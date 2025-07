Feu d'artifice du 14 juillet à Lyon : ces parcs vont fermer en amont

Si le jour J, le secteur concerné (Vieux-Lyon, Fourvière, Presqu'île) sera divisé en plusieurs zones pour empêcher notamment les voitures de circuler et menacer la foule, des restrictions débuteront parfois plusieurs jours en amont.

Ainsi, le parc des Hauteurs fermera au public dès ce vendredi à 14h, il restera inaccessible jusqu'au 15 juillet à 18h. Le portail d'entrée de la montée Nicolas de Lange sera donc fermé, et des barrières seront installées place du 158e Régiment d'Infanterie.

Les Jardins du Rosaire fermeront aussi dès dimanche 13 juillet à 20h, et le resteront jusqu'au 15 juillet 12h. Là encore, les portails d'entrée de la montée Saint-Barthélémy et de la rue Cléberg seront fermés, et des barrières interdiront le passage depuis l'esplanade de Fourvière.

Enfin, cette même esplanade de Fourvière sera inaccessible en voiture le 14 juillet de 6h à minuit, et aux piétons dès 19h.