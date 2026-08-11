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Artistes visés par des tirs de mortiers à la Duchère : et si le spectacle était rejoué en présence de Grégory Doucet ?

Artistes visés par des tirs de mortiers à la Duchère : et si le spectacle était rejoué en présence de Grégory Doucet ?
"L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit" : les élus mettent la pression sur Grégory Doucet pour assister à une nouvelle représentation. — LyonMag

Après les insultes homophobes et les tirs de mortiers qui ont interrompu un spectacle de danse le 1er août à la Duchère, les élus du groupe Lyon Humaniste et Démocrate interpellent la mairie. Ils réclament une enquête judiciaire, un renforcement de la présence policière et la reprogrammation du spectacle.

L’agression subie par la compagnie M-F à la Duchère continue de provoquer des réactions politiques.

Le 1er août, place Gisèle-Halimi, les danseurs Maxime Freixas et Francesco Colaleo participaient à une représentation gratuite organisée dans le cadre du festival Tout l’monde dehors. Des insultes homophobes ont été proférées dès le début du spectacle, avant que les danseurs et leur équipe ne soient contraints de quitter les lieux sous des tirs de mortiers d’artifice.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 août, les élus du groupe d’opposition Lyon Humaniste et Démocrate (LyHD) estiment que ces faits dépassent le cadre d’un incident isolé.

"Le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens"

Le groupe d’opposition de François-Xavier Pénicaud (MoDem) met directement en cause la politique menée par la Ville de Lyon et la mairie du 9e arrondissement.

"Nous y voyons le symptôme d’un quartier où la loi de la rue l’emporte régulièrement sur la loi de la République, et où le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens pour les habitants, les familles et les artistes", écrivent les élus.

Ils dénoncent également "une homophobie décomplexée qui s’exprime une nouvelle fois au grand jour, publiquement" et appellent à "agir avec force et fermeté pour refaire passer la honte du côté des agresseurs".

La sécurisation du festival mise en cause

Lyon Humaniste et Démocrate questionne surtout les moyens de sécurité prévus autour de cette représentation.
"Comment un encadrement n’a-t-il pas été prévu pour garantir la sérénité de la représentation ?", interrogent les élus qui avaient quitté Coeur Lyonnais après l'affaire Abreu, avant d’ajouter : "L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. Et les tirs de mortiers ne sont pas un “dérapage” : c’est une violence organisée qui met des vies en danger".

Le groupe parle d’une "défaillance de l’exécutif municipal" et réclame désormais l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, ainsi qu’un "renforcement visible et permanent" de la présence policière lors des rassemblements culturels à la Duchère.

Le spectacle doit être reprogrammé, réclame l’opposition

Les élus souhaitent enfin que la représentation interrompue soit rapidement organisée à nouveau sur place, et demandent qu’elle se tienne en présence du maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et du maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud, afin d’envoyer selon eux un signal politique fort.

"C’est ainsi que nous montrerons que la République ne plie pas et que chaque quartier de notre ville a droit au même niveau de protection", affirment-ils.

Et de conclure : "La culture n’est pas un luxe réservé aux centres-villes apaisés. Nous ne nous contenterons pas de déclarations d’indignation : nous attendons des actes".

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la duchere

Lyon Humaniste et Démocrate

Grégory Doucet

Compagnie M-F

33 commentaires
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Le déni de la gauche le 11/08/2026 à 22:45

La gauche aveuglée par son idéologie n’avait pas vue que les deux parties de son électorat n’était pas compatible entre elles...

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Calahann le 11/08/2026 à 22:21

Voilà enfin de l'objectivité igniorante et active, c'est cool, merci les supers copains.
C'est vraiment curieux et ça mange pas de pain ni de cochons,en plus.
Y a du goût et de la saveur, c'est super RESPIRANT et à pleins poumons 🙂

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raslebol69 le 11/08/2026 à 21:25
Apprends à écrire a écrit le 11/08/2026 à 21h08

"ont-ils étaient"
"ont-ils été"
Tu dormiras moins bête ce soir .

Et oui, Calahan répond trop vite et de manière arrogante même lorsqu'il est en tord.

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Greg007 le 11/08/2026 à 21:17
Libriste Sentdufion a écrit le 11/08/2026 à 20h24

8h30,8h34,8h50, 8h53, 8h55, 8h56, 9h27, soit 5 messages par le même individu.
Faut vraiment avoir une vie de merde au fin fond du forez pour mettre autant de messages sur chaque article sur Doucet dans Lyon Mag en se répondant sous divers pseudos.

