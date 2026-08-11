L’agression subie par la compagnie M-F à la Duchère continue de provoquer des réactions politiques.
Le 1er août, place Gisèle-Halimi, les danseurs Maxime Freixas et Francesco Colaleo participaient à une représentation gratuite organisée dans le cadre du festival Tout l’monde dehors. Des insultes homophobes ont été proférées dès le début du spectacle, avant que les danseurs et leur équipe ne soient contraints de quitter les lieux sous des tirs de mortiers d’artifice.
Dans un communiqué publié ce mardi 11 août, les élus du groupe d’opposition Lyon Humaniste et Démocrate (LyHD) estiment que ces faits dépassent le cadre d’un incident isolé.
"Le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens"
Le groupe d’opposition de François-Xavier Pénicaud (MoDem) met directement en cause la politique menée par la Ville de Lyon et la mairie du 9e arrondissement.
"Nous y voyons le symptôme d’un quartier où la loi de la rue l’emporte régulièrement sur la loi de la République, et où le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens pour les habitants, les familles et les artistes", écrivent les élus.
Ils dénoncent également "une homophobie décomplexée qui s’exprime une nouvelle fois au grand jour, publiquement" et appellent à "agir avec force et fermeté pour refaire passer la honte du côté des agresseurs".
La sécurisation du festival mise en cause
Lyon Humaniste et Démocrate questionne surtout les moyens de sécurité prévus autour de cette représentation.
"Comment un encadrement n’a-t-il pas été prévu pour garantir la sérénité de la représentation ?", interrogent les élus qui avaient quitté Coeur Lyonnais après l'affaire Abreu, avant d’ajouter : "L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. Et les tirs de mortiers ne sont pas un “dérapage” : c’est une violence organisée qui met des vies en danger".
Le groupe parle d’une "défaillance de l’exécutif municipal" et réclame désormais l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, ainsi qu’un "renforcement visible et permanent" de la présence policière lors des rassemblements culturels à la Duchère.
Le spectacle doit être reprogrammé, réclame l’opposition
Les élus souhaitent enfin que la représentation interrompue soit rapidement organisée à nouveau sur place, et demandent qu’elle se tienne en présence du maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et du maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud, afin d’envoyer selon eux un signal politique fort.
"C’est ainsi que nous montrerons que la République ne plie pas et que chaque quartier de notre ville a droit au même niveau de protection", affirment-ils.
Et de conclure : "La culture n’est pas un luxe réservé aux centres-villes apaisés. Nous ne nous contenterons pas de déclarations d’indignation : nous attendons des actes".
La gauche aveuglée par son idéologie n’avait pas vue que les deux parties de son électorat n’était pas compatible entre elles...Signaler Répondre
Voilà enfin de l'objectivité igniorante et active, c'est cool, merci les supers copains.Signaler Répondre
C'est vraiment curieux et ça mange pas de pain ni de cochons,en plus.
Y a du goût et de la saveur, c'est super RESPIRANT et à pleins poumons 🙂
Et oui, Calahan répond trop vite et de manière arrogante même lorsqu'il est en tord.Signaler Répondre
Le premier commentaire est de « ha… haha… » et il apparaît à 19 h 30… Mais sinon, quel est exactement le rapport avec mon commentaire ? Parce que répondre pour ne rien dire, c’est assez original comme concept. 😏Signaler Répondre
besoin urgent d'un orthophoniste ?Signaler Répondre
"ont-ils étaient"Signaler Répondre
"ont-ils été"
Tu dormiras moins bête ce soir .
Reviens rapidement avec la solution stoplet, surtout avec la solution 🙂Signaler Répondre
Traîne pas trop en chemin ami de nous 😘
Le mot « étaient » est la troisième personne du pluriel de l'indicatif imparfait du verbe être (ex. : ils étaient, elles étaient). .
Minable !
