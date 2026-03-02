Abdénour Ainséba : "Convaincu que Georges Képénékian a une carte à jouer"

Président du groupe ITP, engagé auprès de Georges Képénékian déjà en 2020, Abdénour Ainséba est "convaincu qu'on a une carte à jouer" au premier tour des municipales.
"Il y a un enjeu aujourd'hui pour la ville de Lyon, c'est de l'apaiser. On est parti sur l'idée du prendre soin", poursuit celui qui est 3e sur la liste de l'ancien maire de Lyon.
"Nous, on n'est pas au centre. On a des idées de droite, on a des idées de centre, on a des idées de gauche", indique Abdénour Ainséba.
Dans le programme de l'ex-adjoint à la Culture de Georges Képénékian, on retrouve notamment un projet de maison des cultures du monde et de cité de l'innovation au musée Guimet.
"Ce sont deux idées qui peuvent paraître un peu différentes, mais qui sont complémentaires. Pourquoi ? Aujourd'hui, quand vous regardez dans la ville de Lyon, elle est extrêmement brassée culturellement, il y a des gens qui viennent de partout, et je pense que chacun peut apporter sa vision de sa culture. Connaître la culture de l'autre, c'est créer des passerelles, c'est créer des ponts, c'est faire en sorte que les gens puissent vivre ensemble, se comprendre, se découvrir, mais c'est également des opportunités pour nos entreprises", conclut Abdénour Ainséba.
Si le rapport c'est mon refus définitif de ne voter ne Doucet ni Aulas...Signaler Répondre
Capito compère ni peste ne choléra
Vous devriez changer votre pseudo en vote inutile, par soucis de réalisme.Signaler Répondre
Effectivement, c'est Gégé qui a été le plus incorrect en dégageant Képé au retour calamiteux du ministère, traitant ce dernier comme un valet.Signaler Répondre
Même si je pense aussi que Kepenekian ne fera pas d'étincelles car son projet assez léger ne me convainc pas, je voterai pour lui pour ne pas donner mon bulletin ni au psychorigide dogmatique Doucet ni au peu sérieux et opportuniste intéressé Aulas.
Donc je voterai Képenekian
Lorsque Collomp quitte le ministere kepenekian démissionne pour lui rendre le poste de maire.Signaler Répondre
quand il s'agit de désigner son successeur collomp ne choisit pas kepenekian qui l'a joué corporate tout le temps.
c'est qui le mec pas clean?
C'est beau de rêver !Signaler Répondre
La carte du ridicule?Signaler Répondre
Il y a un (GROS) grain de sable dans la machine Kepenekian: Avec Kimfeld c'est lui a trahi Collomb, propulsant Doucet à la Mairie .Signaler Répondre
On n est pas pret d'oublier .
L'idée d'apaisement donne des boutons aux Lyonnais depuis 2020. Certaines rues sont désertes car les commerces sont fermés. Une ville sans vie est triste. C'est Doudou le roi de l'apaisement. Ils peuvent faire alliance (si ce n'est déjà prévu).Signaler Répondre
Votre humour est magnifique, la personne âgée à laquelle vous faîtes référence va faire 2 %Signaler Répondre