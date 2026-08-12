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Lyon : un homme de 40 ans blessé par balles à Gorge de Loup, 24 heures après la fusillade de Villeurbanne

Lyon : un homme de 40 ans blessé par balles à Gorge de Loup, 24 heures après la fusillade de Villeurbanne
L'attaque survient le 11 août vers 19 heures dans le 9e arrondissement de Lyon. — Illustration LyonMag

De nouveaux coups de feu ont été tirés mardi 11 août dans la métropole de Lyon. Un homme de 40 ans a été blessé aux jambes rue Sidoine-Apollinaire, dans le 9e arrondissement, avant d’être hospitalisé. Cette attaque survient au lendemain d’un échange de tirs près d’un point de deal à Villeurbanne.

Moins de vingt-quatre heures après les tirs de Grandclément, les armes ont de nouveau parlé dans l’agglomération lyonnaise.

Mardi vers 19 heures, un homme de 40 ans a été pris pour cible rue Sidoine-Apollinaire, dans le quartier de Gorge de Loup à Lyon 9e selon Le Progrès.

Touchée aux membres inférieurs, la victime a été prise en charge par les secours puis transportée à l’hôpital. Son pronostic vital n’était pas engagé.

Trois suspects auraient pris la fuite

Selon les premiers éléments, trois personnes seraient impliquées dans l’attaque avant de quitter les lieux à bord d’un véhicule. Il pourrait s'agir d'une jambisation, la victime ayant été délibérément visée aux jambes. Pour rappel, il s'agit d'une pratique répandue dans le milieu du narcotrafic pour envoyer un message ou punir un rival sans le tuer.

Cette nouvelle affaire survient dans une séquence particulièrement tendue.

La veille, une véritable fusillade avait éclaté près d’un point de deal du quartier Grandclément à Villeurbanne. Des tirs avaient été échangés entre les occupants d'une voiture et des dealers, sans faire de blessé.

Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes.

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Gorge de Loup

15 commentaires
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duel au soleil le 12/08/2026 à 11:35
marrianne a écrit le 12/08/2026 à 11h06

Lyon est tellement apaisé maintenant avec LFI et leur sous fifres escrologistes.... c'est un plaisir....

c'est pas le dialogue des carmélites

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Anti verts le 12/08/2026 à 11:31

"il faut changer de trottoir" F. dubot.
Consternant

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marrianne le 12/08/2026 à 11:06

Lyon est tellement apaisé maintenant avec LFI et leur sous fifres escrologistes.... c'est un plaisir....

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eh bien sur le 12/08/2026 à 10:53

Ce sont les bienfaits de cette société multiculturelle soutenue par une gauche complètement hors sol !

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Cyrielle69 le 12/08/2026 à 10:21

Gorge de Loup est un quartier à risque. Je sors souvent du métro Gorge de Loup vers 20 heures, la boule au ventre. De temps en temps, il y a des policiers vers la sortie mais pas tous les jours. Des élus pourraient-ils aller "flâner" dans ce quartier? Je sais malheureusement que de très nombreux quartiers sont concernés, pour ne pas dire tous les quartiers. Consternant et affolant!

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Une chance pour la France le 12/08/2026 à 09:23
Chris6969699 a écrit le 12/08/2026 à 08h41

"Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes"

Par contre et sauf erreur de ma part, il n'est pas trop tôt pour établir un lien entre criminalité, délinquance et immigration... Non ?

C'est encore trop tôt, les gens sont plongés dans un profond sommeil 🫩

Avant qu'ils ne se réveillent, beaucoup d'eau aura coulé sous les ponts.

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Seark le 12/08/2026 à 09:02

Ah cette belle ville apaisée selon Doucet, Dubot et tous les fanatiques aveuglés par leur bienpensance ...

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Free Lyon le 12/08/2026 à 09:01

Qui va payer ?

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Solidarité 69 le 12/08/2026 à 09:00

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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Chris6969699 le 12/08/2026 à 08:41

"Il est encore trop tôt pour établir un lien entre ces deux épisodes"

Par contre et sauf erreur de ma part, il n'est pas trop tôt pour établir un lien entre criminalité, délinquance et immigration... Non ?

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Bon le 12/08/2026 à 07:53

C’est vraiment super la mexicanisation de ville de Lyon et de Villeurbanne sous Doucet et ses amis 👍

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PSB 1846 le 12/08/2026 à 07:44

Les drogués de Lyon et banlieue devraient se poser des questions. En achetant de la came, ils alimentent ces faits-divers.

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pie69 le 12/08/2026 à 07:01
Ritchie a écrit le 12/08/2026 à 06h45

Il faudrait s'adapter et apprendre à viser : les urgences sont saturées ... pas les services funéraires ...

oui ne plus intimider ça ne sert à rien. la preuve : la justice française !

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Pratique et chic le 12/08/2026 à 06:57

C'est le concept de la four autonettoyante dans toute sa splendeur. Je ne me drogue ni deale pas, alors je ne me sens pas concerné. Passez mon chemin.

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Ritchie le 12/08/2026 à 06:45

Il faudrait s'adapter et apprendre à viser : les urgences sont saturées ... pas les services funéraires ...

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