Le premier commentaire est de « ha… haha… » et il apparaît à 19 h 30… Mais sinon, quel est exactement le rapport avec mon commentaire ? Parce que répondre pour ne rien dire, c’est assez original comme concept. 😏

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ont ils été le 11/08/2026 à 21:16
Calahann a écrit le 11/08/2026 à 20h59

Reviens rapidement avec la solution stoplet, surtout avec la solution 🙂
Traîne pas trop en chemin ami de nous 😘
Le mot « étaient » est la troisième personne du pluriel de l'indicatif imparfait du verbe être (ex. : ils étaient, elles étaient). .
Minable !

besoin urgent d'un orthophoniste ?

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Apprends à écrire le 11/08/2026 à 21:08
Calahann a écrit le 11/08/2026 à 20h59

Reviens rapidement avec la solution stoplet, surtout avec la solution 🙂
Traîne pas trop en chemin ami de nous 😘
Le mot « étaient » est la troisième personne du pluriel de l'indicatif imparfait du verbe être (ex. : ils étaient, elles étaient). .
Minable !

"ont-ils étaient"
"ont-ils été"
Tu dormiras moins bête ce soir .

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Calahann le 11/08/2026 à 20:59
Apprends à écrire a écrit le 11/08/2026 à 20h42

"Les rôles ont-ils étaient"
Sérieux avec le "étaient" ?

Reviens rapidement avec la solution stoplet, surtout avec la solution 🙂
Traîne pas trop en chemin ami de nous 😘
Le mot « étaient » est la troisième personne du pluriel de l'indicatif imparfait du verbe être (ex. : ils étaient, elles étaient). .
Minable !

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Retour à la realité le 11/08/2026 à 20:54
Ouvrez les yeux a écrit le 11/08/2026 à 20h15

Et dire qu'il y a encore des LGBT qui pensent que LFI sont leurs alliés....

A la gay pride de Berlin beaucoup de participants portaient des pancartes "Free Gaza" ou "Intifada is queer"... On a (hélas) vu la suite...

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Alliance technique le 11/08/2026 à 20:50

Le problème c'est qu'il doit d'abord demander à Melenchon, et vu que Melenchon va certainement dire non pour ne pas se facher avec une grande partie de son électorat (j'allais dire une partie de son terrain de chasse), donc la réponse ça sera non. CQFD

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comdhab01 le 11/08/2026 à 20:43
Choisis ton camp camarade a écrit le 11/08/2026 à 20h12

Silence radio des assocs LGBT lyonnaise et de LFI...

ben oui !! l immagination et la realite reduite a zero!!!on continue comme ca ................

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Apprends à écrire le 11/08/2026 à 20:42
Calahann a écrit le 11/08/2026 à 20h35

Y a quand même beaucoup d'artistes sur ce coup là . Les rôles ont-ils étaient bien partagés pour faire un Super-Méga-Hyper spectacle ?
Sinon, faut tout refaire 😭😭😭

"Les rôles ont-ils étaient"
Sérieux avec le "étaient" ?

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comdhab01 le 11/08/2026 à 20:41
Libriste Sentdufion a écrit le 11/08/2026 à 20h24

8h30,8h34,8h50, 8h53, 8h55, 8h56, 9h27, soit 5 messages par le même individu.
Faut vraiment avoir une vie de merde au fin fond du forez pour mettre autant de messages sur chaque article sur Doucet dans Lyon Mag en se répondant sous divers pseudos.

le patrimoinefrancais menace !!!! quelle strategie !! quelle misere

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Vous ne l entendrez pas le 11/08/2026 à 20:38
Denis0007 a écrit le 11/08/2026 à 19h40

J'attends le prise de parole d'une certaine élue "Anaïs B-S" avant de commenter ici

Elle semble avoir quitté la scène lyonnaise depuis quelques mois. Il y a sans doute mieux à faire dans les couloirs de son parti unique

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NoAULAS le 11/08/2026 à 20:37

Ha la culture , quand on l attaque c est du spectacle ,déjà !
La ville de Lyon a actuellement deux GRANDS ARTISTES ........
Le chef Police sécurité Mr. Prieto /Adjoint PS ...jamais été dans un service de Police !!!!!!!!!!!!.......
Un Maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud / opportuniste .......incompétent !!!!!!
Il vas falloir ce les coller pour 7 ans .
Merci qui ?????

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Une évidence le 11/08/2026 à 20:36

L'attaque des centristes est presque facile tellement elle est évidente. Par contre, François Xavier Penicaud prend le risque d'être traité de fasciste par l'extrême gauche municipale, pour sous entendre un lien entre immigration et homophobie. Pour LFI et ses sbires écologistes, prononcer le mot immigration, c'est un tabou idéologique.

