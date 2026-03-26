Transports

Un TER en feu : le trafic SNCF interrompu entre Lyon et Valence, aucun train également entre Lyon et Roanne

Un TER en feu : le trafic SNCF interrompu entre Lyon et Valence, aucun train également entre Lyon et Roanne
Photo d'illustration - LyonMag

La galère ce jeudi matin pour les voyageurs.

Mise à jour 10h45 : la circulation doit reprendre normalement ce jeudi après-midi 16h entre Lyon et Valence. En revanche, sur l'axe Clermont-Ferrand/Roanne/Lyon, la SNCF annonce un retour à la normale ce vendredi matin.

La ligne TER entre Lyon et Valence est interrompue ce jeudi matin. En cause : un incendie dans un train en gare d’Estressin. Près de 150 passagers ont été évacuées et une quarantaine ont été intoxiquées par les fumées. Un important dispositif de secours se trouve sur place. La reprise de la circulation est estimée à 10h.

A noter également des perturbations ce jeudi matin sur la ligne SNCF entre Lyon Perrache et Roanne. Un TER transportant 40 personnes a percuté un échafaudage au niveau de Saint-Cyr-de-Favière. La circulation devrait reprendre normalement aux alentours de 10 heures. Des trains sont notamment détournés par Saint-Etienne.

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