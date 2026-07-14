Faits Divers

Près de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, 3 hectares partent en fumée après des tirs de mortiers

Près de la prison de Saint-Quentin-Fallavier, 3 hectares partent en fumée après des tirs de mortiers

Trois départs de feu ont mobilisé les sapeurs-pompiers dans la nuit de lundi à mardi en Isère. Les incendies auraient été provoqués par des tirs de feux d'artifice alors qu'un arrêté préfectoral interdit leur utilisation en raison du risque élevé d'incendie.

Les sapeurs-pompiers de l'Isère ont été fortement sollicités dans la nuit du 13 au 14 juillet après plusieurs incendies de végétation provoqués par des tirs de feux d'artifice clandestins.

Alors que la préfecture a interdit l'usage des feux d'artifice sur l'ensemble du département en raison des conditions de sécheresse et du risque accru de départ de feu, plusieurs incidents ont été signalés dans le Nord-Isère.

À Saint-Quentin-Fallavier, les secours sont intervenus à deux reprises à proximité du centre pénitentiaire après des tirs de mortiers d'artifice.

Le principal incendie s'est déclaré vers minuit. Plusieurs engins ainsi qu'un drone ont été mobilisés pendant près de deux heures pour venir à bout des flammes qui menaçaient des zones d'herbes sèches situées près de la prison et d'entrepôts voisins.

Au total, environ trois hectares de végétation ont été parcourus par le feu.

Quelques heures plus tôt, un autre incendie avait déjà touché le glacis de l'établissement pénitentiaire. Près de 3000 m² de broussailles avaient alors été détruits.

Face à la multiplication des départs de feu, les autorités rappellent que l'utilisation des feux d'artifice demeure interdite dans le département isérois et que le non-respect de cette mesure expose les contrevenants à des sanctions.

8 commentaires
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LFI 69 le 14/07/2026 à 11:11
Solidarité avec les ânes broutant a écrit le 14/07/2026 à 10h34

Il est vrai que JAMAIS avant LFI un feu de broussaille n'avait éclaté en France.
Un neurone = un commentaire posté tous les jours. Et ça à la droit de vote, ça, Madame !

Dixit celui qui vote LFI : pro terroristes

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Mulatine65 le 14/07/2026 à 10:48
Solidarité avec les ânes broutant a écrit le 14/07/2026 à 10h34

Il est vrai que JAMAIS avant LFI un feu de broussaille n'avait éclaté en France.
Un neurone = un commentaire posté tous les jours. Et ça à la droit de vote, ça, Madame !

Vous avez lu l'article ? Tirs de mortier.

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Solidarité avec les ânes broutant le 14/07/2026 à 10:34
Solidarité 69 a écrit le 14/07/2026 à 09h08

La nouvelle France by LFI.
Combustions spontanées des champs, des forêts, de véhicules, d'appartements, d'immeubles, d'églises et de Notre Dame.

Il est vrai que JAMAIS avant LFI un feu de broussaille n'avait éclaté en France.
Un neurone = un commentaire posté tous les jours. Et ça à la droit de vote, ça, Madame !

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C'est moi le 14/07/2026 à 10:00

Ah si seulement on pouvais foutre au feu ceux qui foutent le feu..

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Ironie double le 14/07/2026 à 09:36

Heureusement que le préfet avait pris des mesures d'interdiction.....

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Rlb le 14/07/2026 à 09:36

Alors qu'un arrêté préfectoral qui n'a servi à rien....
Dédouanement de la prefecture...
Continuons à payer des gratte papiers

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Moi le 14/07/2026 à 09:34

Ces pauvres prisonniers, ils s'ennuient dans leur petite cellule de 9 mètres carrés, ils leurs faut des animations.

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Solidarité 69 le 14/07/2026 à 09:08

La nouvelle France by LFI.
Combustions spontanées des champs, des forêts, de véhicules, d'appartements, d'immeubles, d'églises et de Notre Dame.

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