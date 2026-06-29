Une bagarre pour une note de restaurant impayée : trois condamnations prononcées à Villefranche-sur-Saône

Une simple note de restaurant impayée est à l’origine d’une affaire qui s’est terminée devant la justice.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a jugé la semaine dernière quatre personnes impliquées dans une violente altercation survenue le 27 juin 2025 à Anse.

Les protagonistes se connaissaient de longue date. Selon les éléments évoqués à l’audience et relayés par le Progrès, un homme souhaitait obtenir le règlement d’une addition de restaurant restée impayée. Accompagné de son beau-père, il s’était rendu auprès de deux frères pour réclamer cette somme.

La situation a rapidement dégénéré lorsqu’un coup de tête aurait été porté à l’un des deux frères, déclenchant une bagarre générale.

Au terme de l’audience mouvementée où les tensions entre rivaux ont poussé à bout les magistrats, le tribunal caladois a prononcé plusieurs condamnations.

Le beau-père a écopé d’une amende. Le plus jeune des deux frères a été condamné à une peine de prison assortie du sursis. Son aîné, en revanche, a écopé de 6 mois de prison ferme.