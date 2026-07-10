Villeurbanne : une adolescente retrouvée au sol en pleine nuit après près de deux semaines de disparition

Une disparition inquiétante qui connaît un nouveau rebondissement.
Selon les informations du Progrès, une jeune fille originaire de Saint-Fons, portée disparue depuis le 26 juin, a été retrouvée dans la nuit de mardi à mercredi à Villeurbanne. Peu après minuit, les secours sont intervenus à l’angle des rues Greuze et Lançon, où l’adolescente a été découverte allongée au sol.
À leur arrivée, les sapeurs-pompiers constatent qu’elle se trouve dans un état psychologique particulièrement préoccupant : prostrée, en état de choc manifeste et éprouvant des difficultés à s’exprimer.
Si son pronostic vital n’était pas engagé, elle a néanmoins été transportée à l’hôpital Édouard-Herriot afin de subir des examens médicaux approfondis.
Des déclarations troublantes
Lors de sa prise en charge, la jeune fille aurait livré un récit particulièrement inquiétant. Elle évoquerait notamment un possible enlèvement, une administration de substances ainsi qu’une séquestration dans une cave.
Les investigations se heurtent pour l’instant à une difficulté majeure : l’état psychologique de l’adolescente. Toujours profondément choquée, elle ne serait actuellement pas en mesure d’être entendue de manière formelle par les policiers chargés de l’enquête.
Un élément est en revanche établi : la disparition de la jeune fille avait bien été signalée au commissariat de Vénissieux le 26 juin. Les autorités avaient alors ouvert une enquête pour disparition inquiétante et diffusé un avis de recherche.
Les circonstances exactes de ce qui s’est passé durant près de deux semaines demeurent pour l’heure inconnues. Les enquêteurs cherchent désormais à reconstituer son parcours entre sa disparition et sa réapparition à Villeurbanne.
Expliquez la phrase :Signaler Répondre
"Une adolescente retrouvée au sol en pleine nuit"
Vous avez 2 heures .
je parle de ça car pour moi Villeurbanne est devenu un "quartier" et rien de plus.Signaler Répondre
Donc à part être sourd et aveugle, on a toujours entendu parler des "tournantes des caves" dans les quartiers.
Plus personne n'en parle, pensez vous que cela ait disparu ? non je ne pense pas. Alors ma question pourquoi on ne parle pas de ses viols et des agressions homophobes dans les quartiers ... cherchez un peu et revenez vers moi.
Je vous donne une piste d'un dirigeant d'assos LGBT ce sont ses propres paroles. Il faut être très ferme sur l'homophobe de centre ville et de campagne, par contre il faut être tolérant contre l'homophobie dans les banlieues car il faut respecter les "cultures".
Ce dirigeant d'asso est il allé demander son avis à l'homo arabe ou noir qui se fait tabasser dans la cité? je ne pense pas. .. y a t"il ses "sous" arabes ou des "sous" noirs en fonction de la sexualité et de la religion... voici les dégâts du racialisme gauchiste.
C'est comique non ?
moi je trouve cela très comique tellement on est dans l'absurde.
A Villeurbanne il y a de grande chance que la plainte soit classée sans suite !Signaler Répondre
constamment harcelée par des visiteurs, jeunes ou non, excités et frustrés.. rien ne semble fait pour recadrer cette piteuse clientele !Signaler Répondre
quelle ville apaisée…. vous faites rêver…Signaler Répondre
Ce n'est pas très loin des Buers ? ? je dis ça , je dis rien !Signaler Répondre
On ne parle pas non plus beaucoup de ce magistrat qui proposait sa fille de 12 ans sur un site de rencontre qui a été condamné à un 1 an ferme qui a fait appel et qui n'a eu finalement qu'1 an avec sursis tres récemment..Signaler Répondre
On peut parler des problemes uniquement dans un seul sens Titus, mais globalement et particulièrement sur ces questions la dans tout les milieux culturel, religieux, politique, pauvre ou riche ya des saletés..
Donc ne faite pas croire que ca n'arrive uniquement dans les milieux que vous dénoncé à chaque post pour que votre message politique passe..
Bonne journée, j'espère que la modération de LM laissera passer ce message qui est respectueux merci!
Pour garder son boulot..Signaler Répondre
Le maire est dans le déni de réalité ! Lorsque vous lui posez des questions , il répond à coté !Signaler Répondre
Pourquoi ne porte t'elle pas plainte ?Signaler Répondre
On entend jamais parler le maire de villeurbanne de ce qui se passe dans sa ville. pour lui tout va bien. il doit être sourd et muetaSignaler Répondre
Le jour où on retrouvera les agresseurs. Ça mérite vingt ans derrière les barreauxSignaler Répondre
On parle des tournantes dans les caves de certains quartiers?Signaler Répondre
Cela a fait l'objet de nombreux articles à une période donnée mais bizarrement depuis la montée en puissance du racialisme de LFI on n'ose plus trop parler de certains sujets concernant les quartiers ... la condition féminine, l'homophobie et autres.
A choisir entre le racialisme et les autres "causes mineures" nos extrême gauche ont rapidement choisi.
Pas étonnant que les "vrais militants" de ses causes féminisme, lutte contre l'homophobie etc etc désertent les associations politisées pour aller faire leurs actions en indépendance.
une mome de 22 ans tient une petite boulangerie aux puces de la feyssine :elle est constament emmerdee par des sexagenaires exposants ventrus , libidineux et frustrés qui lui racontent des cochoneries en allant acheter leurs croissants...la mome vient se plaindre dans les stands à cote..rien ne semble fait pour recadrer cette piteuse clienteleSignaler Répondre