Beaujolais : il lui reproche de travailler un 1er-mai, le viticulteur agresse son donneur de leçons

Un différend survenu le 1er mai dans un village du Beaujolais s’est terminé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Jugé le 9 juillet, un vigneron d’une cinquantaine d’années a été reconnu coupable de violences sur un sexagénaire.

Selon la victime, les faits se sont produits alors qu’elle se rendait dans le village pour effectuer quelques achats. Apercevant un viticulteur au volant de son tracteur en train de partir traiter ses vignes, elle lui aurait fait remarquer qu’il s’agissait d’un jour férié et qu’il pourrait éviter de travailler par respect pour les riverains.

À l’audience, l’homme a affirmé avoir reçu un coup de poing au visage avant de chuter au sol.

Malgré les 3 jours d'ITT constatés, le vigneron a nié toute violence devant le tribunal. Il a soutenu que son interlocuteur serait tombé seul en reculant.

Mais le casier judiciaire du prévenu ne l'a pas aidé dans sa version, puisqu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences.

Le vigneron a ainsi été condamné à une amende de 700 euros par les juges caladois.

Une audience sur les intérêts civils est prévue en mai 2027 afin de déterminer le montant définitif des dommages et intérêts.