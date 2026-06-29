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Lyon : les lignes T1 et T4 du tram perturbées en soirée cette semaine

Lyon : les lignes T1 et T4 du tram perturbées en soirée cette semaine
Lyon : les lignes T1 et T4 du tram perturbées en soirée cette semaine - LyonMag

Attention si vous avez prévu de prendre le tram en soirée cette semaine.

Deux lignes de tramway seront perturbées en soirée cette semaine du lundi 29 juin au jeudi 2 juiller. Il s’agit tout d’abord de la ligne T1 qui circulera uniquement de Place des Archives à Debourg de 21h jusqu’à la fin de service. Les arrêts de Perrache à IUT Feyssine ne seront plus desservis. Des bus relais seront mis en place et desserviront les stations de Charpennes à INSA – Einstein, toutes les 15 minutes.

Les travaux de prolongement de la ligne T4 sont à l’origine de ces perturbations. Le T4 sera par conséquent également concerné par ces difficultés. De 21h jusqu’à la fin du service, du 29 juin au 2 juillet, la ligne circulera uniquement de Hôpital Feyzin Vénissieux à Gare Part-Dieu Villette. Les stations de La Doua – Gaston Berger à Thiers-Lafayette ne seront plus desservies. Des bus relais seront aussi mis en place.

Tags :

tram

perturbations

1 commentaire
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métropole le 29/06/2026 à 07:15

aucun des problèmes avec les TCL rien n’a changé

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