À Lyon, Nathalie Perrin-Gilbert organise un meeting avant le premier tour des municipales

La campagne municipale entre dans sa dernière ligne droite à Lyon. Nathalie Perrin-Gilbert, candidate à la mairie et tête de liste Lyon avec vous, organisera un meeting public ce mercredi 4 mars à 18h30, à la salle de la Ficelle, dans le 4e arrondissement.

Seront notamment présents Guillaume Lacroix, président du Parti radical de gauche (PRG), ainsi que Thimotée Martin-Brossat, président du mouvement citoyen En action Lyon 3. Les têtes de liste sur les arrondissements lyonnais et les circonscriptions métropolitaines, ainsi que leurs colistiers, sont également annoncés.

À l’approche du scrutin, la candidate souhaite rassembler autour d’un programme municipal articulé autour de la responsabilité politique, de l’exercice démocratique du pouvoir et du développement de services publics locaux "pour une ville facile à vivre".

Parmi les axes mis en avant figurent également la considération pour l’ensemble des habitants, "partout dans la ville", ainsi que la place de Lyon en Europe et dans le monde.

Dans un communiqué, Nathalie Perrin-Gilbert affirme ne pas croire "ni dans la peur ni dans la colère pour fonder une proposition politique", plaidant pour une démarche collective afin de "protéger tous ses habitants", simplifier la vie quotidienne et rendre "demain possible".

Le meeting de l'ancienne maire du 1er arrondissement se tiendra à la salle de la Ficelle, 65 boulevard des Canuts, à partir de 18h30.