Judiciaire

Une bagarre pour une note de restaurant impayée : trois condamnations prononcées à Villefranche-sur-Saône

Une bagarre pour une note de restaurant impayée : trois condamnations prononcées à Villefranche-sur-Saône

Un différend autour d’une addition de restaurant a dégénéré en affrontement entre deux familles à Anse en juin 2025. Jugés devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône, les protagonistes ont été condamnés, dont l’un à 6 mois de prison ferme.

Une simple note de restaurant impayée est à l’origine d’une affaire qui s’est terminée devant la justice.

Le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône a jugé la semaine dernière quatre personnes impliquées dans une violente altercation survenue le 27 juin 2025 à Anse.

Les protagonistes se connaissaient de longue date. Selon les éléments évoqués à l’audience et relayés par le Progrès, un homme souhaitait obtenir le règlement d’une addition de restaurant restée impayée. Accompagné de son beau-père, il s’était rendu auprès de deux frères pour réclamer cette somme.

La situation a rapidement dégénéré lorsqu’un coup de tête aurait été porté à l’un des deux frères, déclenchant une bagarre générale.

Au terme de l’audience mouvementée où les tensions entre rivaux ont poussé à bout les magistrats, le tribunal caladois a prononcé plusieurs condamnations.

Le beau-père a écopé d’une amende. Le plus jeune des deux frères a été condamné à une peine de prison assortie du sursis. Son aîné, en revanche, a écopé de 6 mois de prison ferme.

7 commentaires
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Solidarité 69 le 29/06/2026 à 13:49

La nouvelle France by LFI.
Dans la novlangue un restaurant est un fast-food kebab tacos.

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bouffe ! le 29/06/2026 à 13:48
Nous n’avons pas les mêmes valeurs a écrit le 29/06/2026 à 11h33

Tout ça pour 2 kebabs !!!!!!

En photo, un réchauffe-plat pour une fondue !

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peine perdue le 29/06/2026 à 12:55

Une fois de plus des irrécupérables !

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Gabin69 le 29/06/2026 à 12:44

"Au terme de l’audience mouvementée où les tensions entre rivaux ont poussé à bout les magistrats"
Heureusement qu'ils ont été poussés à bout, j'imagine même pas la peine sinon

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Titus69 le 29/06/2026 à 12:17

Villefranche sur Saône = Quartiers Nord de Marseille

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Nous n’avons pas les mêmes valeurs le 29/06/2026 à 11:33

Tout ça pour 2 kebabs !!!!!!

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Petite Ortie le 29/06/2026 à 10:50

Cassosland

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