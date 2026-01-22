Benoit Eraclas : "Il est temps, après 18 ans de gauche et d'extrême-gauche, de lancer une nouvelle page pour Corbas"

Candidat aux municipales à Corbas, Benoit Eraclas espère l'emporter. "On ne veut plus être sur le Titanic qui nous emmène sur l'iceberg et qui ferait couler Corbas. Il est temps, après 18 ans de gauche et d'extrême-gauche, de lancer une nouvelle page", indique-t-il.
L'actuel opposant au maire axe sa campagne sur la sécurité, l'urbanisme et la relance du dynamisme : "Corbas mérite beaucoup en termes de rayonnement".
"Mettre que des logements sociaux dans les logements neufs, ça dénature notre ville. On est partisan d'une urbanisation douce", poursuit Benoit Eraclas au sujet du retard vis à vis de la loi SRU.
Côté transports, il l'assure, "Véronique Sarselli a bien Corbas en tête", même si aucun métro n'est prévu. "Notre priorité première, c'est d'améliorer les dessertes vers Lyon", conclut-il.
00:00 Constat à Corbas
00:38 Thématiques de campagne
01:14 Logements sociaux
03:12 Mobilités
06:32 Sécurité
10:05 RN en embuscade
Allons y c'est les soldes et des belles promesses.Signaler Répondre
PARLONS EN DE CORBAS ?notre ville est delaisser par les transport en commun et des route en mauvaises état.Signaler Répondre
l'exemple flagrant ,CORBAS A FEYZIN .
la route qui mène a Feyzin,route du docteur JEAN LONG. Elle devient très dangereuse ,son état est pitoyable.
aucun bus ne relie Corbas a Feyzin ,alors certains corbèsiens son dégouter de faire entre 30 a 45 minutes de bus .
des villes pourrait être relié ,Feyzin, Corbas ,Mions, st priest et pourrait éviter des bouchons et la pollution.
ALORS MR LE FUTUR MAIRE ,faudrait mettre la main sur le sujet .