Corbas se dote d’une charte de l’urbanisme pour encadrer les futures constructions

À Corbas, la municipalité veut reprendre la main sur les futurs projets immobiliers.

La commune annonce la mise en place d’une charte de l’urbanisme et de la qualité de vie, un document destiné à formaliser ses attentes auprès des promoteurs et à mieux accompagner l’évolution du territoire dans un contexte de forte pression foncière à l’échelle de la métropole lyonnaise.

Sans remplacer le Plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), cette charte doit servir de cadre complémentaire pour orienter les opérations de construction, avec l’ambition affichée de concilier production de logements et préservation du cadre de vie.

Parmi les grandes orientations fixées par la Ville, Corbas souhaite favoriser une offre de logements davantage adaptée aux évolutions démographiques, avec une priorité donnée aux petites typologies (T1, T2 et T3).

La municipalité entend aussi renforcer la mixité sociale, en fixant un objectif d’au moins 40 % de logements locatifs sociaux dans chaque opération immobilière.

Autre exigence mise en avant : une meilleure intégration architecturale des constructions, notamment via une gradation des volumes, une vigilance sur les vis-à-vis et une insertion plus harmonieuse dans les quartiers existants.

Une ambition environnementale affirmée

La charte introduit également des objectifs environnementaux plus poussés.

Les futurs projets devront intégrer davantage de pleine terre et de végétalisation, viser une meilleure performance énergétique et s’appuyer sur des principes de conception bioclimatique, afin d’améliorer le confort des habitants tout en limitant l’impact environnemental des bâtiments.

Au-delà des aspects techniques, la Ville veut aussi renforcer le dialogue autour des opérations immobilières.

Les promoteurs devront désormais organiser des échanges avec les riverains en amont des projets, avec l’objectif d’intégrer certaines remontées lorsque cela est possible.

Une attention particulière est également portée à la phase chantier, avec des engagements visant à réduire les nuisances et à mieux informer les habitants pendant les travaux.

Pensée comme un outil souple et évolutif, cette charte pourra être ajustée au fil du temps en fonction des projets réalisés et des retours d’expérience.

Pour la municipalité, il s’agit avant tout de construire un urbanisme "plus cohérent, plus lisible et mieux intégré" à l’échelle de la commune.