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Calahann le 11/08/2026 à 20:35

Y a quand même beaucoup d'artistes sur ce coup là . Les rôles ont-ils étaient bien partagés pour faire un Super-Méga-Hyper spectacle ?
Sinon, faut tout refaire 😭😭😭

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comdhab01 le 11/08/2026 à 20:33
Ouvrez les yeux a écrit le 11/08/2026 à 20h15

Et dire qu'il y a encore des LGBT qui pensent que LFI sont leurs alliés....

voui il y a encore des credules

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Soleil lune le 11/08/2026 à 20:30
Libriste Sentdufion a écrit le 11/08/2026 à 20h24

8h30,8h34,8h50, 8h53, 8h55, 8h56, 9h27, soit 5 messages par le même individu.
Faut vraiment avoir une vie de merde au fin fond du forez pour mettre autant de messages sur chaque article sur Doucet dans Lyon Mag en se répondant sous divers pseudos.

Et toi t'as pas autre chose a faire que de compter le nombre de fois où une personne commente ?
Tu dois vraiment avoir une vie de merde...

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Libriste Sentdufion le 11/08/2026 à 20:24
Greg007 a écrit le 11/08/2026 à 19h57

Que font les associations de défense des droits LGBT pour réagir face à cette agression homophobe ? Le profil des agresseurs les empêche-t-il de réagir ? Réagissent-elles à géométrie variable, comme le dénoncent ceux qui se sentent abandonnés par ces associations lorsque les profils des agresseurs sont similaires ?

8h30,8h34,8h50, 8h53, 8h55, 8h56, 9h27, soit 5 messages par le même individu.
Faut vraiment avoir une vie de merde au fin fond du forez pour mettre autant de messages sur chaque article sur Doucet dans Lyon Mag en se répondant sous divers pseudos.

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Ex Précisions le 11/08/2026 à 20:16

S'il a un peu de courage et qu'il y va, les nuisibles jetteront des betteraves et de la salade ce sera toujours moins pire que les feux d'artifice.
Les insultes elles seront toujours là.
A moins qu'ils mettent 1 policier tous les 50cm et d'autres sur les toits, mais ce ne serait pas la solution au problème de fond...

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Ouvrez les yeux le 11/08/2026 à 20:15

Et dire qu'il y a encore des LGBT qui pensent que LFI sont leurs alliés....

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Choisis ton camp camarade le 11/08/2026 à 20:12

Silence radio des assocs LGBT lyonnaise et de LFI...

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electorat lfi le 11/08/2026 à 20:06

on va voir comment qu 'il est reçu

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Greg007 le 11/08/2026 à 19:57

Que font les associations de défense des droits LGBT pour réagir face à cette agression homophobe ? Le profil des agresseurs les empêche-t-il de réagir ? Réagissent-elles à géométrie variable, comme le dénoncent ceux qui se sentent abandonnés par ces associations lorsque les profils des agresseurs sont similaires ?

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saco697 le 11/08/2026 à 19:57

la preuve de La déliquescence générale de la sécurité Lyon avec les bobos pseudos écolos de la bande à Doucet … et il ose déclaré que Lyon est « une ville apaisée » les habitants du 9 eme n’avaient qu’à bien voter .. ils n’en seraient sans doute pas là …

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Watt le 11/08/2026 à 19:55

Ne pouvant accuser l'extrême droite, la mairie essaie de se faire oublier.

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Joubs 189 le 11/08/2026 à 19:49

Doucet a déjà fait beaucoup !
Ex un passage piéton LGBT à la Guilliotiere, qui a depuis été effacé à la demande des habitants du quartier.
Donc pensez que Doucet soutient les LGBT est une blague

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Tnt et c4 le 11/08/2026 à 19:44

Sortez l’artillerie lourde alors

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Denis0007 le 11/08/2026 à 19:40

J'attends le prise de parole d'une certaine élue "Anaïs B-S" avant de commenter ici

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Titus69 le 11/08/2026 à 19:36

Je rigole le MoDem a réagit ??

Mais il est comme EELV, LFI ou encore les macronistes... ils draguent tous la même "communauté " dans laquelle on a aujourd'hui les homophobes et les antisémites.

Ils arrêteront quand leurs doubles discours ?

Le même MoDem qui a approuvé les fillettes voilées à l'assemblée nationale...
Ses gens sont à vomir.

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Gabin69 le 11/08/2026 à 19:33

Et beh il a l'air bien sûr la photo le maire de Lyon 🍸

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kiki rose le 11/08/2026 à 19:31

la banlieue c est moroooose ,la banlieue ,c est pas roooose..

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ha...ha-ha..... le 11/08/2026 à 19:30

on va compter les points

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