Mathieu Garabedian (LFI) : "On espère que le débat politique va s'apaiser, qu'on puisse parler de nos sujets pour les municipales"

Mathieu Garabedian, candidat LFI aux municipales à Villeurbanne, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Suite au décès de Quentin Deranque, lynché par des membres de l'ultradroite, la France insoumise s'est retrouvée sous le feu des critiques : "On a continué nos actions, en renforçant notre vigilance sur les marchés et les porte-à-porte. On espère que la justice va passer pour Quentin Deranque et que le débat politique va s'apaiser, qu'on puisse parler de nos sujets pour les municipales", indique Mathieu Garabedian, candidat insoumis à la mairie de Villeurbanne.

Celui qui s'oppose notamment au maire PS sortant Cédric Van Styvendael veut mettre en place une "Inspection du logement qui puisse garantir les droits des locataires". Il prévoit également une réquisition de logements vacants. "On pourrait commencer par la mise à disposition du patrimoine de la Métropole de Lyon", glisse-t-il.

Mathieu Garabedian veut également "remettre l'école au centre du quartier" : "Il faut les rénover, il faut que le bâtiment soit adapté pour faire école, ouvrir des créneaux le soir, le week-end et pendant les vacances scolaires".

Solidarité 69 le 23/02/2026 à 13:10

Tu m'étonnes qu'il veut que l'on passe à autre chose et que les français ne découvrent pas que LFI finance une milice à leurs ordres.

Ha ha ha le 23/02/2026 à 12:47

On voit bien le sens que prends le mot apaisement chez LFI. Quand on théorise la violence, qu’on cible des intervenants des journalistes, des policiers, des profs, qu’ une député R hassan tweet il faut dissoudre némésis a l’acide s’il le faut c’est vachement dans le but d’apaiser. Vous vous rendez compte que ça devient grave ? Qui tient de tels propos en conscience ?qu’on soit d’accord ou pas avec des idées, un groupe, une association ou autre on se bat avec des idées et non a l’acide comme ça se passe a Ispahan envers bcp de femmes.

Ex Précisions le 23/02/2026 à 12:45

Le programme ?
Mettre la jeune garde comme police municipale.
Envoyer mensuellement des dons au hamas.
Provoquer une guerre civile.
Faire poutine citoyen d'honneur.
Mettre la parité pour les français et les étrangers sous OQTF dans les services publics.
Mais pas mettre le boxon dans la politique française macron s'en est déjà chargé...

Non merci ;-)

alors là le 23/02/2026 à 12:40

On vous le dit tout de suite nous n'avons pas besoin de vous à Villeurbanne !

Les Fachos Incultes le 23/02/2026 à 12:35

Attention à ne pas trop être dans l'oisiveté le facho, tu risques de finir en prison.

Bulletin le 23/02/2026 à 12:32

Je ne suis ni droite, ni gauche, je vote selon mon ressenti des actes et des propositions
Je n'avais rien contre LFI, mais me faire traiter de sale "fascho" sur le marché de Lyon 7ème car je refuse un trac ; alors là pas d'accord du tout !
Ne pas vouloir de tract, ne fait pas d'une personne un FACHO !!!

Je refuse de prendre les tracts car, je fais attention, je trie mes déchets, je ne jête pas mes mouchoirs au sol, etc...
Ne pensez vous pas que tous ces tracts, toutes ces affiches (collées de partout) ne sont pas "contre" l'écologie. En plus, pour le nettoyage des affiches de partout ; qui PAIE ???
Le contribuable, ne pouvons-nous pas envoyer les factures de nettoyage aux partis politique concernés ?

Trop simple l'oubli le 23/02/2026 à 12:30
Rassurez vous ! a écrit le 23/02/2026 à 12h06

Rassurez vous les L fistes : L avenir vous reserve du temps libre...
Vous pourrez en profiter pour passer un petit coup de fer sur votre chemise , ce ne sera pas du temps perdu..

N'y comptez pas et départ sur grenoble

Rassurez vous ! le 23/02/2026 à 12:06

Rassurez vous les L fistes : L avenir vous reserve du temps libre...
Vous pourrez en profiter pour passer un petit coup de fer sur votre chemise , ce ne sera pas du temps perdu..

