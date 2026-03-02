Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes

Ce lundi 2 mars, on entre dans la dernière ligne droite de la campagne des municipales. Et Grégory Doucet a décidé que sa première mesure dévoilée dans ce cadre serait la suivante : le maire écologiste sortant annonce vouloir instaurer, sur demande, la distribution gratuite de paniers de fruits et légumes bio et locaux pour les femmes enceintes.
Cela permettrait selon lui de favoriser une alimentation de qualité pendant la grossesse et limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, notamment présents dans certains pesticides. Il rappelle que la période prénatale constitue un moment déterminant pour la santé de l’enfant à naître.
La distribution serait organisée en lien avec les structures existantes et les futures cantines de quartier. Des actions de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens seraient également proposées, au-delà de la seule question alimentaire, afin d’accompagner les familles dans leurs choix quotidiens.
À l’échelle de la Métropole de Lyon, la liste Avançons Ensemble portée par Bruno Bernard propose la mise en place d’un Pack Naissance. Ce dispositif prévoit un accompagnement renforcé des parents avant et après la naissance.
Il inclurait notamment un suivi systématisé par les équipes de Protection maternelle et infantile (PMI), avec des entretiens prénataux et postnataux, ainsi que des ateliers collectifs consacrés aux soins du nourrisson, à l’alimentation, au sommeil ou à l’éveil.
Des permanences baptisées "mercredis des parents" seraient également créées pour répondre aux questions des futurs et jeunes parents. Un soutien spécifique aux familles les plus précaires est évoqué, incluant un accompagnement alimentaire et un accès facilité à des paniers de produits frais.
Enfin, une application numérique dédiée à la parentalité serait développée afin de centraliser des informations sur la santé, les vaccins, la prévention des violences ou encore l’exposition aux perturbateurs endocriniens.
La PMI existe déjà. Les professionnels font leur travail. Pourquoi systématiser encore davantage le suivi ? L’État et la métropole interviennent déjà.Signaler Répondre
La ville de Doucet veut-elle se substituer à tout le monde, avec notre argent ?
N' en jetez plus, c'est l'indigestion électoraliste qui nous guette.Signaler Répondre
Doucet doit arrêter la fumette de la pelouse du PTO , ses promesses démagogiques en rafale le rendent totalement incredibile.
On distribue des paniers bio mais on augmente les impôts locaux.Signaler Répondre
Finalement, on paye nos propres légumes, avec un circuit administratif en prime...
Des paniers gratuits “sur demande” : donc encore un guichet, encore des dossiers, encore des agents pour instruire. Les écologistes adorent créer des couches administratives !Signaler Répondre
Et pendant ce temps-là, les lyonnais partent, les classes ferment, les commerces souffrent et la circulation reste chaotique.
+ un panier commun avec LFISignaler Répondre
Encore une idée “symbole” qui coche toutes les cases : bio, local, appli numérique et ateliers pédagogiques. La question du financement, elle, reste mystérieusement absente. On distribue, on subventionne, on communique… et la facture finit toujours par tomber.Signaler Répondre
Les légumes de machin granpre cultivé nu devant des enfants. Prends ton Ouigo et sauve toi loin.Signaler Répondre
Avant de recevoir les paniers gratuits bios, les futurs parents seraient dans l'obligation de participer à la production maraichères et agricoles à hauteur d'un temps plein agricole effectif pendant 2 ans (50-60-70 heures par semaine, 10 jours de vacances tous les 5 ou 7 ou 10 ans même). Welcome dans le monde réel face à la démagogie ambiante.Signaler Répondre
On sombre dans la niaiserie politique.Signaler Répondre
ça sera distribué par la jeune garde ?Signaler Répondre
vite un mega tunnelSignaler Répondre
Toujours plus avec l'argent du contribuable.Signaler Répondre
C'est ce qui s'appelle "ramer" pour avoir des voix. A force de creuser il va bien nous trouver du pétrole.Signaler Répondre
Il a trouvé une nouvelle idée ?Signaler Répondre
inflation du nombre des idees loufoquesSignaler Répondre
Et les autres ???Signaler Répondre
.T'es vraiment un Guignol Doucet !!!!!