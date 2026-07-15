Judiciaire

Bron : ivre à la piscine, il insulte le personnel et finit devant le tribunal

Bron : ivre à la piscine, il insulte le personnel et finit devant le tribunal

Un homme a été condamné après avoir insulté et menacé des employés de la piscine de Bron alors qu'il se trouvait en état d'ébriété. Il devra s'acquitter d'une amende de 1200 euros et suivre des soins.

Un Villeurbannais de 36 ans a comparu devant le tribunal judiciaire de Lyon après des faits survenus le 3 juillet à la piscine de Bron.

Selon les éléments examinés à l'audience, l'homme s'était présenté au centre nautique après avoir consommé de l'alcool. Après lui avoir vendu un billet, une employée a signalé son état à sa hiérarchie. La direction a alors décidé de lui demander de quitter les lieux.

Une décision que l'intéressé a refusé d'accepter. Il aurait alors multiplié les insultes et les menaces à l'encontre du personnel. Un agent de sécurité est intervenu avant l'arrivée des policiers.

Le trentenaire a continué à se montrer agressif lors de l'intervention des forces de l'ordre. Il a également refusé de se soumettre au contrôle d'alcoolémie demandé par les policiers.

Jugé en comparution immédiate, il a reconnu avoir perdu le contrôle sous l'effet de l'alcool.

Le Villeurbannais, actuellement sous bracelet électronique, compte 29 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des faits de violences, d'outrages ou encore de refus d'obtempérer.

Le ministère public a réclamé une sanction financière. Le tribunal a ainsi condamné le prévenu à 120 jours-amende, soit un montant total de 1.200 euros. Une obligation de soins a également été prononcée afin de l'accompagner dans sa prise en charge de l'alcoolisme.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
alors ça ! le 15/07/2026 à 09:53

à la piscine avec un bracelet électronique ! c est étrange ! je pensais qu’on devait ou rester chez soi ou aller travailler ?? mais pas aller à la piscine … et maintenant il va aller purger ses 30 condamnations ??

Signaler Répondre
avatar
CQFD... le 15/07/2026 à 09:41
comique a écrit le 15/07/2026 à 09h09

On parle aussi de l'Hygiène ?

Alors pour ceux qui on fait de la natation on sait qu'il ne faut pas mettre du flottant en collectif car risque hygiénique (bactérien), d'ou piscine hors critère et fermeture.

Pourquoi alors on s'étonne d'avoir de plus en plus de piscines dégueulasses quand certaines tenues (plutôt religieuses) sont autorisées.

Aller voir les directeurs de camping privés qui se sont mis à faire la chasse ouverte à ses "tenues" qui sont autorisées dans certaines piscines publiques (je regarde vers Grenoble).

L'absurdité complète non?
Soit tu respectes la règle commune d'Hygiène et donc tu te baignes,
soit tu ne l'a respecte pas et tu restes chez toi et ne vient pas jouer à la victime du racisme.

On va racialiser l'Hygiène ... mais c'est déjà un peu le cas. Aller discuter avec des "techniciens de surface" ils vous parleront de ce qu'ils voient depuis plusieurs années quand ils vont nettoyer les chiottes (les gens qui chient dans les poubelles par exemple).

C'est la "nouvelle France" voulue par Mollah-Chon.

Signaler Répondre
avatar
comique le 15/07/2026 à 09:09

On parle aussi de l'Hygiène ?

Alors pour ceux qui on fait de la natation on sait qu'il ne faut pas mettre du flottant en collectif car risque hygiénique (bactérien), d'ou piscine hors critère et fermeture.

Pourquoi alors on s'étonne d'avoir de plus en plus de piscines dégueulasses quand certaines tenues (plutôt religieuses) sont autorisées.

Aller voir les directeurs de camping privés qui se sont mis à faire la chasse ouverte à ses "tenues" qui sont autorisées dans certaines piscines publiques (je regarde vers Grenoble).

L'absurdité complète non?
Soit tu respectes la règle commune d'Hygiène et donc tu te baignes,
soit tu ne l'a respecte pas et tu restes chez toi et ne vient pas jouer à la victime du racisme.

On va racialiser l'Hygiène ... mais c'est déjà un peu le cas. Aller discuter avec des "techniciens de surface" ils vous parleront de ce qu'ils voient depuis plusieurs années quand ils vont nettoyer les chiottes (les gens qui chient dans les poubelles par exemple).

Signaler Répondre
avatar
Chris25 le 15/07/2026 à 08:52

Une chance pour la France...

Signaler Répondre
avatar
Solidarité 69 le 15/07/2026 à 08:52

La nouvelle France by LFI.
Encore un résistant.

Signaler Répondre
avatar
Déjà le 15/07/2026 à 08:51

Une obligation au bout seulement de 30 condamnations
Tellement rapide
Juge assassin

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 15/07/2026 à 08:50

Tous ces délinquants dans les piscines et au bord des plans d'eau en punition on ne peut pas leur mettre chaque minute la tête sous l'eau pendant 30 secondes ? Et cela pendant 1h, peut-être que ça les calmera...

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 15/07/2026 à 08:49

Justice pourrie jusqu'à la moelle... Complice des racailles.

Signaler Répondre
avatar
Libriste Estungland le 15/07/2026 à 08:47
Catalan a écrit le 15/07/2026 à 08h12

Bingo, maintenant 30 condamnations et toujours dehors.

très beau commentaire qui met bien en évidence ton esprit doté d'une intelligence hors norme!

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 15/07/2026 à 08:12

Bingo, maintenant 30 condamnations et toujours dehors.

Signaler Répondre
avatar
il y a des gens le 15/07/2026 à 07:46

bien singuliers..à bron-piscine on peut y contempler toutes sortes d especes:j y ai vu un type tellement velu ,et jusqu aux epaules !!qu il faisait peur à mes enfants par l epaisseur de sa toison..j ai pu y rencontrer aussi une rombiere qui se faisait bronzer tout en se bourrant une bonne pipe(et pas la mienne):une vraie avec du tabac..c etait il y a bien 15 ans...çà a forcement changé en pire..

Signaler Répondre
avatar
Facilement le 15/07/2026 à 07:44
Maxence a écrit le 15/07/2026 à 07h27

Oui on connaît les profils mais il ne faut pas le dire...

Ah si si c’est facile à trouver et à dire. Ce sont des hommes toujours et autant qui sont les principaux maux de cette société patriarcale

Signaler Répondre
avatar
Maxence le 15/07/2026 à 07:27
Marrant a écrit le 15/07/2026 à 07h05

On va se faire un petit carnet d'été pour y inscrire toutes les violences dans les piscines et aqua-parcs cet été.
On précisera aussi le profil mais à quoi bon on les connait déjà d'avance non ?

Oui on connaît les profils mais il ne faut pas le dire...

Signaler Répondre
avatar
Qui c est y qui ? le 15/07/2026 à 07:20

"Une obligation de soins a également été prononcée"
Et qui c'est y qui va payer ça ?????
Et puis 29 mentions a son casier judiciaire alors une de plus quelle importance ....

Signaler Répondre
avatar
Mdr_1er le 15/07/2026 à 07:17

Avec autant de mentions a son casier, acheter le billet était une preuve de ré-insertion réussie.
On apprends grâce à cet article que le bracelet électronique est waterproof.

Signaler Répondre
avatar
Marrant le 15/07/2026 à 07:05

On va se faire un petit carnet d'été pour y inscrire toutes les violences dans les piscines et aqua-parcs cet été.
On précisera aussi le profil mais à quoi bon on les connait déjà d'avance non ?

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.