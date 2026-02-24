Raphaëlle Mizony (NPA) : "Pour un an et demi de gratuité des TCL, on prend 450 millions d'euros dans la poche de Jean-Michel Aulas"

A 22 ans, Raphaëlle Mizony est la benjamine des candidats à la mairie de Lyon. Sous la bannière NPA-Révolutionnaires, elle veut faire entendre la voix des travailleurs face à Jean-Michel Aulas, "représentant parfait de la bourgeoisie lyonnaise contre qui on veut se bagarrer politiquement" et de Grégory Doucet et sa "politique dégueulasse" contre les migrants et les sans-abris.

A l'instar de Lutte ouvrière, Raphaëlle Mizony porte des thématiques échappant aux pouvoirs de maire comme la régularisation des sans-papiers ou l'interdiction des licenciements. "Si dans les municipales il fallait parler que de la hauteur des trottoirs ou de la longueur des pistes cyclables, je pense qu'on s'ennuierait quand même un petit peu, non ?", rétorque l'étudiante.

"Quand bien même ce sont des mesures qui ne concernent pas la municipalité, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant dans les municipales parce qu'on pense que c'est en se battant par la lutte collective des travailleurs qu'on pourra obtenir nos revendications", poursuit-elle.

Raphaëlle Mizony a un vaste plan pour les TCL, avec déjà une idée sur comment le financer : "On veut la gratuité pour toutes et tous et justement encore une fois pas que pour les Lyonnais comme le voudrait Aulas. On veut un développement massif de l'offre des transports en commun, de tout le réseau. Il y a la proposition d'un nouveau métro, d'un nouveau tramway, nous on veut ça et même plus encore. Et par contre, il ne faudra pas du tout que ça rentre en contradiction avec l'amélioration des conditions de travail qui sera une garantie pour le bon fonctionnement du réseau. Et pour ça, il faudra prendre l'argent là où il y en a, dans la poche des patrons notamment. Et Jean-Michel Aulas, avec sa petite fortune de 450 millions d'euros, c'est déjà un an et demi de gratuité".

Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.