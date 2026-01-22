Benoit Eraclas : "Il est temps, après 18 ans de gauche et d'extrême-gauche, de lancer une nouvelle page pour Corbas"

Candidat aux municipales à Corbas, Benoit Eraclas espère l'emporter. "On ne veut plus être sur le Titanic qui nous emmène sur l'iceberg et qui ferait couler Corbas. Il est temps, après 18 ans de gauche et d'extrême-gauche, de lancer une nouvelle page", indique-t-il.

L'actuel opposant au maire axe sa campagne sur la sécurité, l'urbanisme et la relance du dynamisme : "Corbas mérite beaucoup en termes de rayonnement".

"Mettre que des logements sociaux dans les logements neufs, ça dénature notre ville. On est partisan d'une urbanisation douce", poursuit Benoit Eraclas au sujet du retard vis à vis de la loi SRU.

Côté transports, il l'assure, "Véronique Sarselli a bien Corbas en tête", même si aucun métro n'est prévu. "Notre priorité première, c'est d'améliorer les dessertes vers Lyon", conclut-il.

00:00 Constat à Corbas

00:38 Thématiques de campagne

01:14 Logements sociaux

03:12 Mobilités

06:32 Sécurité

10:05 RN en embuscade