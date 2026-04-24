"Créer un trait d’union entre les quartiers" : des projets structurants lancés à Corbas avec la Région et la Métropole

Les grandes orientations sont posées. À Corbas, la nouvelle municipalité a réuni ce jeudi élus locaux et représentants de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Métropole de Lyon pour évoquer les projets structurants à venir.

Autour du maire Benoît Eraclas, étaient notamment présents Laurent Wauquiez et François-Noël Buffet.

Trois axes ont été présentés. D’abord, la transformation du secteur autour du centre culturel Le Polaris, avec une échéance fixée à 2030. Ensuite, la rénovation de la gendarmerie, un projet d’ampleur estimé à environ 5 millions d’euros. Enfin, un renforcement des moyens de sécurité, avec une police municipale présente sept jours sur sept et le déploiement de la vidéoprotection sur l’ensemble du territoire.

Sur ce dernier point, la Région a annoncé une aide immédiate de 100 000 euros, sur un coût total estimé à 128 000 euros pour le dispositif. Elle s’engage également à soutenir la rénovation de la gendarmerie.

Au-delà des annonces, cette visite marque une volonté commune d’accompagner le développement de Corbas, en articulant aménagement urbain, sécurité et dynamisme local.

Avec ces projets, la commune entend structurer son évolution dans les années à venir, en misant sur un meilleur équilibre entre ses quartiers et sur le renforcement des services de proximité.