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Saint-Bonnet-de-Mure : une caserne de pompiers cambriolée, du matériel de désincarcération dérobé

Saint-Bonnet-de-Mure : une caserne de pompiers cambriolée, du matériel de désincarcération dérobé
DR

La caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure a été cambriolée dans la nuit de dimanche à lundi. Selon la députée RN Tiffany Joncour, du matériel de secours routier utilisé notamment pour les désincarcérations a été volé.

Une caserne de pompiers prise pour cible dans l’Est lyonnais.

Dans un communiqué diffusé ce lundi, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, annonce le cambriolage de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure.

Selon l’élue, une entrée du bâtiment a été fracturée au cours de la nuit de dimanche à lundi et du matériel de secours routier a été dérobé.

La nature précise et la quantité des équipements volés ne sont pas détaillées. Tiffany Joncour indique toutefois qu’il s’agit notamment de matériel permettant aux pompiers d’intervenir lors d’accidents de la circulation et de procéder à la désincarcération de victimes.

"Il ne s’agit pas d’un simple préjudice matériel. Ces équipements sont notamment utilisés lors d’accidents de la route, pour désincarcérer des victimes et intervenir lorsque chaque minute compte", dénonce la parlementaire.

Elle estime que leur vol est susceptible de "fragiliser les capacités d’intervention" des secours.

Tiffany Joncour réclame l’interpellation rapide des auteurs

La députée condamne "avec la plus grande fermeté" ce cambriolage et demande que les moyens nécessaires soient engagés pour retrouver ses auteurs.

"Il ne peut y avoir aucune impunité pour ceux qui s’attaquent à nos sapeurs-pompiers et, plus largement, à ceux qui protègent et secourent les Français", affirme-t-elle.

Tiffany Joncour dit enfin apporter, avec les élus RN du Rhône, son soutien aux sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure, à leur chef de caserne ainsi qu’au maire et aux élus de la commune.

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saint-bonnet-de-mure

Tiffany Joncour

28 commentaires
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Calahann le 10/08/2026 à 19:00
Jacques20 a écrit le 10/08/2026 à 18h07

Très limité, même.

Ma limite te dépasse complètement apparemment et j'en suis vraiment navré 🤔
Faudrai revoir tes possibilités de partage et d'échange Jacques 02 🤣🤣🤣
Je sais que les cochons ont des limites, mais je ne m'imaginais pas à tel point.

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Calahann le 10/08/2026 à 18:27
lolotoooôooo a écrit le 10/08/2026 à 17h28

T'es toujours aussi buté....

Bien / mal, jour / nuit, gentil / méchant, assez binaire come mec ..... Limité en fait.

Exactement, la limite raisonnable est toujours au milieu 🤣🤣🤣
J'te kiffe mon frère 😘
Repasse me voir .
À bientôt !
Cordialement !

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l'instit le 10/08/2026 à 18:08
lolotoooôooo a écrit le 10/08/2026 à 17h28

T'es toujours aussi buté....

Bien / mal, jour / nuit, gentil / méchant, assez binaire come mec ..... Limité en fait.

vous pouvez aller jouer ailleurs ? ici on essaye de comprendre.

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Jacques20 le 10/08/2026 à 18:07
lolotoooôooo a écrit le 10/08/2026 à 17h28

T'es toujours aussi buté....

Bien / mal, jour / nuit, gentil / méchant, assez binaire come mec ..... Limité en fait.

Très limité, même.

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Jacques20 le 10/08/2026 à 18:04
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 10/08/2026 à 11h40

On attend avec impatience le commentaire du droitardé compulsif du clavier.

C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous en empêcher.

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lolotoooôooo le 10/08/2026 à 17:28
Calahann a écrit le 10/08/2026 à 16h45

Au moins avec les tordus du RN, ils savent ce qu'est voler les autres.
Dommage pour la communauté des SP, grand soutien à eux .

T'es toujours aussi buté....

Bien / mal, jour / nuit, gentil / méchant, assez binaire come mec ..... Limité en fait.

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C'est pas faux le 10/08/2026 à 16:49
mort aux c..s a écrit le 10/08/2026 à 15h52

T'as toujours le même refrain !Pas fatigué avec tes neurones archi absentes

Tu parles sans nul doute de Solidarité 69 ? C'est assez bien vu.

