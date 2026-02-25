Jean-Paul Bret : "Mon erreur en 2020 : permettre à Cédric Van Styvendael de me remplacer à Villeurbanne"

Après avoir failli renverser le député LFI Gabriel Amard aux législatives 2024, Jean-Paul Bret espère y parvenir avec Cédric Van Styvendael aux municipales à Villeurbanne.

L'ancien maire PS s'attaque à l'actuel édile socialiste, qu'il avait lui-même désigné comme étant son successeur.

"J'ai été effectivement très déçu par ce mandat. Si j'ai fait une erreur en 2020, c'est effectivement de lui permettre de me remplacer", tacle-t-il.

"Quand je l'entends dire que en 5 ans, il a rattrapé 20 ans de retard, je trouve quand même, outre que c'est très inélégant, et que c'est tout à fait contraire à ce qu'il a dit lorsqu'il est devenu maire où j'ai été couvert de louanges. Je considère que c'est une attitude excessive", s'agace Jean-Paul Bret.

Concernant Cédric Van Styvendael, le candidat évoque "un début de mandat avec une frénésie financière, une augmentation de la masse salariale qui a été très conséquente et puis ensuite, au bout de trois ans, d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'à ce rythme-là, la ville allait dans le mur sur le plan financier".

Jean-Paul Bret fait une centaine de propositions pour Villeurbanne, notamment en termes de sécurité. "Il s'agit d'utiliser aussi le civisme des citoyens pour repérer un certain nombre de situations, pour éventuellement collaborer avec les services de la ville pour essayer d'y apporter des solutions, ça s'est fait un petit peu au Tonkin d'ailleurs à l'initiative d'une association, donc je souhaite que l'on puisse aller sur ce chemin-là", indique-t-il.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.