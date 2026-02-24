Raphaëlle Mizony (NPA) : "Pour un an et demi de gratuité des TCL, on prend 450 millions d'euros dans la poche de Jean-Michel Aulas"

A 22 ans, Raphaëlle Mizony est la benjamine des candidats à la mairie de Lyon. Sous la bannière NPA-Révolutionnaires, elle veut faire entendre la voix des travailleurs face à Jean-Michel Aulas, "représentant parfait de la bourgeoisie lyonnaise contre qui on veut se bagarrer politiquement" et de Grégory Doucet et sa "politique dégueulasse" contre les migrants et les sans-abris.
A l'instar de Lutte ouvrière, Raphaëlle Mizony porte des thématiques échappant aux pouvoirs de maire comme la régularisation des sans-papiers ou l'interdiction des licenciements. "Si dans les municipales il fallait parler que de la hauteur des trottoirs ou de la longueur des pistes cyclables, je pense qu'on s'ennuierait quand même un petit peu, non ?", rétorque l'étudiante.
"Quand bien même ce sont des mesures qui ne concernent pas la municipalité, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant dans les municipales parce qu'on pense que c'est en se battant par la lutte collective des travailleurs qu'on pourra obtenir nos revendications", poursuit-elle.
Raphaëlle Mizony a un vaste plan pour les TCL, avec déjà une idée sur comment le financer : "On veut la gratuité pour toutes et tous et justement encore une fois pas que pour les Lyonnais comme le voudrait Aulas. On veut un développement massif de l'offre des transports en commun, de tout le réseau. Il y a la proposition d'un nouveau métro, d'un nouveau tramway, nous on veut ça et même plus encore. Et par contre, il ne faudra pas du tout que ça rentre en contradiction avec l'amélioration des conditions de travail qui sera une garantie pour le bon fonctionnement du réseau. Et pour ça, il faudra prendre l'argent là où il y en a, dans la poche des patrons notamment. Et Jean-Michel Aulas, avec sa petite fortune de 450 millions d'euros, c'est déjà un an et demi de gratuité".
Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin.
Je vous trouve injuste : elle vient de décrocher un job : réalisation de banderoles pour Marie ParlotteSignaler Répondre
Je suis pour que chacun paie pour ce qu'il utilise, compris les transports.Signaler Répondre
Excellent !Signaler Répondre
Quand elle aura fini ses etudes et commencé à travailler elle pourra discuter de quelque chose qui pour le moment est abstrait pour elle. Je propose que tous les étudiants partagent pendant leurs temps de cours et soirées etudiantes leurs chambres avec des migrants dans un souci de réguler la tension sur les logements et l'urbanisation galopante.Signaler Répondre
Vous êtes tous des jaloux. Ses parents sont fiers de leur progéniture. Elle passe du CM2 à l'école NPA. Le parcours scolaire normal d'une future emm...Signaler Répondre
Pourtant sur la photo, elle a l'air normale....Signaler Répondre
C'est triste de tomber aussi bas.
ce sont des branleurs pathologiques qui ne vont jamais bosser de leur vie et vivre a nos frais en parasites , politicards et fonctionnaires administratifs inutilesSignaler Répondre
22 ans aucune expérience dans le monde du travail ni de la vie tout court, son projet ? Aller prendre l'argent aux autres pour le redistribuer à la planète entière, l'extrême gauche dans toute sa splendeur. Rien à proposer mais voler les gens ca oui pas de soucis. Libre circulation et régularisation de tous les sans papiers, bah tiens tant qu'à faire on est chez les bisounours tous les gens sont interchangeables toutes les cultures se valent, eh bah non.Signaler Répondre
Qu'elle aille bosser, qu'elle voit un peu ce que c'est la vie et apres on en reparle, balancer des slogans à 2 balles tout le monde peut le faire, proposer des choses intelligentes et realistes la c'est une autre paire de manches.
Déjà en 1981 georges marchais voulait prendre l'argent là ou il est...Signaler Répondre
Il faut vous dépoussiérer mademoiselle... et prendre un peu de bouteille avant de dégoiser la doxa ultra gauchiste
Sinon, des nouvelles de Raphaël Arnault ? Toujours caché dans ses gogues?Signaler Répondre
Elle doit être elle-même fille de bourges, parce qu'on ne trouve rien sur sa famille, et si elle était fille d'ouvriers, elle l'aurait clamé haut et fort !Signaler Répondre
La promesse d'une nomenklatura oligarchique confisquant le pouvoir des travailleurs et c'est tout.Signaler Répondre
Jean-Michel Aulas n'était pas du tout un fils de bourgeois à la base, je suis de L'Arbresle sa ville de naissance . Sa réussite, il ne la doit qu'à lui-même, à son travail !Signaler Répondre
Les révolutionnaires fils de grands bourgeois, Lyon vient d'en faire l'amère expérience !
