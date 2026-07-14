Beaujolais : il lui reproche de travailler un 1er-mai, le viticulteur agresse son donneur de leçons

Un différend survenu le 1er mai dans un village du Beaujolais s’est terminé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.
Jugé le 9 juillet, un vigneron d’une cinquantaine d’années a été reconnu coupable de violences sur un sexagénaire.
Selon la victime, les faits se sont produits alors qu’elle se rendait dans le village pour effectuer quelques achats. Apercevant un viticulteur au volant de son tracteur en train de partir traiter ses vignes, elle lui aurait fait remarquer qu’il s’agissait d’un jour férié et qu’il pourrait éviter de travailler par respect pour les riverains.
À l’audience, l’homme a affirmé avoir reçu un coup de poing au visage avant de chuter au sol.
Malgré les 3 jours d'ITT constatés, le vigneron a nié toute violence devant le tribunal. Il a soutenu que son interlocuteur serait tombé seul en reculant.
Mais le casier judiciaire du prévenu ne l'a pas aidé dans sa version, puisqu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences.
Le vigneron a ainsi été condamné à une amende de 700 euros par les juges caladois.
Une audience sur les intérêts civils est prévue en mai 2027 afin de déterminer le montant définitif des dommages et intérêts.
Je suis bien d'accord !Signaler Répondre
Ce délinquant récidiviste ne devrait pas être encore en liberté !
Toujours les mêmes juges rouges qui laissent les racailles nous pourrir la vie !
Certains travaillent la terre pour nous nourrir,Signaler Répondre
D autres travaillent de la tête pour nous pourrir,....
Amis agriculteurs, viticulteurs,
Enfin tous ceux qui font notre bonheur,
Vous étiez là bien avant ces bureaucrates aigris,
Vous serez encore là demain et eux seront enfin partis ,...
Merci du fond du coeur au monde paysan...
Je vous aime, vous le dit et nous sommes tant....
Un vieux bobo gauch iasse qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, ah les pauvres riverains qui ne travaillent pas un jour férié ils vont être dérangés par quelqu’un qui bosse , c est lunaireSignaler Répondre
sûrement une gauchiasse .. il croit quoi que le vigneron s amuse ??Signaler Répondre
Mais de quoi je me mêle ???Signaler Répondre
Taré les gens ..
Il y a de quoi s'énerver.Il y a une foule de gens qui travaillent le dimanche pour le bien de tous . Je propose à l'homme qui a porté plainte,de refuser que les pompiers viennent le secourir un premier mai:la sirène,ça fait du bruit!Signaler Répondre
D'un côté on a un bobo qui ne supporte pas le caquetage d'une poule à la campagne.Signaler Répondre
De l'autre un viticulteur qui goûte un peu trop son beaujolpif.
C'est sûr que ça ne peut que mal finir ;-)
Donc ce monsieur reproche à un viticulteur de travailler le 1er mai mais va lui-même faire quelques courses, car il espère bien que des commerces seront ouverts pour lui ce jour-là. Elle est où, la cohérence ???Signaler Répondre
Ce vigneron travaille pour gagner sa vie ce qui n'est pas facile dans la profession, cet énergumène n'avait qu'à s'occuper de ses affaires.Signaler Répondre
Franchement : "De quoi se mêle ce quidam?"Signaler Répondre
En plus d'avoir un rude travail qui rapporte très peu, maintenant certains se permette d'ennuyer nos agriculteurs.
La violence n'est jamais la bonne réponse, mais il aurait savoir se taire.