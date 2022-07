Lyon : un feu d'artifice "à l'état pur" et éco-responsable pour le 14 juillet

Le spectacle se composera de cinq actes, avec 152 tableaux pour 14 séquences et quatre intermèdes. Ce feu d'artifice "à l'état pur" se déploiera "dans le ciel et au-dessus de la colline de Fourvière pour mettre en valeur le site avec des milliers de reflets colorés et de vibrations, le tout en parfaite harmonie", explique la Ville de Lyon dans un communiqué.

Réalisé par la société Jacques Couturier Organisation, le spectacle pyrotechnique débutera à 22h30 depuis la colline de Fourvière et se voudra éco-responsable, avec une émission de 108 kg de monoxyde de carbone : "Les bombes utilisées sont principalement en papier et carton recyclé, 100% biodégradables. Elles sont étudiées pour ne pas générer de déchets", assurent les services de la Ville écologiste.

Composé d'un pré bouquet et de deux bouquets finaux, le feu d'artifice durera 21 minutes pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Dispositif sécurité

ZONE BLEUE : Sur la colline de Fourvière, la circulation automobile sera interdite de 19h à 00h30. Pour des questions de sécurité, accès piéton interdit de 21h à 23h30.

ZONE JAUNE : Sur les secteurs Saint-Jean et Presqu’ile (hors place Bellecour), la circulation automobile sera interdite de 19h à 01h.

ZONE VERTE : Place Bellecour, la circulation automobile sera interdite de 08h00 à 14h30 en raison du défilé militaire et de 19h à 01h.

Sorties et entrées des parkings privés ou publics interdits aux horaires indiqués. Pas de dérogation possible.