Près de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, 3 hectares partent en fumée après des tirs de mortiers

Les sapeurs-pompiers de l'Isère ont été fortement sollicités dans la nuit du 13 au 14 juillet après plusieurs incendies de végétation provoqués par des tirs de feux d'artifice clandestins.

Alors que la préfecture a interdit l'usage des feux d'artifice sur l'ensemble du département en raison des conditions de sécheresse et du risque accru de départ de feu, plusieurs incidents ont été signalés dans le Nord-Isère.

À Saint-Quentin-Fallavier, les secours sont intervenus à deux reprises à proximité du centre pénitentiaire après des tirs de mortiers d'artifice.

Le principal incendie s'est déclaré vers minuit. Plusieurs engins ainsi qu'un drone ont été mobilisés pendant près de deux heures pour venir à bout des flammes qui menaçaient des zones d'herbes sèches situées près de la prison et d'entrepôts voisins.

Au total, environ trois hectares de végétation ont été parcourus par le feu.

Quelques heures plus tôt, un autre incendie avait déjà touché le glacis de l'établissement pénitentiaire. Près de 3000 m² de broussailles avaient alors été détruits.

Face à la multiplication des départs de feu, les autorités rappellent que l'utilisation des feux d'artifice demeure interdite dans le département isérois et que le non-respect de cette mesure expose les contrevenants à des sanctions.