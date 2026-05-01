Sécurité

Protoxyde d’azote : Corbas interdit son usage sur l’espace public, des sanctions prévues par le maire

Protoxyde d’azote : Corbas interdit son usage sur l’espace public, des sanctions prévues par le maire

Face à la multiplication des usages détournés, la Ville de Corbas prend un arrêté strict pour encadrer la consommation de protoxyde d'azote et renforcer les sanctions.

Tolérance zéro face au "proto".

À Corbas, la municipalité annonce l’interdiction du protoxyde d’azote sur l’ensemble de l’espace public, face à la hausse des usages récréatifs et de leurs conséquences.

Concrètement, il est désormais interdit de détenir, consommer ou inhaler ce gaz, mais aussi de le vendre, de le distribuer ou encore d’abandonner cartouches et bonbonnes dans la rue. La mesure s’applique partout : rues, parcs, parkings, abords des écoles ou lieux de rassemblement.

Le nouveau maire Benoît Eraclas met en avant un enjeu de santé publique. L’inhalation de protoxyde d’azote peut entraîner des risques graves, comme des troubles neurologiques, des pertes de connaissance ou encore des problèmes cardiaques.

Pour faire respecter l’arrêté, un dispositif de sanctions est prévu avec jusqu’à 150 euros d’amende pour usage ou détention, jusqu’à 3 750 euros pour revente ou distribution et 135 euros pour abandon de cartouches de protoxyde d'azote, pouvant grimper à 750 euros.

La municipalité assume une ligne ferme : "Il n’y aura aucune tolérance. Il s’agit de protéger nos habitants et notamment les plus jeunes", insiste Alexandre Diot, l'adjoint au maire chargé de la Sécurité.

Avec cette décision, Corbas rejoint d’autres communes confrontées à ce phénomène, qui cherchent à endiguer un usage en forte progression, notamment chez les jeunes.

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protoxyde d’azote

5 commentaires
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Dav696 le 02/05/2026 à 07:50

Une bonne nouvelle

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Libriste El passa le 01/05/2026 à 09:38

Mais quelle idée ?? moi e l;utilise tous les jours à l'école !! L'éthylacétate n'est pas non plus totalement sans problèmes pour la santé. Certains utilisent également du propanone, car il dégraisse moins rapidement, mais il est plus lent. Mais oui. Certains bon marchés contiennent aussi de l'acétone, mais pas tous. L'éthylacétate est en effet un solvant assez drastique, il permet de retirer des taches d'Edding et de Uhu.

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Soyez sérieux le 01/05/2026 à 08:30

CORBAS ? avec quel moyen, vos policiers municipaux ? avec leurs horaires ? ils ne sortent jamais de leur voiture, ne font pas respecter le simple stationnement
Du vent, que du vent

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Bribri2 le 01/05/2026 à 08:25

Et comment on va retrouver ceux qui abandonnent les cartouches ?

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Anthropologie le 01/05/2026 à 07:57

Que signifie le qualificatif jeunes ?

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