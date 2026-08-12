Moins de vingt-quatre heures après les tirs de Grandclément, les armes ont de nouveau parlé dans l’agglomération lyonnaise.
Mardi vers 19 heures, un homme de 40 ans a été pris pour cible rue Sidoine-Apollinaire, dans le quartier de Gorge de Loup à Lyon 9e selon Le Progrès.
Touchée aux membres inférieurs, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.
Trois suspects auraient pris la fuite
Selon les premiers éléments, trois personnes seraient impliquées dans l’attaque avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. Il pourrait s'agir d'une jambisation, la victime ayant été délibérément visée aux jambes. Pour rappel, il s'agit d'une pratique répandue dans le milieu du narcotrafic pour envoyer un message ou punir un rival sans le tuer.
Cette nouvelle affaire survient dans une séquence particulièrement tendue.
La veille, une véritable fusillade avait éclaté près d’un point de deal du quartier Grandclément à Villeurbanne. Des tirs avaient été échangés entre les occupants d'une voiture et des dealers, sans faire de blessé.
Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes.
c'est pas le dialogue des carmélitesSignaler Répondre
"il faut changer de trottoir" F. dubot.Signaler Répondre
Consternant
Lyon est tellement apaisé maintenant avec LFI et leur sous fifres escrologistes.... c'est un plaisir....Signaler Répondre
Ce sont les bienfaits de cette société multiculturelle soutenue par une gauche complètement hors sol !Signaler Répondre
Gorge de Loup est un quartier à risque. Je sors souvent du métro Gorge de Loup vers 20 heures, la boule au ventre. De temps en temps, il y a des policiers vers la sortie mais pas tous les jours. Des élus pourraient-ils aller "flâner" dans ce quartier? Je sais malheureusement que de très nombreux quartiers sont concernés, pour ne pas dire tous les quartiers. Consternant et affolant!Signaler Répondre
C'est encore trop tôt, les gens sont plongés dans un profond sommeil Signaler Répondre
Avant qu'ils ne se réveillent, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts.
Ah cette belle ville apaisée selon Doucet, Dubot et tous les fanatiques aveuglés par leur bienpensance ...Signaler Répondre
Qui va payer ?Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
"Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes"Signaler Répondre
Par contre et sauf erreur de ma part, il n'est pas trop tôt pour établir un lien entre criminalité, délinquance et immigration... Non ?
C’est vraiment super la mexicanisation de ville de Lyon et de Villeurbanne sous Doucet et ses amis 👍Signaler Répondre
Les drogués de Lyon et banlieue devraient se poser des questions. En achetant de la came, ils alimentent ces faits-divers.Signaler Répondre
oui ne plus intimider ça ne sert à rien. la preuve : la justice française !Signaler Répondre
C'est le concept de la four autonettoyante dans toute sa splendeur. Je ne me drogue ni deale pas, alors je ne me sens pas concerné. Passez mon chemin.Signaler Répondre
Il faudrait s'adapter et apprendre à viser : les urgences sont saturées ... pas les services funéraires ...Signaler Répondre