Elle (dé)raisonne à 1,5 mois : on prend dans la poche d'Aulas, 1,5 mois de TCL gratuit. Et ensuite ? Il y a 12 mois dans l'année, et 72 dans un mandat municipal, et une seule poche Aulas, et seulement quelques autres qui lui sont comparables.Signaler Répondre
Elle mettra ensuite en place un mix entre ex-RDA stasiesque, stakhanovisme soviétique goulaguesque, polpotisme génocidaire, et maoïsme du même tonneau, autant de paradis où les besoins des travailleurs n'étaient satisfaits qu'à 5% et la liberté passée à la moulinette dans une égalité de misère et de désespoir.
La jeunesse, qui répète les mantras des parents et des professeurs de SES sans se poser de questions, est à la ramasse.Signaler Répondre
Aujourd'hui, il faut être influenceur et faire de la thune pour paraître sur les réseaux.
C'est l'avenir de notre triste monde !
Qu'elle aille travailler un peu et qu'elle monte sa boîte, histoire qu'elle prenne un peu de crédibilité.Signaler Répondre
La gratuité des TCL pour toutes et tous, ben oui et avec quel financement ? Raz le bol de payer pour les parasites et autres touristes.
Elle finira fonctionnaire et syndicaliste c'est écrit d'avance...
22 ans, étudiante révolutionnaire, un prénom dont on sature.... Allez, poubelle !Signaler Répondre
Je n'ai absolument rien contre la jeunesse, bien au contraire, mais voici encore quelqu'un qui va défendre les travailleurs sans jamais avoir travaillé un jour de sa vie...Signaler Répondre
"""Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin."""Signaler Répondre
Elle est sure d'être candidate à Lyon?
Il n'y a pas de salle disponible à Lyon ?
Si elle n'en a pas les moyens, qu'elle ouvre un cagnotte dans sa fac !!!!
L’extrème gauche a vraiment du talent pour endoctriner à ce point ces jeunes qui deviennent des bombes incendiaires.Signaler Répondre
Le camarade Xi Jiping peut lui fournir le gite, le couvert, et un complément de formation dans l'un de ses camps de rééducation !Signaler Répondre
Il faut vraiment qu'elle aille se reposer !Signaler Répondre
Croit elle à ce qu’elle dit. Elle doit vivre sur une autre planète.Signaler Répondre
À LFI, on fait une promo en ce moment : contre un vote LFI, on vous offre cagoule et gants coqués.Signaler Répondre
.......Signaler Répondre
ca change des idées des neo naziSignaler Répondre
du grand n'importe quoi cette candidateSignaler Répondre
Elle fait très sectaire avec des idées très arrêtées.....si jeune et déjà aussi rigide et limitée dans sa manière d'aborder les choses, cela dit c'est souvent le profil de l'extrême gauche.Signaler Répondre
S'agirait de grandir...Signaler Répondre
On veut tout gratuit et qui paie ? les couillons qui paient des impots ? ? ? ?Signaler Répondre
Rappelons juste que le nommé Archenault a milité au NPA !Signaler Répondre
donc : "ex Jeune Garde" assassins NPA complice !
Et pour la sécurité, elle prévoit le remplacement des forces de l'ordre républicaine par la milice de LFI.Signaler Répondre
Si vous voyez peu de travailleurs dans les bus c'est que :Signaler Répondre
1-Vous ne prenez pas le bus
2-Vous ne prenez pas le bus en heure de pointe
Donc votre avis claqué au sol croyez moi on serait mieux sans
Bien vu !Signaler Répondre
"On s'en bats les couilles d'être élu maire, on veut juste profiter du temps de parole obligatoire des municipales pour faire entendre nos délires".Signaler Répondre
"C'est en se battant..."Signaler Répondre
Oui oui, on a remarqué...
Encore une vedette étudiante à Lyon 2.Signaler Répondre
On pourrait les rebaptiser Nul Part Ailleurs 🤣Signaler Répondre
En fait, c'est presque UN AN ET DEMI de gratuité.Signaler Répondre
L'ultra gauche sort de son terrier...Signaler Répondre
Gentille , cette demoiselle, je vais aller squatter chez elle gratos, je suis en ancien travailleur , j'espère qu'elle m'accueilleraSignaler Répondre
Je vois peu de travailleur dans le bus, mais des nuisibles, qui profite sans payer avec des téléphones superbes, elle elle est aveugle ?
Avant de faire les poches des autresSignaler Répondre