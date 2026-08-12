Moins de vingt-quatre heures après les tirs de Grandclément, les armes ont de nouveau parlé dans l’agglomération lyonnaise.

Mardi vers 19 heures, un homme de 40 ans a été pris pour cible rue Sidoine-Apollinaire, dans le quartier de Gorge de Loup à Lyon 9e selon Le Progrès.

Touchée aux membres inférieurs, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Trois suspects auraient pris la fuite

Selon les premiers éléments, trois personnes seraient impliquées dans l’attaque avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. Il pourrait s'agir d'une jambisation, la victime ayant été délibérément visée aux jambes. Pour rappel, il s'agit d'une pratique répandue dans le milieu du narcotrafic pour envoyer un message ou punir un rival sans le tuer.

Cette nouvelle affaire survient dans une séquence particulièrement tendue.

La veille, une véritable fusillade avait éclaté près d’un point de deal du quartier Grandclément à Villeurbanne. Des tirs avaient été échangés entre les occupants d'une voiture et des dealers, sans faire de blessé.

Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes.