Gaël Monfils lancera le nouvel ATP 250 de Lyon en octobre 2026

L'agglomération lyonnaise accueillera du 18 au 25 octobre 2026 un nouvel événement du circuit masculin : le Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes. Installé à la LDLC Arena, ce tournoi ATP 250 a comme ambition de s’imposer d’entrée de jeu dans le calendrier d’automne avec une affiche de prestige.

Pour marquer les esprits, les organisateurs ont officialisé la participation de Gaël Monfils. Figure emblématique du tennis français depuis plus de deux décennies, le Parisien reste l’un des joueurs les plus expérimentés du circuit.

À 40 ans passés au moment du tournoi lyonnais, celui qui apparaît comme le dernier représentant de la génération des “Mousquetaires” encore en activité abordera cette étape dans un contexte particulier, alors que se profile la fin de sa carrière.

Passé professionnel en 2004, Gaël Monfils a atteint le 6e rang mondial en novembre 2016, son meilleur classement, et compte 13 trophées ATP pour 35 finales disputées. À l’aise sur toutes les surfaces, il s’est illustré en Grand Chelem avec une demi-finale à Roland-Garros en 2008 et un dernier carré à l’US Open en 2016.

Récemment encore, il a démontré qu’il restait compétitif en dominant Damir Dzumhur à Acapulco.

La billetterie est d’ores et déjà accessible sur le site officiel de l’événement.