.

Une tornade a été observée sous l'orage supercellulaire dans la vallée du Gier avant d'arriver sur le Rhône. Des dégâts sont signalés entre le sud du Rhône et le Nord-Isère.

Vidéo: Mathis Tosalli pic.twitter.com/AgjTvdy2Yd — Lyon Météo (@LyonMeteo69) July 16, 2026

A Lyon, d’importantes précipitations ont été enregistrées dans la nuit de jeudi à vendredi. Le concert d’Asaf Avidan à l’occasion des Nuits de Fourvière au Grand Théâtre a été interrompu. Dans le département du Rhône, les sapeurs-pompiers sont intervenus à une dizaine de reprises, principalement pour des chutes d’arbres dans le Beaujolais.

Ce vendredi, la vigilance orange canicule a été levée sur le Rhône tout comme celle concernant les orages. Le département reste malgré tout en vigilance jaune pour cette fin de semaine.