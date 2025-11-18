Sports

Billetterie ouverte pour le tout nouveau tournoi de tennis ATP 250 de Lyon




La LDLC Arena se prépare à vibrer au rythme du tennis mondial avec l’inauguration du Grand Prix Auvergne-Rhône-Alpes.

Dès ce mardi, les billets pour le tout nouveau tournoi ATP 250, prévu du 18 au 25 octobre 2026 à la LDLC Arena de Lyon-Décines, sont disponibles en ligne via le site officiel du tournoi.

Cette compétition promet une semaine de tennis de haut niveau dans l’une des infrastructures les plus modernes d’Europe.

Les prix varient selon les phases du tournoi, avec des tarifs allant de 6,50 euros pour les qualifications, à 9,50 euros pour le premier tour du tableau principal et jusqu’à 37,50 euros pour les demi-finales et la finale. Les licenciés de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Tennis bénéficient de tarifs préférentiels grâce à un partenariat local.

Le nouveau tournoi lyonnais prend la relève de l’Open parc Auvergne-Rhône-Alpes, organisé de 2017 à 2024 au parc de la Tête d’Or. Un changement net d’ambiance, mais aussi d’ambition.

