Société

À Lyon, la gauche appelle à manifester contre la loi sur la présomption de légitime défense

À Lyon, la gauche appelle à manifester contre la loi sur la présomption de légitime défense

Plusieurs organisations politiques, syndicales et associatives lyonnaises appellent à un rassemblement jeudi 16 juillet à Lyon pour protester contre la proposition de loi créant une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre, adoptée en première lecture à l’Assemblée nationale.

La contestation s’organise à Lyon autour du texte sur la présomption de légitime défense des policiers et gendarmes.

La France insoumise Rhône, Attac Rhône, Les Écologistes Lyon, l’UNEF Lyon, le Parti communiste français, Faisons Pacte-Lyon Respirable et le Parti ouvrier indépendant appellent à un rassemblement jeudi 16 juillet à 18 heures au square Delestraint.

Cette mobilisation intervient après l’adoption en première lecture à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

Dans leur communiqué, les signataires qualifient le texte de "permis de tuer" et estiment qu’il constitue "une attaque majeure contre l’État de droit".

Ils dénoncent notamment une inversion de la charge de la preuve en cas d’usage de la force par les policiers et gendarmes. "Avec cette nouvelle loi, tout tir policier serait désormais présumé légal. À la victime ou à ses proches d’en prouver l’illégalité", écrivent-ils.

Les organisations citent également des travaux universitaires et des critiques formulées par des instances internationales concernant l’usage de la force par les forces de l’ordre en France.

François-Noël Buffet également visé

Le communiqué ne se limite pas à cette proposition de loi. Les signataires s’opposent aussi à la candidature du sénateur du Rhône François-Noël Buffet au poste de Défenseur des droits. Ils jugent que certaines de ses prises de position passées sont incompatibles avec les missions de l’institution et demandent aux parlementaires de s’opposer à sa nomination.

"Les positions de François-Noël Buffet sont incompatibles avec le rôle de défenseur des droits", affirment les organisations.

Le rassemblement est annoncé jeudi à 18 heures au square Delestraint dans le 3e arrondissement, même si les organisateurs précisent que le lieu pourrait être modifié à la demande de la préfecture.

11 commentaires
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C'est encore la Gauche ça le 14/07/2026 à 14:54

?

Un parti qui désormais défend les délinquants qui s'en prennent au peuple ?

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On parie ? le 14/07/2026 à 14:51

On va voir des drapeaux palestiniens.

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Anti gauchosphere le 14/07/2026 à 14:46

Cela confirme pour ceux qui doute , que la gauchosphere est un engeance particulièrement néfaste.

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Anti verts le 14/07/2026 à 14:46

Selon cette gauche d'égouts , le permis de tuer n'existe donc que dans un sens ????

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Les comiques sont de sorties.. le 14/07/2026 à 14:38

Ils veulent recaser Lucie CASTETS 🤣🤣??

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Xtremleftkills le 14/07/2026 à 14:32

Quand on manifeste calmement, pacifiquement et qu'on a rien à se reprocher on ne craint rien de cette mesure. Mais ça c'est trop compliqué pour l'extrême gauche (écolos inclus biensur) qui a la haine intrinsèquement ancrée.

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lfi va courir vite le 14/07/2026 à 14:22

cela est mon humble avis

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Rob le 14/07/2026 à 14:21

Cette gauche ecolos LFI n'y comprennent rien, il ne s'agit pas de tuer mais de se défendre, eux et nos concitoyens. Ils sont là pour nous soutenons nos forces de l'ordre.

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et en plus le 14/07/2026 à 14:15

Ils ne veulent pas une loi pour la protection de la racaille ? ? ? ? ?

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AntiLFI le 14/07/2026 à 14:10

Le combat des gauchistes pour defendre la racaille est sans limite.

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Amon humble avis le 14/07/2026 à 14:06

Ils ne vont pas faire exactement ce qu'ils souhaitent les clowns de LFI...............

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