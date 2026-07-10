Villeurbanne : une adolescente retrouvée au sol en pleine nuit après près de deux semaines de disparition

Une disparition inquiétante qui connaît un nouveau rebondissement.

Selon les informations du Progrès, une jeune fille originaire de Saint-Fons, portée disparue depuis le 26 juin, a été retrouvée dans la nuit de mardi à mercredi à Villeurbanne. Peu après minuit, les secours sont intervenus à l’angle des rues Greuze et Lançon, où l’adolescente a été découverte allongée au sol.

À leur arrivée, les sapeurs-pompiers constatent qu’elle se trouve dans un état psychologique particulièrement préoccupant : prostrée, en état de choc manifeste et éprouvant des difficultés à s’exprimer.

Si son pronostic vital n’était pas engagé, elle a néanmoins été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot afin de subir des examens médicaux approfondis.

Des déclarations troublantes

Lors de sa prise en charge, la jeune fille aurait livré un récit particulièrement inquiétant. Elle évoquerait notamment un possible enlèvement, une administration de substances ainsi qu’une séquestration dans une cave.

Les investigations se heurtent pour l’instant à une difficulté majeure : l’état psychologique de l’adolescente. Toujours profondément choquée, elle ne serait actuellement pas en mesure d’être entendue de manière formelle par les policiers chargés de l’enquête.

Un élément est en revanche établi : la disparition de la jeune fille avait bien été signalée au commissariat de Vénissieux le 26 juin. Les autorités avaient alors ouvert une enquête pour disparition inquiétante et diffusé un avis de recherche.

Les circonstances exactes de ce qui s’est passé durant près de deux semaines demeurent pour l’heure inconnues. Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer son parcours entre sa disparition et sa réapparition à Villeurbanne.