Bron : ivre à la piscine, il insulte le personnel et finit devant le tribunal

Un Villeurbannais de 36 ans a comparu devant le tribunal judiciaire de Lyon après des faits survenus le 3 juillet à la piscine de Bron.

Selon les éléments examinés à l'audience, l'homme s'était présenté au centre nautique après avoir consommé de l'alcool. Après lui avoir vendu un billet, une employée a signalé son état à sa hiérarchie. La direction a alors décidé de lui demander de quitter les lieux.

Une décision que l'intéressé a refusé d'accepter. Il aurait alors multiplié les insultes et les menaces à l'encontre du personnel. Un agent de sécurité est intervenu avant l'arrivée des policiers.

Le trentenaire a continué à se montrer agressif lors de l'intervention des forces de l'ordre. Il a également refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie demandé par les policiers.

Jugé en comparution immédiate, il a reconnu avoir perdu le contrôle sous l'effet de l'alcool.

Le Villeurbannais, actuellement sous bracelet électronique, compte 29 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des faits de violences, d'outrages ou encore de refus d'obtempérer.

Le ministère public a réclamé une sanction financière. Le tribunal a ainsi condamné le prévenu à 120 jours-amende, soit un montant total de 1.200 euros. Une obligation de soins a également été prononcée afin de l'accompagner dans sa prise en charge de l'alcoolisme.