Judiciaire

Beaujolais : il lui reproche de travailler un 1er-mai, le viticulteur agresse son donneur de leçons

Beaujolais : il lui reproche de travailler un 1er-mai, le viticulteur agresse son donneur de leçons

Un viticulteur a été condamné par le tribunal de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises sur un homme qui lui reprochait de travailler un jour férié. Il devra verser une amende et indemniser sa victime.

Un différend survenu le 1er mai dans un village du Beaujolais s’est terminé devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône.

Jugé le 9 juillet, un vigneron d’une cinquantaine d’années a été reconnu coupable de violences sur un sexagénaire.

Selon la victime, les faits se sont produits alors qu’elle se rendait dans le village pour effectuer quelques achats. Apercevant un viticulteur au volant de son tracteur en train de partir traiter ses vignes, elle lui aurait fait remarquer qu’il s’agissait d’un jour férié et qu’il pourrait éviter de travailler par respect pour les riverains.

À l’audience, l’homme a affirmé avoir reçu un coup de poing au visage avant de chuter au sol.

Malgré les 3 jours d'ITT constatés, le vigneron a nié toute violence devant le tribunal. Il a soutenu que son interlocuteur serait tombé seul en reculant.

Mais le casier judiciaire du prévenu ne l'a pas aidé dans sa version, puisqu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violences.

Le vigneron a ainsi été condamné à une amende de 700 euros par les juges caladois.

Une audience sur les intérêts civils est prévue en mai 2027 afin de déterminer le montant définitif des dommages et intérêts.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Bien d'accord le 14/07/2026 à 18:54
C'est moi a écrit le 14/07/2026 à 18h25

Mais de quoi je me mêle ???
Taré les gens ..

Je suis bien d'accord !
Ce délinquant récidiviste ne devrait pas être encore en liberté !
Toujours les mêmes juges rouges qui laissent les racailles nous pourrir la vie !

Signaler Répondre
avatar
Ode a notre noble paysannerie... le 14/07/2026 à 18:52
Tifetondu a écrit le 14/07/2026 à 17h43

Donc ce monsieur reproche à un viticulteur de travailler le 1er mai mais va lui-même faire quelques courses, car il espère bien que des commerces seront ouverts pour lui ce jour-là. Elle est où, la cohérence ???

Certains travaillent la terre pour nous nourrir,
D autres travaillent de la tête pour nous pourrir,....
Amis agriculteurs, viticulteurs,
Enfin tous ceux qui font notre bonheur,
Vous étiez là bien avant ces bureaucrates aigris,
Vous serez encore là demain et eux seront enfin partis ,...
Merci du fond du coeur au monde paysan...
Je vous aime, vous le dit et nous sommes tant....

Signaler Répondre
avatar
Ce monde devient complètement c.. le 14/07/2026 à 18:47

Un vieux bobo gauch iasse qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, ah les pauvres riverains qui ne travaillent pas un jour férié ils vont être dérangés par quelqu’un qui bosse , c est lunaire

Signaler Répondre
avatar
cri69 le 14/07/2026 à 18:45

sûrement une gauchiasse .. il croit quoi que le vigneron s amuse ??

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 14/07/2026 à 18:25

Mais de quoi je me mêle ???
Taré les gens ..

Signaler Répondre
avatar
Cmoi le 14/07/2026 à 18:13

Il y a de quoi s'énerver.Il y a une foule de gens qui travaillent le dimanche pour le bien de tous . Je propose à l'homme qui a porté plainte,de refuser que les pompiers viennent le secourir un premier mai:la sirène,ça fait du bruit!

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 14/07/2026 à 17:48

D'un côté on a un bobo qui ne supporte pas le caquetage d'une poule à la campagne.
De l'autre un viticulteur qui goûte un peu trop son beaujolpif.
C'est sûr que ça ne peut que mal finir ;-)

Signaler Répondre
avatar
Tifetondu le 14/07/2026 à 17:43

Donc ce monsieur reproche à un viticulteur de travailler le 1er mai mais va lui-même faire quelques courses, car il espère bien que des commerces seront ouverts pour lui ce jour-là. Elle est où, la cohérence ???

Signaler Répondre
avatar
Rob le 14/07/2026 à 17:26

Ce vigneron travaille pour gagner sa vie ce qui n'est pas facile dans la profession, cet énergumène n'avait qu'à s'occuper de ses affaires.

Signaler Répondre
avatar
CQQFD69! le 14/07/2026 à 17:12

Franchement : "De quoi se mêle ce quidam?"
En plus d'avoir un rude travail qui rapporte très peu, maintenant certains se permette d'ennuyer nos agriculteurs.
La violence n'est jamais la bonne réponse, mais il aurait savoir se taire.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.