Une bagarre pour une note de restaurant impayée : trois condamnations prononcées à Villefranche-sur-Saône

Une simple note de restaurant impayée est à l’origine d’une affaire qui s’est terminée devant la justice.
Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a jugé la semaine dernière quatre personnes impliquées dans une violente altercation survenue le 27 juin 2025 à Anse.
Les protagonistes se connaissaient de longue date. Selon les éléments évoqués à l’audience et relayés par le Progrès, un homme souhaitait obtenir le règlement d’une addition de restaurant restée impayée. Accompagné de son beau-père, il s’était rendu auprès de deux frères pour réclamer cette somme.
La situation a rapidement dégénéré lorsqu’un coup de tête aurait été porté à l’un des deux frères, déclenchant une bagarre générale.
Au terme de l’audience mouvementée où les tensions entre rivaux ont poussé à bout les magistrats, le tribunal caladois a prononcé plusieurs condamnations.
Le beau-père a écopé d’une amende. Le plus jeune des deux frères a été condamné à une peine de prison assortie du sursis. Son aîné, en revanche, a écopé de 6 mois de prison ferme.
La nouvelle France by LFI.Signaler Répondre
Dans la novlangue un restaurant est un fast-food kebab tacos.
En photo, un réchauffe-plat pour une fondue !Signaler Répondre
Une fois de plus des irrécupérables !Signaler Répondre
"Au terme de l’audience mouvementée où les tensions entre rivaux ont poussé à bout les magistrats"Signaler Répondre
Heureusement qu'ils ont été poussés à bout, j'imagine même pas la peine sinon
Villefranche sur Saône = Quartiers Nord de MarseilleSignaler Répondre
Tout ça pour 2 kebabs !!!!!!Signaler Répondre
CassoslandSignaler Répondre