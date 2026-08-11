Le scénario était manifestement préparé, mais il n’aura pas duré longtemps.

Le 31 juillet, deux femmes entrent successivement chez Promod et Etam, rue Nationale. Elles prennent soin de donner l’impression qu’elles ne sont pas ensemble, passent du temps dans les rayons et profitent d’un moment d’inattention du personnel pour repartir avec plusieurs vêtements cachés sur elles.

Les commerçants ne sont pourtant pas dupes et préviennent rapidement la police municipale.

Quelques minutes plus tard, les deux suspectes sont retrouvées avec les articles dérobés.

Deux parcours judiciaires déjà chargés

Jugées lundi devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les deux prévenues ont reconnu les vols.

L’une avait déjà fait l’objet d’une composition pénale en janvier dernier. La seconde comptait neuf condamnations, dont sept liées à des vols, parfois accompagnés de violences, et faisait l’objet d’un suivi psychologique.

TIG pour l’une, huit mois de prison pour l’autre

Le tribunal caladois a finalement suivi les réquisitions du parquet.

L’une des prévenues devra effectuer 70 heures de travail d’intérêt général. Sa complice a été condamnée à huit mois de prison, peine comprenant la révocation de deux mois d’un précédent sursis.

Les vêtements ayant été récupérés, la demande d’indemnisation formulée par l’une des parties civiles de la rue Nat' n’a pas été retenue.