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Calahann le 10/08/2026 à 16:45

Au moins avec les tordus du RN, ils savent ce qu'est voler les autres.
Dommage pour la communauté des SP, grand soutien à eux .

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bassta le 10/08/2026 à 16:37
et sans doute a écrit le 10/08/2026 à 11h52

les préparatifs d'un casse de grande ampleur

oui ce matériel puissant et portable peut servir à ouvrir beaucoup de choses.

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La lie le 10/08/2026 à 16:28

Quelles ordures ! Je leur souhaite de faire connaissance à grande vitesse avec un pylône et de rester prisonniers de tôles concassées.

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mort aux c..s le 10/08/2026 à 15:52
Solidarité avec les 2-neurones a écrit le 10/08/2026 à 11h40

On attend avec impatience le commentaire du droitardé compulsif du clavier.

T'as toujours le même refrain !Pas fatigué avec tes neurones archi absentes

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lol le 10/08/2026 à 15:49
johnny a écrit le 10/08/2026 à 15h02

S'ils ont volé la pince pneumatique pour decarcere sa coûte des milliers d'euros

Pas marié avec l'orthographe et le français ...

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Chris6969699 le 10/08/2026 à 15:28
la france des symboles a écrit le 10/08/2026 à 12h59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

Nuances... VOUS ne les entendez pas...

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johnny le 10/08/2026 à 15:02

S'ils ont volé la pince pneumatique pour decarcere sa coûte des milliers d'euros

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Selon Chris le 10/08/2026 à 14:32
Selon Claude69100 a écrit le 10/08/2026 à 12h50

C est sans aucun doute l extrême droite, c est son analyse !

Pas vraiment

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Ex Précisions le 10/08/2026 à 14:30
Filière habituelle a écrit le 10/08/2026 à 11h43

Ce genre de matériel sera revendu sur le circuit de l'est

De l'est de Lyon alors ;-)
Les malfrats ont de quoi l'utiliser sur la métropole...

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Moi le 10/08/2026 à 14:21
la france des symboles a écrit le 10/08/2026 à 12h59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

Commentaire debile, on a besoin des pompiers grand respect à eux ils ont tout mon soutien

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Prix Nobel le 10/08/2026 à 14:05
la france des symboles a écrit le 10/08/2026 à 12h59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

Bravo pour votre prix de la semaine.

Persévérez.

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ça arrive le 10/08/2026 à 13:55
la france des symboles a écrit le 10/08/2026 à 12h59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

En 2027, tu vas entendre parler du RN! Pas des membres du parti! Mais des Français qui en ont marre!!!!!!!

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La députée condamne le 10/08/2026 à 13:36

Ça nous fait une belle jambe son blabla populiste.

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la France des symboles non reflechis le 10/08/2026 à 13:22
la france des symboles a écrit le 10/08/2026 à 12h59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

Et chez toi, tu as du matériel electroportatif qui pourrait servir à ouvrir un coffre, un rideau métallique, couper des cadenas en tout genre... Dans ce cas oui... La presse devrait te mettre en avant aussi. Effectivement un beau symbole de la France.... Ta réflexion

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la france des symboles le 10/08/2026 à 12:59

tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyens

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Selon Claude69100 le 10/08/2026 à 12:50

C est sans aucun doute l extrême droite, c est son analyse !

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Solidarité 69 le 10/08/2026 à 12:45

Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !

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et sans doute le 10/08/2026 à 11:52
Chris6969699 a écrit le 10/08/2026 à 11h32

Ce n'est pas simplement un vol mais également une mise en danger délibérée de la vie d'autrui...

les préparatifs d'un casse de grande ampleur

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Filière habituelle le 10/08/2026 à 11:43

Ce genre de matériel sera revendu sur le circuit de l'est

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Solidarité avec les 2-neurones le 10/08/2026 à 11:40

On attend avec impatience le commentaire du droitardé compulsif du clavier.

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Chris6969699 le 10/08/2026 à 11:32

Ce n'est pas simplement un vol mais également une mise en danger délibérée de la vie d'autrui...

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