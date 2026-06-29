Lyon : les lignes T1 et T4 du tram perturbées en soirée cette semaine

Deux lignes de tramway seront perturbées en soirée cette semaine du lundi 29 juin au jeudi 2 juiller. Il s’agit tout d’abord de la ligne T1 qui circulera uniquement de Place des Archives à Debourg de 21h jusqu’à la fin de service. Les arrêts de Perrache à IUT Feyssine ne seront plus desservis. Des bus relais seront mis en place et desserviront les stations de Charpennes à INSA – Einstein, toutes les 15 minutes.

Les travaux de prolongement de la ligne T4 sont à l’origine de ces perturbations. Le T4 sera par conséquent également concerné par ces difficultés. De 21h jusqu’à la fin du service, du 29 juin au 2 juillet, la ligne circulera uniquement de Hôpital Feyzin Vénissieux à Gare Part-Dieu Villette. Les stations de La Doua – Gaston Berger à Thiers-Lafayette ne seront plus desservies. Des bus relais seront aussi mis en place.