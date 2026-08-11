L’agression subie par la compagnie M-F à la Duchère continue de provoquer des réactions politiques.

Le 1er août, place Gisèle-Halimi, les danseurs Maxime Freixas et Francesco Colaleo participaient à une représentation gratuite organisée dans le cadre du festival Tout l’monde dehors. Des insultes homophobes ont été proférées dès le début du spectacle, avant que les danseurs et leur équipe ne soient contraints de quitter les lieux sous des tirs de mortiers d’artifice.

Dans un communiqué publié ce mardi 11 août, les élus du groupe d’opposition Lyon Humaniste et Démocrate (LyHD) estiment que ces faits dépassent le cadre d’un incident isolé.

"Le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens"

Le groupe d’opposition de François-Xavier Pénicaud (MoDem) met directement en cause la politique menée par la Ville de Lyon et la mairie du 9e arrondissement.

"Nous y voyons le symptôme d’un quartier où la loi de la rue l’emporte régulièrement sur la loi de la République, et où le mot abandon prend aujourd’hui tout son sens pour les habitants, les familles et les artistes", écrivent les élus.

Ils dénoncent également "une homophobie décomplexée qui s’exprime une nouvelle fois au grand jour, publiquement" et appellent à "agir avec force et fermeté pour refaire passer la honte du côté des agresseurs".

La sécurisation du festival mise en cause

Lyon Humaniste et Démocrate questionne surtout les moyens de sécurité prévus autour de cette représentation.

"Comment un encadrement n’a-t-il pas été prévu pour garantir la sérénité de la représentation ?", interrogent les élus qui avaient quitté Coeur Lyonnais après l'affaire Abreu, avant d’ajouter : "L’homophobie n’est pas une opinion, c’est un délit. Et les tirs de mortiers ne sont pas un “dérapage” : c’est une violence organisée qui met des vies en danger".

Le groupe parle d’une "défaillance de l’exécutif municipal" et réclame désormais l’ouverture immédiate d’une enquête judiciaire, ainsi qu’un "renforcement visible et permanent" de la présence policière lors des rassemblements culturels à la Duchère.

Le spectacle doit être reprogrammé, réclame l’opposition

Les élus souhaitent enfin que la représentation interrompue soit rapidement organisée à nouveau sur place, et demandent qu’elle se tienne en présence du maire écologiste de Lyon Grégory Doucet et du maire PS du 9e arrondissement Emmanuel Giraud, afin d’envoyer selon eux un signal politique fort.

"C’est ainsi que nous montrerons que la République ne plie pas et que chaque quartier de notre ville a droit au même niveau de protection", affirment-ils.

Et de conclure : "La culture n’est pas un luxe réservé aux centres-villes apaisés. Nous ne nous contenterons pas de déclarations d’indignation : nous attendons des actes".