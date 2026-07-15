Transports

La galère dès ce mercredi à Lyon : les lignes de tram T3, T7 et Rhônexpress à l’arrêt pour deux semaines

La galère dès ce mercredi à Lyon : les lignes de tram T3, T7 et Rhônexpress à l’arrêt pour deux semaines
La galère dès ce mercredi à Lyon : les lignes de tram T3, T7 et Rhônexpress à l’arrêt pour deux semaines - LyonMag

Attention si vous avez l’habitude de prendre ces lignes.

Si vous avez l’habitude d’emprunter les lignes de tram T3 et T7 ou que vous avez l’intention de prendre le Rhônexpress dans les prochains jours, il vous faudra trouver un plan B.

La circulation de ces trois lignes est totalement interrompue à compter de ce mercredi 15 juillet, et jusqu’au dimanche 2 août. En cause : les travaux de création de la future ligne de tramway T9. 

Afin de faire face à ces perturbations, des bus relais seront mis en place entre les arrêts Reconnaissance – Balzac et Vaulx-en-Velin La Soie puis de Vaulx-en-Velin La Soie à Meyzieu ZI.

Les difficultés se poursuivront au cours de l’été puisque du 3 au 9 août la station Vaulx-en-Velin La Soie ne sera plus desservie en direction de Meyzieu. A noter également à nouveau l’arrêt des lignes T3 et T7 ainsi que du Rhônexpress en soirée les 6 et 9 août.

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