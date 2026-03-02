Les Coulisses du Grand Lyon

Abdénour Ainséba : "Convaincu que Georges Képénékian a une carte à jouer"

Abdénour Ainséba, colistier de Georges Képénékian pour les municipales à Lyon, est l’invité ce lundi de Raphaël Ruffier-Fossoul, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

Président du groupe ITP, engagé auprès de Georges Képénékian déjà en 2020, Abdénour Ainséba est "convaincu qu'on a une carte à jouer" au premier tour des municipales.

"Il y a un enjeu aujourd'hui pour la ville de Lyon, c'est de l'apaiser. On est parti sur l'idée du prendre soin", poursuit celui qui est 3e sur la liste de l'ancien maire de Lyon.

"Nous, on n'est pas au centre. On a des idées de droite, on a des idées de centre, on a des idées de gauche", indique Abdénour Ainséba.

Dans le programme de l'ex-adjoint à la Culture de Georges Képénékian, on retrouve notamment un projet de maison des cultures du monde et de cité de l'innovation au musée Guimet.

"Ce sont deux idées qui peuvent paraître un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous regardez dans la ville de Lyon, elle est extrêmement brassée culturellement, il y a des gens qui viennent de partout, et je pense que chacun peut apporter sa vision de sa culture. Connaître la culture de l'autre, c'est créer des passerelles, c'est créer des ponts, c'est faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble, se comprendre, se découvrir, mais c'est également des opportunités pour nos entreprises", conclut Abdénour Ainséba.

avatar
vote utile .... sisisi le 02/03/2026 à 14:45
Aucun rapport a écrit le 02/03/2026 à 14h40

Vous devriez changer votre pseudo en vote inutile, par soucis de réalisme.

Si le rapport c'est mon refus définitif de ne voter ne Doucet ni Aulas...

Capito compère ni peste ne choléra

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 02/03/2026 à 14:40
vote utile a écrit le 02/03/2026 à 14h25

Effectivement, c'est Gégé qui a été le plus incorrect en dégageant Képé au retour calamiteux du ministère, traitant ce dernier comme un valet.

Même si je pense aussi que Kepenekian ne fera pas d'étincelles car son projet assez léger ne me convainc pas, je voterai pour lui pour ne pas donner mon bulletin ni au psychorigide dogmatique Doucet ni au peu sérieux et opportuniste intéressé Aulas.
Donc je voterai Képenekian

Vous devriez changer votre pseudo en vote inutile, par soucis de réalisme.

Signaler Répondre
avatar
vote utile le 02/03/2026 à 14:25
Qui a trahi qui? a écrit le 02/03/2026 à 13h59

Lorsque Collomp quitte le ministere kepenekian démissionne pour lui rendre le poste de maire.
quand il s'agit de désigner son successeur collomp ne choisit pas kepenekian qui l'a joué corporate tout le temps.

c'est qui le mec pas clean?

Effectivement, c'est Gégé qui a été le plus incorrect en dégageant Képé au retour calamiteux du ministère, traitant ce dernier comme un valet.

Même si je pense aussi que Kepenekian ne fera pas d'étincelles car son projet assez léger ne me convainc pas, je voterai pour lui pour ne pas donner mon bulletin ni au psychorigide dogmatique Doucet ni au peu sérieux et opportuniste intéressé Aulas.
Donc je voterai Képenekian

Signaler Répondre
avatar
Qui a trahi qui? le 02/03/2026 à 13:59
Grain de sable a écrit le 02/03/2026 à 13h15

Il y a un (GROS) grain de sable dans la machine Kepenekian: Avec Kimfeld c'est lui a trahi Collomb, propulsant Doucet à la Mairie .
On n est pas pret d'oublier .

Lorsque Collomp quitte le ministere kepenekian démissionne pour lui rendre le poste de maire.
quand il s'agit de désigner son successeur collomp ne choisit pas kepenekian qui l'a joué corporate tout le temps.

c'est qui le mec pas clean?

Signaler Répondre
avatar
Bil le 02/03/2026 à 13:42

C'est beau de rêver !

Signaler Répondre
avatar
Aucun rapport le 02/03/2026 à 13:37

La carte du ridicule?

Signaler Répondre
avatar
Grain de sable le 02/03/2026 à 13:15

Il y a un (GROS) grain de sable dans la machine Kepenekian: Avec Kimfeld c'est lui a trahi Collomb, propulsant Doucet à la Mairie .
On n est pas pret d'oublier .

Signaler Répondre
avatar
Doudou le roi de l'apaisement ! le 02/03/2026 à 12:23

L'idée d'apaisement donne des boutons aux Lyonnais depuis 2020. Certaines rues sont désertes car les commerces sont fermés. Une ville sans vie est triste. C'est Doudou le roi de l'apaisement. Ils peuvent faire alliance (si ce n'est déjà prévu).

Signaler Répondre
avatar
Merci monsieur Ainséba le 02/03/2026 à 12:12

Votre humour est magnifique, la personne âgée à laquelle vous faîtes référence va faire 2 %

Signaler Répondre

