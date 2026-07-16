Nouvelle vigilance aux orages sur le Rhône : ce qui vous attend ce jeudi

On reprend les mêmes et on recommence. Ce jeudi, le Rhône fera face à une double vigilance orange. La première pour la canicule et la seconde pour les orages.

Météo France a en effet décidé d’activer cette vigilance orange aux orages ce jeudi après-midi pour 15 départements. Dans la région Rhône-Alpes, le Rhône est donc concerné tout comme la Loire et l’Ain à partir de 16 heures.

Une nouvelle journée "avec des orages potentiellement violents" est attendue ce jeudi sur le Rhône avec à nouveau de fortes rafales de vent "entre 80 et 100 km/h, très localement plus de 120 km/h", de fortes précipitations, "de la grêle pouvant dépasser 2 cm de diamètre, voire atteindre 5 cm".

De nouveaux orages sont également attendus ce vendredi, avec très certainement au bout la fin de la vigilance orange canicule. Le thermomètre devrait en effet sensiblement baisser dans les prochaines heures. On attend un maximum de 30°C ce vendredi sur l'agglomération lyonnaise.