Saint-Bonnet-de-Mure : une caserne de pompiers cambriolée, du matériel de désincarcération dérobé

Une caserne de pompiers prise pour cible dans l’Est lyonnais.
Dans un communiqué diffusé ce lundi, la députée RN de la 13e circonscription du Rhône, Tiffany Joncour, annonce le cambriolage de la caserne des sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure.
Selon l’élue, une entrée du bâtiment a été fracturée au cours de la nuit de dimanche à lundi et du matériel de secours routier a été dérobé.
La nature précise et la quantité des équipements volés ne sont pas détaillées. Tiffany Joncour indique toutefois qu’il s’agit notamment de matériel permettant aux pompiers d’intervenir lors d’accidents de la circulation et de procéder à la désincarcération de victimes.
"Il ne s’agit pas d’un simple préjudice matériel. Ces équipements sont notamment utilisés lors d’accidents de la route, pour désincarcérer des victimes et intervenir lorsque chaque minute compte", dénonce la parlementaire.
Elle estime que leur vol est susceptible de "fragiliser les capacités d’intervention" des secours.
Tiffany Joncour réclame l’interpellation rapide des auteurs
La députée condamne "avec la plus grande fermeté" ce cambriolage et demande que les moyens nécessaires soient engagés pour retrouver ses auteurs.
"Il ne peut y avoir aucune impunité pour ceux qui s’attaquent à nos sapeurs-pompiers et, plus largement, à ceux qui protègent et secourent les Français", affirme-t-elle.
Tiffany Joncour dit enfin apporter, avec les élus RN du Rhône, son soutien aux sapeurs-pompiers de Saint-Bonnet-de-Mure, à leur chef de caserne ainsi qu’au maire et aux élus de la commune.
Ma limite te dépasse complètement apparemment et j'en suis vraiment navré 🤔Signaler Répondre
Faudrai revoir tes possibilités de partage et d'échange Jacques 02 🤣🤣🤣
Je sais que les cochons ont des limites, mais je ne m'imaginais pas à tel point.
Exactement, la limite raisonnable est toujours au milieu 🤣🤣🤣Signaler Répondre
J'te kiffe mon frère 😘
Repasse me voir .
À bientôt !
Cordialement !
vous pouvez aller jouer ailleurs ? ici on essaye de comprendre.Signaler Répondre
Très limité, même.Signaler Répondre
C'est plus fort que vous, vous ne pouvez pas vous en empêcher.Signaler Répondre
T'es toujours aussi buté....Signaler Répondre
Bien / mal, jour / nuit, gentil / méchant, assez binaire come mec ..... Limité en fait.
Tu parles sans nul doute de Solidarité 69 ? C'est assez bien vu.Signaler Répondre
Au moins avec les tordus du RN, ils savent ce qu'est voler les autres.Signaler Répondre
Dommage pour la communauté des SP, grand soutien à eux .
oui ce matériel puissant et portable peut servir à ouvrir beaucoup de choses.Signaler Répondre
Quelles ordures ! Je leur souhaite de faire connaissance à grande vitesse avec un pylône et de rester prisonniers de tôles concassées.Signaler Répondre
T'as toujours le même refrain !Pas fatigué avec tes neurones archi absentesSignaler Répondre
Pas marié avec l'orthographe et le français ...Signaler Répondre
Nuances... VOUS ne les entendez pas...Signaler Répondre
S'ils ont volé la pince pneumatique pour decarcere sa coûte des milliers d'eurosSignaler Répondre
Pas vraimentSignaler Répondre
De l'est de Lyon alors ;-)Signaler Répondre
Les malfrats ont de quoi l'utiliser sur la métropole...
Commentaire debile, on a besoin des pompiers grand respect à eux ils ont tout mon soutienSignaler Répondre
Bravo pour votre prix de la semaine.Signaler Répondre
Persévérez.
En 2027, tu vas entendre parler du RN! Pas des membres du parti! Mais des Français qui en ont marre!!!!!!!Signaler Répondre
Ça nous fait une belle jambe son blabla populiste.Signaler Répondre
Et chez toi, tu as du matériel electroportatif qui pourrait servir à ouvrir un coffre, un rideau métallique, couper des cadenas en tout genre... Dans ce cas oui... La presse devrait te mettre en avant aussi. Effectivement un beau symbole de la France.... Ta réflexionSignaler Répondre
tout le monde est cambriolé, ce n'est pas pcq ce sont les pompiers qu'il faut faire passer leur cas avant ceux des autres. on entend jamais les joncour ou autre groupuscule d'extreme droite quand il s'agit des citoyensSignaler Répondre
C est sans aucun doute l extrême droite, c est son analyse !Signaler Répondre
Bienvenue dans la nouvelle France by EELV-LFI !Signaler Répondre
les préparatifs d'un casse de grande ampleurSignaler Répondre
Ce genre de matériel sera revendu sur le circuit de l'estSignaler Répondre
On attend avec impatience le commentaire du droitardé compulsif du clavier.Signaler Répondre
Ce n'est pas simplement un vol mais également une mise en danger délibérée de la vie d'autrui...Signaler Répondre