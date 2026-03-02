"Fabienne Buccio est une extrême gauchiste" : la préfète du Rhône porte plainte après un tweet qui enflamme les réseaux sociaux

La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a récemment déposé plainte à la suite de propos publiés sur le réseau social X par le militant d'extrême-droite Damien Rieu.

Dans un tweet, ce dernier écrivait : "La préfète du Rhône Fabienne Buccio est une extrême gauchiste qui est en train de forcer toutes les communes préservées dans le Beaujolais et les Monts d’Or à construire des HLM. Avec l’arrivé de l’immigration, les petits villages tranquilles basculent dans l’insécurité. On sous estime à quel point l’État peut se rendre complice du pire."

Ce message, largement relayé en ligne, met directement en cause l’action de la représentante de l’État, notamment sur la question des logements sociaux dans certaines communes du département.

Pour rappel, la loi SRU impose à certaines communes un quota minimal de logements sociaux. En matière de logements sociaux, la loi SRU fixe des obligations précises. Elle concerne les communes de plus de 3 500 habitants (seuil abaissé à 1 500 habitants en région parisienne) qui appartiennent à une agglomération ou une intercommunalité de plus de 50 000 habitants, dès lors que cet ensemble comprend au moins une commune de plus de 15 000 habitants.

Ces communes doivent compter une part minimale de logements sociaux parmi leurs résidences principales : 25 % dans les territoires où la demande est la plus forte, et 20 % dans les zones considérées comme moins tendues.

"Je ne me laisserai pas intimider"

Dans un second message publié sur X, Damien Rieu a indiqué : "La préfète du Rhône vient de déposer plainte contre moi pour ce tweet, qui n’est ni insultant ni haineux. C’est une stupéfiante dérive autoritaire visant à interdire toute critique de sa politique. De nombreux témoignages d’habitants et d’élus corroborent mes propos. Je ne me laisserai pas intimider."

Le militant affirme ainsi contester le caractère répréhensible de ses propos et dénonce une atteinte à la liberté de critique.

La plainte ne viserait pas uniquement le tweet initial. La publication a suscité de nombreuses réactions en ligne, dont certaines comporteraient des propos injurieux dans les commentaires visant la préfète du Rhône. Plusieurs réponses publiées sous le message initial contiendraient des termes offensants et des attaques personnelles. Des éléments qui pourraient également être examinés dans le cadre de la procédure engagée.