Selon le communiqué de la mairie diffusé ce vendredi 23 janvier, cette opération de contrôle a été décidée après que le maire a constaté une évolution de l’activité et des aménagements du site sans autorisation préalable. La visite avait été préparée dès le mois de décembre avec les services municipaux et les services de l’État.

Le contrôle s’est déroulé conjointement avec le SDMIS, la Gendarmerie nationale, la Police municipale, le maire de Corbas et son adjoint en charge de la sécurité, dans le cadre des prérogatives permettant de vérifier à tout moment la conformité réglementaire des ERP.

Les constats dressés par les services font état de manquements jugés graves et présentant un risque immédiat pour l’intégrité du public. La commission du SDMIS, réunie le 15 janvier, a rendu un avis défavorable au maintien de l’accueil du public.

Parmi les infractions relevées figurent notamment des dispositifs de protection incendie non conformes, des issues de secours obstruées ou difficilement accessibles, une absence de raccordement opérationnel au réseau incendie, un dépassement de la jauge maximale autorisée, ainsi que des installations électriques dangereuses. La présence de bidons de pétrole à proximité d’appareils électriques et l’utilisation de chichas dans une zone non conforme ont également été signalées, augmentant fortement le risque d’incendie.

Face à ces éléments, le maire a pris un arrêté municipal de fermeture immédiate. La municipalité précise que la réouverture de l’établissement ne pourra être envisagée qu’après une mise en conformité totale du site et l’obtention d’un avis favorable de la commission compétente.

La Ville de Corbas souligne que cette décision s’inscrit dans une démarche de prévention et d’anticipation, visant à garantir des conditions d’accueil sûres pour les usagers et le personnel.