14 juillet à Lyon : horaires, thème, circulation… tout ce qu’il faut savoir sur le feu d’artifice 2026

Mardi 14 juillet 2026, à partir de 23 heures, le traditionnel feu d'artifice sera tiré depuis la colline de Fourvière, offrant un spectacle visible depuis une grande partie de la ville.

Après le spectacle "Lyon au plus près des étoiles" l'an dernier, la Ville de Lyon propose cette année "Spectra", présenté comme "un voyage lumineux, une célébration des couleurs et de l'énergie pyrotechnique dans toute leur intensité."

Particularité de cette édition 2026, le spectacle a été conçu sans musique. Selon la Ville, il invite le public "à se laisser porter par la pureté des couleurs et par le rythme instinctif des formes."

Pendant 22 minutes, les spectateurs assisteront à une succession de 16 grandes fresques, précédées d'un pré-bouquet avant un "bouquet grandiose" final. La prestation sera assurée par la société Etienne Lacroix - Ruggieri.

Un feu d'artifice écoresponsable

Comme les années précédentes, la majorité EELV met en avant le caractère écoresponsable de l'événement. Les artifices utilisés sont conçus avec des coques en carton 100 % biodégradables, afin d'éviter les retombées de plastique fragmenté.

La société Etienne Lacroix - Ruggieri, qui développe depuis plus de vingt ans des spectacles plus respectueux de l'environnement, est également attentive à la faune. Le communiqué précise notamment qu'une montée sonore progressive est prévue afin d'accoutumer les oiseaux "comme si un orage approchait", leur laissant le temps de s'abriter avant le début du spectacle.

Importantes restrictions de circulation

Comme chaque année, d'importantes restrictions de circulation seront mises en place autour du feu d'artifice. Sur la colline de Fourvière (zone bleue), la circulation automobile sera interdite de 19h à minuit. L'accès des piétons sera également interdit entre 20h et minuit.

Dans les secteurs Saint-Jean et Presqu'île (hors place Bellecour), classés en zone rouge, la circulation automobile sera également interdite de 19h à minuit. La place Bellecour (zone violette) sera fermée à la circulation de 8 heures à 14 h 30 en raison du défilé militaire, puis de nouveau de 19h à minuit.

Enfin, une zone jaune à circulation réglementée sera mise en place. La Ville précise que les entrées et sorties des parkings publics et privés seront interdites aux horaires indiqués, "sans dérogation possible."

Pour encadrer les festivités, la Ville annonce le déploiement de plus de 50 agents municipaux, comprenant des policiers municipaux et des agents de surveillance de la voie publique, aux côtés des forces de l'État.

Ils auront pour mission d'encadrer les rassemblements, de réguler les flux de spectateurs et de veiller au respect des règles de sécurité. 80 agents de sécurité privée viendront compléter le dispositif. Les agents de surveillance de la voie publique seront également mobilisés pour gérer le stationnement dans les secteurs les plus fréquentés afin de faciliter l'accès des secours.

Enfin, un dispositif spécifique sera activé dès 19h sur les quais de Saône rive gauche, avec notamment l'installation de dispositifs anti-bélier, un renforcement des patrouilles, l'interdiction de circulation des véhicules et des deux-roues motorisés dans le périmètre du feu d'artifice ainsi qu'une régulation du trafic pour limiter les engorgements.