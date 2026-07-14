À Lyon, la gauche appelle à manifester contre la loi sur la présomption de légitime défense

La contestation s’organise à Lyon autour du texte sur la présomption de légitime défense des policiers et gendarmes.

La France insoumise Rhône, Attac Rhône, Les Écologistes Lyon, l’UNEF Lyon, le Parti communiste français, Faisons Pacte-Lyon Respirable et le Parti ouvrier indépendant appellent à un rassemblement jeudi 16 juillet à 18 heures au square Delestraint.

Cette mobilisation intervient après l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans leur communiqué, les signataires qualifient le texte de "permis de tuer" et estiment qu’il constitue "une attaque majeure contre l’État de droit".

Ils dénoncent notamment une inversion de la charge de la preuve en cas d’usage de la force par les policiers et gendarmes. "Avec cette nouvelle loi, tout tir policier serait désormais présumé légal. À la victime ou à ses proches d’en prouver l’illégalité", écrivent-ils.

Les organisations citent également des travaux universitaires et des critiques formulées par des instances internationales concernant l’usage de la force par les forces de l’ordre en France.

François-Noël Buffet également visé

Le communiqué ne se limite pas à cette proposition de loi. Les signataires s’opposent aussi à la candidature du sénateur du Rhône François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits. Ils jugent que certaines de ses prises de position passées sont incompatibles avec les missions de l’institution et demandent aux parlementaires de s’opposer à sa nomination.

"Les positions de François-Noël Buffet sont incompatibles avec le rôle de défenseur des droits", affirment les organisations.

Le rassemblement est annoncé jeudi à 18 heures au square Delestraint dans le 3e arrondissement, même si les organisateurs précisent que le lieu pourrait être modifié à la demande de la préfecture.