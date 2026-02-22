Faits Divers

Villeurbanne : nouvelle fusillade samedi soir, deux hommes grièvement blessés par balles

Villeurbanne : nouvelle fusillade samedi soir, deux hommes grièvement blessés par balles

Cela faisait plusieurs semaines que la poudre n'avait pas parlé à Villeurbanne. Ce samedi 21 février, une fusillade a fait deux blessés graves devant un point de deal.

L'alerte a été donnée vers 23h30 ce samedi soir. Dans un immeuble de la rue Lafontaine à Villeurbanne, deux hommes grièvement blessés par balles ont été retrouvés par les secours.

Prises en charge, les jeunes victimes présentaient plusieurs plaies, notamment au niveau du thorax. Hospitalisées en urgence, leur pronostic vital est engagé.

Une enquête a été immédiatement ouverte pour éclaircir les circonstances de cette fusillade survenue devant cet immeuble du quartier Grandclément, connu pour abriter un point de deal.

On ignore encore si un ou plusieurs individus ont été les auteurs de cette dizaine de tirs.

Tags :

villeurbanne

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Rançon du succès le 22/02/2026 à 16:01

Et les risques du métier aussi.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.