A la gay pride de Berlin beaucoup de participants portaient des pancartes "Free Gaza" ou "Intifada is queer"... On a (hélas) vu la suite...Signaler Répondre
Le problème c'est qu'il doit d'abord demander à Melenchon, et vu que Melenchon va certainement dire non pour ne pas se facher avec une grande partie de son électorat (j'allais dire une partie de son terrain de chasse), donc la réponse ça sera non. CQFDSignaler Répondre
ben oui !! l immagination et la realite reduite a zero!!!on continue comme ca ................Signaler Répondre
"Les rôles ont-ils étaient"Signaler Répondre
Sérieux avec le "étaient" ?
le patrimoinefrancais menace !!!! quelle strategie !! quelle misereSignaler Répondre
Elle semble avoir quitté la scène lyonnaise depuis quelques mois. Il y a sans doute mieux à faire dans les couloirs de son parti uniqueSignaler Répondre
Ha la culture , quand on l attaque c est du spectacle ,déjà !Signaler Répondre
La ville de Lyon a actuellement deux GRANDS ARTISTES ........
Le chef Police sécurité Mr. Prieto /Adjoint PS ...jamais été dans un service de Police !!!!!!!!!!!!.......
Un Maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud / opportuniste .......incompétent !!!!!!
Il vas falloir ce les coller pour 7 ans .
Merci qui ?????
L'attaque des centristes est presque facile tellement elle est évidente. Par contre, François Xavier Penicaud prend le risque d'être traité de fasciste par l'extrême gauche municipale, pour sous entendre un lien entre immigration et homophobie. Pour LFI et ses sbires écologistes, prononcer le mot immigration, c'est un tabou idéologique.Signaler Répondre
Y a quand même beaucoup d'artistes sur ce coup là . Les rôles ont-ils étaient bien partagés pour faire un Super-Méga-Hyper spectacle ?Signaler Répondre
Sinon, faut tout refaire 😭😭😭
voui il y a encore des credulesSignaler Répondre
Et toi t'as pas autre chose a faire que de compter le nombre de fois où une personne commente ?Signaler Répondre
Tu dois vraiment avoir une vie de merde...
8h30,8h34,8h50, 8h53, 8h55, 8h56, 9h27, soit 5 messages par le même individu.Signaler Répondre
Faut vraiment avoir une vie de merde au fin fond du forez pour mettre autant de messages sur chaque article sur Doucet dans Lyon Mag en se répondant sous divers pseudos.
S'il a un peu de courage et qu'il y va, les nuisibles jetteront des betteraves et de la salade ce sera toujours moins pire que les feux d'artifice.Signaler Répondre
Les insultes elles seront toujours là.
A moins qu'ils mettent 1 policier tous les 50cm et d'autres sur les toits, mais ce ne serait pas la solution au problème de fond...
Et dire qu'il y a encore des LGBT qui pensent que LFI sont leurs alliés....Signaler Répondre
Silence radio des assocs LGBT lyonnaise et de LFI...Signaler Répondre
on va voir comment qu 'il est reçuSignaler Répondre
Que font les associations de défense des droits LGBT pour réagir face à cette agression homophobe ? Le profil des agresseurs les empêche-t-il de réagir ? Réagissent-elles à géométrie variable, comme le dénoncent ceux qui se sentent abandonnés par ces associations lorsque les profils des agresseurs sont similaires ?Signaler Répondre
la preuve de La déliquescence générale de la sécurité Lyon avec les bobos pseudos écolos de la bande à Doucet … et il ose déclaré que Lyon est « une ville apaisée » les habitants du 9 eme n’avaient qu’à bien voter .. ils n’en seraient sans doute pas là …Signaler Répondre
Ne pouvant accuser l'extrême droite, la mairie essaie de se faire oublier.Signaler Répondre
Doucet a déjà fait beaucoup !Signaler Répondre
Ex un passage piéton LGBT à la Guilliotiere, qui a depuis été effacé à la demande des habitants du quartier.
Donc pensez que Doucet soutient les LGBT est une blague
Sortez l’artillerie lourde alorsSignaler Répondre
J'attends le prise de parole d'une certaine élue "Anaïs B-S" avant de commenter iciSignaler Répondre
Je rigole le MoDem a réagit ??Signaler Répondre
Mais il est comme EELV, LFI ou encore les macronistes... ils draguent tous la même "communauté " dans laquelle on a aujourd'hui les homophobes et les antisémites.
Ils arrêteront quand leurs doubles discours ?
Le même MoDem qui a approuvé les fillettes voilées à l'assemblée nationale...
Ses gens sont à vomir.
Et beh il a l'air bien sûr la photo le maire de Lyon 🍸Signaler Répondre
la banlieue c est moroooose ,la banlieue ,c est pas roooose..Signaler Répondre
on va compter les pointsSignaler Répondre