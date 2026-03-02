Politique

Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes

Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes
Municipales à Lyon : Grégory Doucet propose des paniers bio gratuits pour les femmes enceintes - LyonMag

Dans le cadre de la campagne municipale et métropolitaine, l’union de la gauche et des écologistes propose la mise en place de paniers bio gratuits pour les femmes enceintes à Lyon, ainsi qu’un « Pack Naissance » à l’échelle de la Métropole.

Ce lundi 2 mars, on entre dans la dernière ligne droite de la campagne des municipales. Et Grégory Doucet a décidé que sa première mesure dévoilée dans ce cadre serait la suivante : le maire écologiste sortant annonce vouloir instaurer, sur demande, la distribution gratuite de paniers de fruits et légumes bio et locaux pour les femmes enceintes.

Cela permettrait selon lui de favoriser une alimentation de qualité pendant la grossesse et limiter l’exposition aux perturbateurs endocriniens, notamment présents dans certains pesticides. Il rappelle que la période prénatale constitue un moment déterminant pour la santé de l’enfant à naître.

La distribution serait organisée en lien avec les structures existantes et les futures cantines de quartier. Des actions de sensibilisation aux perturbateurs endocriniens seraient également proposées, au-delà de la seule question alimentaire, afin d’accompagner les familles dans leurs choix quotidiens.

À l’échelle de la Métropole de Lyon, la liste Avançons Ensemble portée par Bruno Bernard propose la mise en place d’un Pack Naissance. Ce dispositif prévoit un accompagnement renforcé des parents avant et après la naissance.

Il inclurait notamment un suivi systématisé par les équipes de Protection maternelle et infantile (PMI), avec des entretiens prénataux et postnataux, ainsi que des ateliers collectifs consacrés aux soins du nourrisson, à l’alimentation, au sommeil ou à l’éveil.

Des permanences baptisées "mercredis des parents" seraient également créées pour répondre aux questions des futurs et jeunes parents. Un soutien spécifique aux familles les plus précaires est évoqué, incluant un accompagnement alimentaire et un accès facilité à des paniers de produits frais.

Enfin, une application numérique dédiée à la parentalité serait développée afin de centraliser des informations sur la santé, les vaccins, la prévention des violences ou encore l’exposition aux perturbateurs endocriniens.

Tags :

municipales 2026 à Lyon

Grégory Doucet

femmes enceintes

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
stephoupop le 02/03/2026 à 14:49

La PMI existe déjà. Les professionnels font leur travail. Pourquoi systématiser encore davantage le suivi ? L’État et la métropole interviennent déjà.

La ville de Doucet veut-elle se substituer à tout le monde, avec notre argent ?

Signaler Répondre
avatar
stop demagogia le 02/03/2026 à 14:49

N' en jetez plus, c'est l'indigestion électoraliste qui nous guette.
Doucet doit arrêter la fumette de la pelouse du PTO , ses promesses démagogiques en rafale le rendent totalement incredibile.

Signaler Répondre
avatar
Doucet adore dépenser votre argent le 02/03/2026 à 14:47

On distribue des paniers bio mais on augmente les impôts locaux.

Finalement, on paye nos propres légumes, avec un circuit administratif en prime...

Signaler Répondre
avatar
paramamin le 02/03/2026 à 14:45

Des paniers gratuits “sur demande” : donc encore un guichet, encore des dossiers, encore des agents pour instruire. Les écologistes adorent créer des couches administratives !

Et pendant ce temps-là, les lyonnais partent, les classes ferment, les commerces souffrent et la circulation reste chaotique.

Signaler Répondre
avatar
Comique le 02/03/2026 à 14:44

+ un panier commun avec LFI

Signaler Répondre
avatar
Vieux Lyon 69 le 02/03/2026 à 14:41

Encore une idée “symbole” qui coche toutes les cases : bio, local, appli numérique et ateliers pédagogiques. La question du financement, elle, reste mystérieusement absente. On distribue, on subventionne, on communique… et la facture finit toujours par tomber.

Signaler Répondre
avatar
boris69 le 02/03/2026 à 14:38

Les légumes de machin granpre cultivé nu devant des enfants. Prends ton Ouigo et sauve toi loin.

Signaler Répondre
avatar
Corneille le 02/03/2026 à 14:36

Avant de recevoir les paniers gratuits bios, les futurs parents seraient dans l'obligation de participer à la production maraichères et agricoles à hauteur d'un temps plein agricole effectif pendant 2 ans (50-60-70 heures par semaine, 10 jours de vacances tous les 5 ou 7 ou 10 ans même). Welcome dans le monde réel face à la démagogie ambiante.

Signaler Répondre
avatar
Ouah, super le 02/03/2026 à 14:34

On sombre dans la niaiserie politique.

Signaler Répondre
avatar
france22 le 02/03/2026 à 14:29

ça sera distribué par la jeune garde ?

Signaler Répondre
avatar
et aussi le 02/03/2026 à 14:28

vite un mega tunnel

Signaler Répondre
avatar
Watt le 02/03/2026 à 14:10

Toujours plus avec l'argent du contribuable.

Signaler Répondre
avatar
maville le 02/03/2026 à 14:10

C'est ce qui s'appelle "ramer" pour avoir des voix. A force de creuser il va bien nous trouver du pétrole.

Signaler Répondre
avatar
encore le 02/03/2026 à 14:08

Il a trouvé une nouvelle idée ?

Signaler Répondre
avatar
concours lepine le 02/03/2026 à 14:07

inflation du nombre des idees loufoques

Signaler Répondre
avatar
Bob le 02/03/2026 à 14:02

Et les autres ???
.T'es vraiment un Guignol Doucet !!!!!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.