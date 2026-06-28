Le temps va basculer : Lyon et le Rhône placés en vigilance orange pour des orages violents

Dans son bulletin de 16h, Météo-France a placé le Rhône et la métropole de Lyon en vigilance orange aux orages ce dimanche de 21h à 3h. Selon les informations relayées par la préfecture du Rhône, les cellules orageuses attendues pourraient s'accompagner de phénomènes particulièrement marqués.
Les services de l'État précisent que "les orages peuvent être violents avec un risque de fortes rafales de vent pouvant atteindre voire dépasser 100 km/h, de la grêle de taille moyenne à grosse et de fortes précipitations (localement jusqu'à 50 mm en une heure)."
Les autorités préviennent également qu'"une forte activité électrique est également à attendre" au cours de cet épisode.
Face à ces prévisions, la préfecture du Rhône invite les habitants à adapter leurs déplacements et à respecter plusieurs consignes de sécurité. Elle recommande notamment d' "anticiper vos déplacements et suivre les consignes des autorités".
Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements et à se mettre à l'abri durant le passage des orages. La préfecture rappelle également de ne pas s'abriter sous un parapluie, sous les arbres ou contre une paroi, ainsi que de ne toucher en aucun cas aux fils électriques tombés au sol.
#Orage #Canicule— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 28, 2026
🟠 Dans son bulletin de 16h00 @meteofrance place le Rhône et la métropole de Lyon en #vigilanceorange orage de 21h00 à 03h00.
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Laissez moi deviner : Vous avez acheté un téléphone sur lequel il n'y a pas de signes de ponctuation?Signaler Répondre
C est une evidence : la canicule c est la faute a Macron ,Retailleau, darmanin qui n ont rien fait visiblement.Signaler Répondre
Et vous a leur place qu auriez vous fait?
Nous avons hâte de le savoir..
Je prends le pari d'orages su lyon ou première ceinture lyonnaise.Signaler Répondre
Planquez vous ca va tabasser !
Voila les mises en avant préférées des lecteurs de LM, insécurité , migrants écologistes! On remet une pièces et hop, tous les spoutniks se remettent à commenter en boucle et cracher leur venin !Signaler Répondre
Pendant ce temps, la pauvre Garcia encore balayée en demi comme prévu, dans un tournoi amateur sénior en carton, et ca LM n'en parle pas, c'est de l'objectivité mon gars!
Houlala les producteurs de beaujolpif après avoir demandé du pognon à cause de la sécheresse vont encore en demander à cause de la grêle.Signaler Répondre
Pas étonnant que le nouveau parait coupé avec de la flotte, en fait coupé aux glaçons ;-)
On connaît les habitudes de Meteo France qui a le don d'annoncer des orages sur le Lyonnais, qui ne tombent... jamais. Ou quasiment jamais. La dernière fois c'était en mai en pleine canicule, rebelote: annonce d'orages imminents, de grêle importante. Résultat: pas la moindre goutte de pluie, pas le plus petit grêlon et encore moins de tonnerre et d'éclairs dans le ciel demeurant imperturbablement bleu. Les étés précédents c'était déjà pareil. Jusqu'à 14h ils annonçaient des rafales de vent à 50 km/h à partir de 18h et tout à coup hop changement: finalement les rafales se lèveront à 23h. Facile d'être prévisionniste à ce rythme là. L'agriculteur du coin peut vous faire les mêmes prévisions et même sûrement plus fiables que les météorologues planqués dans leurs bureaux. Bref c'est de moins en moins sérieux. On ouvre les paris pour ce soir? un orage sur Lyon, vraiment?... attendons...Signaler Répondre
cet été on aura un enchaînement entre la canicule 40 degrés et des violent orages avec des grêlons la végétation va souffrir tout les fruits non ramassé et les secteurs vignobles les médias on trouver le coupable c’est la non climatisation de France et le pire c’est que il y a eu 1000 décès en 10 jours de canicule depuis 2003 sous la gouvernance de la droite et ensuite Sarkozy de droite et ensuite Macron avec des ministres de droite Retailleu et Darmain et le Mozart du finance non rien fait avec l’argent récolté pour la journée de la solidarité le débat public est mal orienté et les médias ne font pas leur taf comme quatrième pouvoir nous avons on France des médias d’opinion et non des médias d’enquête et d’informationSignaler Répondre