Villeurbanne : deux fusillades en dix minutes, un scénario préoccupant

Aux alentours de 5h du matin ce samedi 27 juin, les premiers coups de feu ont retenti place Balland, dans le quartier de Cusset, à Villeurbanne.

Selon le Progrès, deux individus circulant à trottinette ont ouvert le feu en direction d'un homme âgé de 20 ans. Touchée à la jambe, la victime n'a été que légèrement blessée. Elle a été prise en charge par les secours puis transportée à l'hôpital.

À peine une dizaine de minutes plus tard, une seconde fusillade s'est produite dans un autre secteur de la commune, rue Lafontaine, dans le quartier de la Ferrandière. Cette fois, plusieurs tirs ont visé la porte d'un appartement occupé au moment des faits. Quatre impacts ont été relevés sur la porte, sans que les projectiles pénètrent à l'intérieur du logement. Aucun occupant n'a été blessé.

Les premiers constats laissent penser que les deux attaques pourraient être liées. Les auteurs aperçus après cette seconde scène auraient, eux aussi, pris la fuite à trottinette. Les enquêteurs s'intéressent également au calibre utilisé, identique lors des deux épisodes.

L'adresse visée rue Lafontaine est loin d'être inconnue des services de police. L'immeuble a déjà été touché par plusieurs fusillades ces derniers mois.

Une enquête a été ouverte.