Le temps va basculer : Lyon et le Rhône placés en vigilance orange pour des orages violents

Dans son bulletin de 16h, Météo-France a placé le Rhône et la métropole de Lyon en vigilance orange aux orages ce dimanche de 21h à 3h. Selon les informations relayées par la préfecture du Rhône, les cellules orageuses attendues pourraient s'accompagner de phénomènes particulièrement marqués.

Les services de l'État précisent que "les orages peuvent être violents avec un risque de fortes rafales de vent pouvant atteindre voire dépasser 100 km/h, de la grêle de taille moyenne à grosse et de fortes précipitations (localement jusqu'à 50 mm en une heure)."

Les autorités préviennent également qu'"une forte activité électrique est également à attendre" au cours de cet épisode.

Face à ces prévisions, la préfecture du Rhône invite les habitants à adapter leurs déplacements et à respecter plusieurs consignes de sécurité. Elle recommande notamment d' "anticiper vos déplacements et suivre les consignes des autorités".

Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements et à se mettre à l'abri durant le passage des orages. La préfecture rappelle également de ne pas s'abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi, ainsi que de ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol.