Nouvelle vigilance aux orages sur le Rhône : ce qui vous attend ce jeudi

On reprend les mêmes et on recommence. Ce jeudi, le Rhône fera face à une double vigilance orange. La première pour la canicule et la seconde pour les orages.
Météo France a en effet décidé d’activer cette vigilance orange aux orages ce jeudi après-midi pour 15 départements. Dans la région Rhône-Alpes, le Rhône est donc concerné tout comme la Loire et l’Ain à partir de 16 heures.
Une nouvelle journée "avec des orages potentiellement violents" est attendue ce jeudi sur le Rhône avec à nouveau de fortes rafales de vent "entre 80 et 100 km/h, très localement plus de 120 km/h", de fortes précipitations, "de la grêle pouvant dépasser 2 cm de diamètre, voire atteindre 5 cm".
De nouveaux orages sont également attendus ce vendredi, avec très certainement au bout la fin de la vigilance orange canicule. Le thermomètre devrait en effet sensiblement baisser dans les prochaines heures. On attend un maximum de 30°C ce vendredi sur l'agglomération lyonnaise.
Pour jeudi 16 juillet 2026 :— VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 16, 2026
🟠🌡️31 dpts en vigilance orange canicule
🟠⚡️15 dpts en vigilance orange orages
Pour vendredi 17 juillet 2026 :
🟠🌡️16 dpts en vigilance orange canicule
Restez informés : https://t.co/h3so1yk2rI pic.twitter.com/dPVvI1aHcw
Premier marche non idéologique (lol) qui servira à certains eelv et autres non politisés et pas du tout idéologisés pour arriver à la conclusion que le réchauffement climatique à travers toute la planète est la faute de l extrême droite ^^Signaler Répondre
c'est bien ça le problème : bientôt 10 milliards d'habitants dont au moins 2 attendus en afrique subsaharienne vers 2050Signaler Répondre
Beaucoup monsieur le scientifique (même au PMU ils sont de meilleur niveau)Signaler Répondre
Vous dites n’importe quoi, vous ne sourcez pas, cumulez, comme d’autres ici, les aphorismes pour justifier votre négationnisme. Vous faites partie des derniers à marteler l’idée que les climatologues sont des prestidigitateurs. Vous vous regroupez sur des forums comme celui-ci pour vous donner l’impression d’être nombreux, mais vous êtes en voie de disparition et, bientôt, ces discours seront punis par la loi, comme d’autres négationnismes. Vous insultez par là-même tous les agriculteurs qui, ayant pris la suite de leurs parents et grands-parents, connaissent des plaies climatiques qu’ils sont les premiers à devoir affronter chaque année, et même plusieurs fois par an. Quel âge avez-vous ? 10 ans ?? Dans les années 90, c’était une canicule dans le Sud une fois tous les 3-4 ans. Maintenant, c’est 3 ou 4 par an, et partout en France. N’y voyez-vous rien ? Ou alors est-ce trop dur d’admettre sa part de responsabilité propre dans ce cataclysme au long court ?Signaler Répondre
En 1640 Des morts pas milliers en Europe avec des +40° en FranceSignaler Répondre
La polution des chevaux et les pets desvaches probablement
ça fait des siècles qu il y a des gros orages en été en France … arrêtez de dire n importe quoi dans l histoire de France été chauds et hivers glaciaux se sont succédé ms par cycles il suffit de relire attentivement l histoire et les famines que ces événements climatiques ont entrainé…la révolution française est une des conséquences d un événement climatique de l histoire…Signaler Répondre
Des dizaines de fois peut etre..Signaler Répondre
Sauf qu'on etait pas 8 milliards sur la planète et qu'on avait pas des centrales nucléaires à refroidir par exemple..
La montée des eaux, la fonte des glaciers, la secheresse, provoquera invariablement plus de migrations..
Nos sols ne seront plus fertiles, nos forêts brûlent, on va se retrouver dans un desert avec de la clim partout sauf que si on a de l'eau à 28°C on ne pourra plus refroidir les réacteurs nucléaires, faudra faire des clims avec l'énergie solaire .
Mais bon on s'en fou apres tout, vu que c'est deja arrivé des dizaines de fois ont partira grand remplacés les norvegiens, les suedois, les finlandais, les islandais, qui nous accueillerons à bras ouvert pour nous donner des appartements, du travail etc .
Très bonne initiative car , plutôt que s'attaquer à la forme , il faut s'attaquer au fond du sujet.Signaler Répondre
Donc le nouveau rapport du GIEC est alarmant : au dessus d´1,5 degré, nous perdons le contrôle.
Nous sommes à 1,2. La trajectoire actuelle nous conduit à 3 degrés.
Ce rapport pointe également les conséquences des inégalités. Il le fait fortement et sans idéologie. Et notamment il reconnaît la colonisation comme un des facteurs historiques ayant contribué à ces inégalités entre les métropoles des ex-empires coloniaux et les territoires colonisés
Le rapport du GIEC dit entre les lignes que nous sommes à la limite de l’effondrement.
Il nous faut impérativement déconstruire ce que Malcom Ferdinand nomme “l’écologie de l’arche de Noé”. Nous ne pouvons pas laisser quelques “élus” survivre au déluge qu’ils ont eux-mêmes créé tandis que le reste de l’humanité reste exposé aux dangers du changement climatique.
Ça dépends de quels dinausores tu parles car avec la chaleur de ces derniers temps, on a frolé l'extinction de masse et c'est bien le réchauffement qui est en est la cause quoi que tu en dises...("oui gnagnagna la clim" on anticipe ta réaction)Signaler Répondre
t'as bien appris ta leçon, pas de pot ce que nous connaissons actuellemenr c'est deja produit des dizaines de foisSignaler Répondre
Plutôt à cause d'un météore dans la zone qui s'appelle maintenant le Golfe de "Trump" ;-)Signaler Répondre
Ils étaient déjà en déclin de toute façon.
La ponctuation c'est une option ?Signaler Répondre
quand ils ont disparus c était déjà à cause du réchauffement de la planète ! et la on n y était pour rien !Signaler Répondre
ceux qui pensent que le changement climatique est un complot j’espère que vous avez vu les dégâts d’hier chez les agriculteurs et les automobilistes et les maisons la canicule a dégâts directs avec la chaleur et la sécheresse et les morts des personnes fragiles et des dégâts indirects avec les violents orages et en septembre et octobre il y aura des mega inondations car la Méditerranée est on ébullition les gens croiront au changement climatique causés par l’homme que lorsque les dégâts le toucheront malheureusement bientôt personne ne échappera la terre chauffe il faut agirSignaler Répondre