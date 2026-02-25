Les Coulisses du Grand Lyon

Jean-Paul Bret : "Mon erreur en 2020 : permettre à Cédric Van Styvendael de me remplacer à Villeurbanne"

Jean-Paul Bret, candidat aux municipales à Villeurbanne, est l’invité ce mercredi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Après avoir failli renverser le député LFI Gabriel Amard aux législatives 2024, Jean-Paul Bret espère y parvenir avec Cédric Van Styvendael aux municipales à Villeurbanne.

L'ancien maire PS s'attaque à l'actuel édile socialiste, qu'il avait lui-même désigné comme étant son successeur.

"J'ai été effectivement très déçu par ce mandat. Si j'ai fait une erreur en 2020, c'est effectivement de lui permettre de me remplacer", tacle-t-il.

"Quand je l'entends dire que en 5 ans, il a rattrapé 20 ans de retard, je trouve quand même, outre que c'est très inélégant, et que c'est tout à fait contraire à ce qu'il a dit lorsqu'il est devenu maire où j'ai été couvert de louanges. Je considère que c'est une attitude excessive", s'agace Jean-Paul Bret.

Concernant Cédric Van Styvendael, le candidat évoque "un début de mandat avec une frénésie financière, une augmentation de la masse salariale qui a été très conséquente et puis ensuite, au bout de trois ans, d'un seul coup, il s'est rendu compte qu'à ce rythme-là, la ville allait dans le mur sur le plan financier".

Jean-Paul Bret fait une centaine de propositions pour Villeurbanne, notamment en termes de sécurité. "Il s'agit d'utiliser aussi le civisme des citoyens pour repérer un certain nombre de situations, pour éventuellement collaborer avec les services de la ville pour essayer d'y apporter des solutions, ça s'est fait un petit peu au Tonkin d'ailleurs à l'initiative d'une association, donc je souhaite que l'on puisse aller sur ce chemin-là", indique-t-il.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
hélas le 25/02/2026 à 14:24

J'ai bien peur que ce soit bonnet blanc et blanc bonnet !

Signaler Répondre
avatar
MEXX1999 le 25/02/2026 à 14:06

Je vote pour Bret ! Pour contrer les fachos de LFI et la marionnette des sectaires écolos.

Signaler Répondre
avatar
laya le 25/02/2026 à 13:27

s'il s'engage à supprimer les stationnements payant,on vote pour lui d'emblée.

Signaler Répondre
avatar
Moralité le 25/02/2026 à 13:19

On n'est jamais trahi que par les siens

Signaler Répondre
avatar
alors là le 25/02/2026 à 13:08

Absolument certain !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 25/02/2026 à 12:44

Le PS est déjà ras de terre, si en plus ils se tapent dessus entre-eux comme les pastèques ils sont finis...

Signaler Répondre

