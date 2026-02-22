Villeurbanne : nouvelle fusillade samedi soir, deux hommes grièvement blessés par balles

L'alerte a été donnée vers 23h30 ce samedi soir. Dans un immeuble de la rue Lafontaine à Villeurbanne, deux hommes grièvement blessés par balles ont été retrouvés par les secours.

Prises en charge, les jeunes victimes présentaient plusieurs plaies, notamment au niveau du thorax. Hospitalisées en urgence, leur pronostic vital est engagé.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour éclaircir les circonstances de cette fusillade survenue devant cet immeuble du quartier Grandclément, connu pour abriter un point de deal.

On ignore encore si un ou plusieurs individus ont été les auteurs de cette dizaine de tirs.