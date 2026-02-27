Municipales à Lyon : comment Grégory Doucet veut désormais donner la priorité aux piétons

Avec l'explosion de la pratique du vélo, les conflits d'usage ont été légion ces dernières années entre piétons et cyclistes. Grégory Doucet semble l'avoir compris, affichant ce vendredi une priorité affirmée aux piétons, "usagers les plus vulnérables de l’espace public".
"Ma priorité, ce sont les piétons, car la marche est le premier mode de déplacement à Lyon", affirme l'édile écologiste, souhaitant agrandir certains trottoirs, installer davantage de bancs et assurer des continuités piétonnes entre les quartiers.
Sur le volet vélo, la majorité sortante met en avant le développement des pistes cyclables et la poursuite des Voies Lyonnaises avec la Métropole, notamment la VL8 rue de l’Épargne dans les 7e et 8e arrondissements. D’autres aménagements sont annoncés pour corriger les points noirs identifiés dans le baromètre vélo de la FUB.
Le programme prévoit aussi de renforcer les formations au savoir rouler à vélo et au code de la route dans les écoles primaires, ainsi que le partenariat avec les associations pour développer services et événements comme le défi J’y vais à vélo à l’école.
1000 chaises et 60 nouvelles rues aux enfants
Côté piétons, la majorité promet la création d’itinéraires continus et accessibles reliant commerces, écoles et équipements publics. Mille chaises doivent être installées dans l’espace public.
Plusieurs cœurs de quartier sont cités comme exemples de réaménagements, notamment à Valmy (9e), place Saint-Anne (3e) ou place Bertone (4e). Un plan d’embellissement des places prévoit davantage d’ombre, de végétation, de jeux et de mobilier urbain.
Le dispositif des rues aux enfants sera poursuivi et étendu, avec 60 nouvelles rues annoncées lors d'un éventuel prochain mandat.
Pour réduire les conflits d’usages, la majorité prévoit la création d’une deuxième brigade cycliste au sein de la police municipale. Les contrôles des ASVP et des motards se poursuivront pour faire respecter la ville 30, le stationnement gênant ou la circulation des vélos et trottinettes sur les trottoirs.
Une brigade anti-incivilités de 50 agents interviendra également pour protéger les piétons. La majorité rappelle que depuis 2019, les accidents graves auraient été divisés par deux à Lyon et confirme le maintien de l’objectif "zéro tué, zéro blessé grave".
Des actions de communication sont aussi annoncées, dont l’édition d’une bande dessinée pour rappeler les règles et bonnes pratiques du partage de la rue.
