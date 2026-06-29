Saint-Bonnet-de-Mure : la Chambre régionale des comptes salue une situation financière "particulièrement favorable"

La Ville de Saint-Bonnet-de-Mure affiche une santé financière enviable.

Dans un rapport d’observations définitives publié ce lundi 29 juin, la Chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes dresse un bilan globalement positif de la gestion de la commune pour les exercices 2020 et suivants.

La juridiction rappelle que cette commune de 7098 habitants, membre de la Communauté de communes de l’Est lyonnais, dispose d’un budget de fonctionnement d’environ 9,8 millions d’euros.

Elle souligne surtout une situation financière "particulièrement favorable", caractérisée par une dette très faible, des excédents budgétaires récurrents et une trésorerie jugée très confortable. Cette bonne santé s’explique notamment par le dynamisme de la fiscalité locale et par l’importante contribution financière versée par la Communauté de communes de l’Est lyonnais.

La Chambre invite néanmoins la municipalité à ne pas conserver durablement des excédents sans projet clairement identifié, estimant qu’une telle situation n’est pas conforme aux principes budgétaires.

Concernant les effectifs municipaux, la Chambre considère que leur nombre est maîtrisé.

Elle relève toutefois une progression de la masse salariale liée à une revalorisation du régime indemnitaire destinée à renforcer l’attractivité de la commune en tant qu’employeur.

Les magistrats financiers pointent cependant certaines anomalies : des primes versées à plusieurs agents dépasseraient les plafonds réglementaires et la prime de fin d’année serait attribuée selon des modalités jugées irrégulières. La commune est invitée à régulariser ces situations.

Le rapport souligne également que la municipalité doit veiller au respect de l’ensemble des obligations incombant aux associations bénéficiant de subventions publiques.

Enfin, si l’organisation des marchés publics est jugée globalement satisfaisante, la Chambre constate que certaines règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas toujours été respectées. Elle précise toutefois que ces manquements demeurent "marginaux".