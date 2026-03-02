Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes

Ce lundi 2 mars, on entre dans la dernière ligne droite de la campagne des municipales. Et Grégory Doucet a décidé que sa première mesure dévoilée dans ce cadre serait la suivante : le maire écologiste sortant annonce vouloir instaurer, sur demande, la distribution gratuite de paniers de fruits et légumes bio et locaux pour les femmes enceintes.

Cela permettrait selon lui de favoriser une alimentation de qualité pendant la grossesse et limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, notamment présents dans certains pesticides. Il rappelle que la période prénatale constitue un moment déterminant pour la santé de l’enfant à naître.

La distribution serait organisée en lien avec les structures existantes et les futures cantines de quartier. Des actions de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens seraient également proposées, au-delà de la seule question alimentaire, afin d’accompagner les familles dans leurs choix quotidiens.

À l’échelle de la Métropole de Lyon, la liste Avançons Ensemble portée par Bruno Bernard propose la mise en place d’un Pack Naissance. Ce dispositif prévoit un accompagnement renforcé des parents avant et après la naissance.

Il inclurait notamment un suivi systématisé par les équipes de Protection maternelle et infantile (PMI), avec des entretiens prénataux et postnataux, ainsi que des ateliers collectifs consacrés aux soins du nourrisson, à l’alimentation, au sommeil ou à l’éveil.

Des permanences baptisées "mercredis des parents" seraient également créées pour répondre aux questions des futurs et jeunes parents. Un soutien spécifique aux familles les plus précaires est évoqué, incluant un accompagnement alimentaire et un accès facilité à des paniers de produits frais.

Enfin, une application numérique dédiée à la parentalité serait développée afin de centraliser des informations sur la santé, les vaccins, la prévention des violences ou encore l’exposition aux perturbateurs endocriniens.