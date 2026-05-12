Protoxyde d’azote : stop !

Nous vivons dans une époque qui vend du spectacle, du son, des lumières, de l’adrénaline, de la "vibe", tout en laissant prospérer à ses pieds une industrie parallèle de l’anesthésie cérébrale. La fête rime avec défonce au "proto", livré dans un sac Uber Eats. La promesse d’un divertissement XXL qui engendre simplement le vide intersidéral, le temps de quelques secondes.

Il nous faut regarder les choses en face : le protoxyde d’azote n’est plus une dérive marginale. Ce n’est plus le folklore pathétique de quelques soirées étudiantes sous mauvaise électro. Nous avons changé d’échelle depuis que les petites capsules métalliques servant à fabriquer de la chantilly ont laissé place aux grosses bonbonnes colorées, au marketing exubérant spécial "adulescents".

Et pendant longtemps, tout le monde a détourné les yeux avec cette lâcheté douce propre aux sociétés fatiguées. On relativise, on nuance, on explique, on comprend. Les médecins alertent, les riverains s’inquiètent, les urgences voient arriver des jeunes aux atteintes neurologiques graves, mais le débat public continue de marcher sur des œufs, comme si interdire devenait un acte autoritaire dans une époque qui ne supporte plus aucune frustration.

Alors, voir certains maires de la Métropole de Lyon hausser enfin le ton produit presque un soulagement.

À Feyzin, le maire Marc Mamet a eu le mérite de nommer le désastre. Il parle de bonbonnes "partout". Partout : le mot est simple, brutal et résume exactement la situation. Les bonbonnes sont partout, comme les symptômes visibles d’une société qui ne sait plus fixer de limites à ses propres pulsions d’autodestruction.

Après le drame survenu à Chassieu ce samedi 9 mai sur le parking d’un supermarché de la commune, où une bagarre a dégénéré jusqu’à la mort d’un jeune homme et une blessure grave, le maire Stéphane Dante a lui aussi décidé de hausser le ton. Il parle de familles brisées, d’une ville choquée, et pointe un cocktail devenu explosif : alcool, violences et protoxyde d’azote.

Pendant que certains théorisent encore les "usages festifs", nos villes voient leurs parkings, leurs parcs et leurs rues se transformer en arrière-salles chimiques à ciel ouvert. Pendant que des consultants fabriquent des campagnes de prévention aux couleurs pastel, les bonbonnes continuent de circuler sous le manteau avec l’efficacité logistique d’un service de livraison premium.

Le marketing a réussi une prouesse stupéfiante : transformer un produit neurotoxique en objet lifestyle.

Le plus obscène reste évidemment son nom : "gaz hilarant". Il fallait toute la perversité marketing de notre époque pour baptiser ainsi un produit qui peut détruire le système nerveux de jeunes adultes avant même leur premier CDI. Rien n’est hilarant dans ces jeunes qui tombent, qui perdent la mémoire, qui ne sentent plus leurs jambes, qui finissent aux urgences après avoir inhalé des ballons sur un parking éclairé au néon.

Mais notre époque adore maquiller le réel avec des mots doux. On ne dit plus poison, mais expérience. On ne dit plus dépendance, mais pratique récréative. On ne dit plus déchéance sanitaire, mais phénomène festif.

Le langage contemporain est devenu le maquilleur officiel du désastre. La bonbonne n’est pas un déchet. C’est un aveu. L’aveu d’une société qui a laissé l’anesthésie devenir un loisir. L’aveu d’un pays qui découvre toujours trop tard que le laisser-faire finit rarement en poésie.

Alors, il faut désormais une réponse radicale et claire : tolérance zéro. Tolérance zéro pour les bonbonnes. Tolérance zéro pour les commerces qui alimentent ce marché. Tolérance zéro pour la consommation sur l’espace public. Tolérance zéro pour cette complaisance collective qui confond permissivité et humanisme.

Il faut urgemment des arrêtés municipaux massifs dans toute la Métropole de Lyon, des contrôles, des saisies, des fermetures administratives et une pression permanente sur les réseaux de distribution.

Joris Hadj

Enseignant en université