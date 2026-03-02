Abdénour Ainséba : "Convaincu que Georges Képénékian a une carte à jouer"

Président du groupe ITP, engagé auprès de Georges Képénékian déjà en 2020, Abdénour Ainséba est "convaincu qu'on a une carte à jouer" au premier tour des municipales.

"Il y a un enjeu aujourd'hui pour la ville de Lyon, c'est de l'apaiser. On est parti sur l'idée du prendre soin", poursuit celui qui est 3e sur la liste de l'ancien maire de Lyon.

"Nous, on n'est pas au centre. On a des idées de droite, on a des idées de centre, on a des idées de gauche", indique Abdénour Ainséba.

Dans le programme de l'ex-adjoint à la Culture de Georges Képénékian, on retrouve notamment un projet de maison des cultures du monde et de cité de l'innovation au musée Guimet.

"Ce sont deux idées qui peuvent paraître un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous regardez dans la ville de Lyon, elle est extrêmement brassée culturellement, il y a des gens qui viennent de partout, et je pense que chacun peut apporter sa vision de sa culture. Connaître la culture de l'autre, c'est créer des passerelles, c'est créer des ponts, c'est faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble, se comprendre, se découvrir, mais c'est également des opportunités pour nos entreprises", conclut Abdénour Ainséba.

