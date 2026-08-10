Saint-Bonnet-de-Mure : une caserne de pompiers cambriolée, du matériel de désincarcération dérobé

Une caserne de pompiers prise pour cible dans l’Est lyonnais.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, annonce le cambriolage de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure.

Selon l’élue, une entrée du bâtiment a été fracturée au cours de la nuit de dimanche à lundi et du matériel de secours routier a été dérobé.

La nature précise et la quantité des équipements volés ne sont pas détaillées. Tiffany Joncour indique toutefois qu’il s’agit notamment de matériel permettant aux pompiers d’intervenir lors d’accidents de la circulation et de procéder à la désincarcération de victimes.

"Il ne s’agit pas d’un simple préjudice matériel. Ces équipements sont notamment utilisés lors d’accidents de la route, pour désincarcérer des victimes et intervenir lorsque chaque minute compte", dénonce la parlementaire.

Elle estime que leur vol est susceptible de "fragiliser les capacités d’intervention" des secours.

Tiffany Joncour réclame l’interpellation rapide des auteurs

La députée condamne "avec la plus grande fermeté" ce cambriolage et demande que les moyens nécessaires soient engagés pour retrouver ses auteurs.

"Il ne peut y avoir aucune impunité pour ceux qui s’attaquent à nos sapeurs-pompiers et, plus largement, à ceux qui protègent et secourent les Français", affirme-t-elle.

Tiffany Joncour dit enfin apporter, avec les élus RN du Rhône, son soutien aux sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure, à leur chef de caserne ainsi qu’au maire et aux élus de la commune.