Une fusillade oubliée de 2024 à Vénissieux refait surface : deux Colombiens mis en examen

Derrière une fusillade datant de 2024, les enquêteurs remontent la piste de mercenaires du narcotrafic.

Un nouveau rebondissement judiciaire intervient dans une affaire de violences armées survenue dans la métropole lyonnaise. Selon Tribune de Lyon, deux hommes de nationalité colombienne, âgés d’une trentaine d’années, ont été mis en examen fin février 2026 au tribunal judiciaire de Lyon pour tentative de meurtre en bande organisée.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé à une fusillade survenue le 25 octobre 2024 dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Lors de cette attaque nocturne, un homme de 20 ans avait été pris pour cible par plusieurs tirs d’arme à feu. Touché notamment aux jambes et dans le dos, le jeune homme avait survécu malgré de graves blessures.

La lente cuisson de la grenouille dans son bocal le 02/03/2026 à 16:42

Les faits de criminalité deviennent toujours plus spectaculaires, ici avec des commandos sud-américains qui s'invitent en France carrément, et nos politiques (surtout ceux en place, les Ecologistes et les gauchos) déclament comme priorité "le vélo", "l'écologie"...

Ce sont ces gens qui sont responsables de la lente montée de cette insécurité pour les Lyonnais, à faire dans le déni total.

Comme la grenouille dans son bocal dont on augmente degré par degré le température, et pour qui il est trop tard quand elle se rend compte qu'elle est cuite...

Ex Précisions le 02/03/2026 à 15:41

C'est vrai qu'avec les fusillades presque journalières sur la métropole on en oublie...
Hein Bernard !

Ritchie le 02/03/2026 à 15:20

Les fusillades étant quotidiennes dans le secteur, on peut en oublier un certain nombre...

