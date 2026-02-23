Mathieu Garabedian (LFI) : "On espère que le débat politique va s'apaiser, qu'on puisse parler de nos sujets pour les municipales"

Suite au décès de Quentin Deranque, lynché par des membres de l'ultradroite, la France insoumise s'est retrouvée sous le feu des critiques : "On a continué nos actions, en renforçant notre vigilance sur les marchés et les porte-à-porte. On espère que la justice va passer pour Quentin Deranque et que le débat politique va s'apaiser, qu'on puisse parler de nos sujets pour les municipales", indique Mathieu Garabedian, candidat insoumis à la mairie de Villeurbanne.

Celui qui s'oppose notamment au maire PS sortant Cédric Van Styvendael veut mettre en place une "Inspection du logement qui puisse garantir les droits des locataires". Il prévoit également une réquisition de logements vacants. "On pourrait commencer par la mise à disposition du patrimoine de la Métropole de Lyon", glisse-t-il.

Mathieu Garabedian veut également "remettre l'école au centre du quartier" : "Il faut les rénover, il faut que le bâtiment soit adapté pour faire école, ouvrir des créneaux le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.