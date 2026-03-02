Une fusillade oubliée de 2024 à Vénissieux refait surface : deux Colombiens mis en examen

Un nouveau rebondissement judiciaire intervient dans une affaire de violences armées survenue dans la métropole lyonnaise. Selon Tribune de Lyon, deux hommes de nationalité colombienne, âgés d’une trentaine d’années, ont été mis en examen fin février 2026 au tribunal judiciaire de Lyon pour tentative de meurtre en bande organisée.

Ils sont soupçonnés d’avoir participé à une fusillade survenue le 25 octobre 2024 dans le quartier des Minguettes à Vénissieux. Lors de cette attaque nocturne, un homme de 20 ans avait été pris pour cible par plusieurs tirs d’arme à feu. Touché notamment aux jambes et dans le dos, le jeune homme avait survécu malgré de graves blessures.