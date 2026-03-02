Judiciaire

"Fabienne Buccio est une extrême gauchiste" : la préfète du Rhône porte plainte après un tweet qui enflamme les réseaux sociaux

Une publication en ligne qui finit devant la justice.

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a récemment déposé plainte à la suite de propos publiés sur le réseau social X par le militant d'extrême-droite  Damien Rieu.

Dans un tweet, ce dernier écrivait : "La préfète du Rhône Fabienne Buccio est une extrême gauchiste qui est en train de forcer toutes les communes préservées dans le Beaujolais et les Monts d’Or à construire des HLM. Avec l’arrivé de l’immigration, les petits villages tranquilles basculent dans l’insécurité. On sous estime à quel point l’État peut se rendre complice du pire."

Ce message, largement relayé en ligne, met directement en cause l’action de la représentante de l’État, notamment sur la question des logements sociaux dans certaines communes du département.

Pour rappel, la loi SRU impose à certaines communes un quota minimal de logements sociaux. En matière de logements sociaux, la loi SRU fixe des obligations précises. Elle concerne les communes de plus de 3 500 habitants (seuil abaissé à 1 500 habitants en région parisienne) qui appartiennent à une agglomération ou une intercommunalité de plus de 50 000 habitants, dès lors que cet ensemble comprend au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Ces communes doivent compter une part minimale de logements sociaux parmi leurs résidences principales : 25 % dans les territoires où la demande est la plus forte, et 20 % dans les zones considérées comme moins tendues.

"Je ne me laisserai pas intimider"

Dans un second message publié sur X, Damien Rieu a indiqué : "La préfète du Rhône vient de déposer plainte contre moi pour ce tweet, qui n’est ni insultant ni haineux. C’est une stupéfiante dérive autoritaire visant à interdire toute critique de sa politique. De nombreux témoignages d’habitants et d’élus corroborent mes propos. Je ne me laisserai pas intimider."

 Le militant affirme ainsi contester le caractère répréhensible de ses propos et dénonce une atteinte à la liberté de critique.

La plainte ne viserait pas uniquement le tweet initial. La publication a suscité de nombreuses réactions en ligne, dont certaines comporteraient des propos injurieux dans les commentaires visant la préfète du Rhône. Plusieurs réponses publiées sous le message initial contiendraient des termes offensants et des attaques personnelles. Des éléments qui pourraient également être examinés dans le cadre de la procédure engagée.

Titeuf le 02/03/2026 à 14:43

La préfète devrait écouter les discussions des listes électorales pour les prochaines élections... en effet les actions de la Préfecture font partie des inquiétudes de nombreux villages et villes autour de Lyon.
On a en mémoire st symphorien, Tassin etc etc... l'orientation de la Préfecture est très claire dans la tête des candidats et de nombreux électeurs.
Il faut pas croire que cela passe inaperçu et personne n'en parle.
La stratégie de diluer le problème en répartissant dans les communes autour est connu depuis des années mais cela ne fait que créer des métastases partout.
Me souvient de l'épisode de St Genis les ollieres il y a quelques années.
Le fait de passer par la justice pour ne pas initier le débat est typique aussi.

OUI il faut revoir la SRU la très grande majorité des habitants le veulent.

GAD le 02/03/2026 à 14:35

Il n'y aura bientôt plus assez de magistrats pour instruire toutes ces plaintes déposées à tire-larigot

Il est pourtant tout à fait fondé le 02/03/2026 à 14:32

Damien Rieu semble complètement avoir le droit et la liberté d'exprimer ces opinions politiques.

A un moment, les attaques judiciaires sont des aveus...

LudoLyon le 02/03/2026 à 14:27

L'urgence c'est de porter plainte contre Damien Rieu, pas de fermer les squats ni les lieux non autorisés d'entraînement au "Combat libre " encore appelé "Autodéfense" ? Espérons que Mme la Préfète lise Rebellyon, tout y est très bien expliqué, et c'est incompréhensible que ces lieux ne soient pas fermés.

a ta maman le 02/03/2026 à 14:10
Bibi69 a écrit le 02/03/2026 à 14h06

Des nouvelles du scooter dont la plaque d'immatriculation a été relevé ? A qui appartient-il ?

.. ou a JonLuk Mélenchon d'après CNews

Bibi69 le 02/03/2026 à 14:06

Des nouvelles du scooter dont la plaque d'immatriculation a été relevé ? A qui appartient-il ?

Autocat le 02/03/2026 à 14:05

La préfète n'y est pour rien, elle ne fait qu'appliquer les décisions prisent en haut lieu. Dans ce cas précis dispatcher le maximum de migrants dans les campagnes. Gardons à l'esprit qu'il a été décidé de détruire la civilisation européenne en utilisant la migration de masse comme arme.

Thaïs d'Escufion le 02/03/2026 à 14:03
Watt a écrit le 02/03/2026 à 13h27

Il faut supprimer la loi SRU.

il faut supprimer la diffusion de l'idéologie néonazie/néofasciste, et appliquer la loi: quiconque appelle a la haine en fonction de l'ethnie de la race ou de la religion a potentiellement sa place en prison, le code pénal est formel..
Assez de complaisance avec la propagande d'extrême droite, qui ne respecte pas la loi.
https://egalitecontreracisme.fr/ce-que-dit-la-loi#:~:text=L'article%201er%20de,de%20cr%C3%A9er%20un%20environnement%20hostile%2C

Aucun rapport le 02/03/2026 à 13:29

On peut en conclure que pour l'extrême droite, respecter la loi, c'est être d'extrême gauche ^^

Watt le 02/03/2026 à 13:27

Il faut supprimer la loi SRU.

L’extrême droite est un danger pour la France le 02/03/2026 à 13:25

Depuis que ce mec d’extrême droite provoque des troubles en France j’espère que cette fois la justice va avoir la main lourde
L’extrême droite représente un danger pour la France

Solidarité 69 le 02/03/2026 à 13:10

Quelle est la nature des revenus de ce militant pour pouvoir poster toute la journée ?

