Raphaëlle Mizony (NPA) : "Pour un an et demi de gratuité des TCL, on prend 450 millions d'euros dans la poche de Jean-Michel Aulas"

Raphaëlle Mizony, candidate NPA-Révolutionnaires aux municipales à Lyon, est l’invitée ce mardi d'Alexis André, dans les Coulisses du Grand Lyon. Chaque jour, un invité qui fait l'actualité de Lyon, son agglomération ou sa région. Politique, société, culture, social : ils passent tous sur le grill dans le studio de LyonMag TV.

A 22 ans, Raphaëlle Mizony est la benjamine des candidats à la mairie de Lyon. Sous la bannière NPA-Révolutionnaires, elle veut faire entendre la voix des travailleurs face à Jean-Michel Aulas, "représentant parfait de la bourgeoisie lyonnaise contre qui on veut se bagarrer politiquement" et de Grégory Doucet et sa "politique dégueulasse" contre les migrants et les sans-abris.

A l'instar de Lutte ouvrière, Raphaëlle Mizony porte des thématiques échappant aux pouvoirs de maire comme la régularisation des sans-papiers ou l'interdiction des licenciements. "Si dans les municipales il fallait parler que de la hauteur des trottoirs ou de la longueur des pistes cyclables, je pense qu'on s'ennuierait quand même un petit peu, non ?", rétorque l'étudiante.

"Quand bien même ce sont des mesures qui ne concernent pas la municipalité, c'est ce qu'on a envie de mettre en avant dans les municipales parce qu'on pense que c'est en se battant par la lutte collective des travailleurs qu'on pourra obtenir nos revendications", poursuit-elle.

Raphaëlle Mizony a un vaste plan pour les TCL, avec déjà une idée sur comment le financer : "On veut la gratuité pour toutes et tous et justement encore une fois pas que pour les Lyonnais comme le voudrait Aulas. On veut un développement massif de l'offre des transports en commun, de tout le réseau. Il y a la proposition d'un nouveau métro, d'un nouveau tramway, nous on veut ça et même plus encore. Et par contre, il ne faudra pas du tout que ça rentre en contradiction avec l'amélioration des conditions de travail qui sera une garantie pour le bon fonctionnement du réseau. Et pour ça, il faudra prendre l'argent là où il y en a, dans la poche des patrons notamment. Et Jean-Michel Aulas, avec sa petite fortune de 450 millions d'euros, c'est déjà un an et demi de gratuité".

Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin.

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.

avatar
Octave le 25/02/2026 à 13:26
le travail c'est la santé a écrit le 25/02/2026 à 04h21

Quand elle aura fini ses etudes et commencé à travailler elle pourra discuter de quelque chose qui pour le moment est abstrait pour elle. Je propose que tous les étudiants partagent pendant leurs temps de cours et soirées etudiantes leurs chambres avec des migrants dans un souci de réguler la tension sur les logements et l'urbanisation galopante.

Je vous trouve injuste : elle vient de décrocher un job : réalisation de banderoles pour Marie Parlotte

avatar
Droit dans ses bottes le 25/02/2026 à 08:41

Je suis pour que chacun paie pour ce qu'il utilise, compris les transports.

avatar
La Meute le 25/02/2026 à 07:47
le travail c'est la santé a écrit le 25/02/2026 à 04h21

Quand elle aura fini ses etudes et commencé à travailler elle pourra discuter de quelque chose qui pour le moment est abstrait pour elle. Je propose que tous les étudiants partagent pendant leurs temps de cours et soirées etudiantes leurs chambres avec des migrants dans un souci de réguler la tension sur les logements et l'urbanisation galopante.

Excellent !

avatar
le travail c'est la santé le 25/02/2026 à 04:21

Quand elle aura fini ses etudes et commencé à travailler elle pourra discuter de quelque chose qui pour le moment est abstrait pour elle. Je propose que tous les étudiants partagent pendant leurs temps de cours et soirées etudiantes leurs chambres avec des migrants dans un souci de réguler la tension sur les logements et l'urbanisation galopante.

avatar
Lepapet le 24/02/2026 à 18:58

Vous êtes tous des jaloux. Ses parents sont fiers de leur progéniture. Elle passe du CM2 à l'école NPA. Le parcours scolaire normal d'une future emm...

avatar
La Meute le 24/02/2026 à 18:17

Pourtant sur la photo, elle a l'air normale....

C'est triste de tomber aussi bas.

avatar
ben en fait le 24/02/2026 à 17:40
velobobo a écrit le 24/02/2026 à 14h17

L’extrème gauche a vraiment du talent pour endoctriner à ce point ces jeunes qui deviennent des bombes incendiaires.

ce sont des branleurs pathologiques qui ne vont jamais bosser de leur vie et vivre a nos frais en parasites , politicards et fonctionnaires administratifs inutiles

avatar
Moon88 le 24/02/2026 à 16:44

22 ans aucune expérience dans le monde du travail ni de la vie tout court, son projet ? Aller prendre l'argent aux autres pour le redistribuer à la planète entière, l'extrême gauche dans toute sa splendeur. Rien à proposer mais voler les gens ca oui pas de soucis. Libre circulation et régularisation de tous les sans papiers, bah tiens tant qu'à faire on est chez les bisounours tous les gens sont interchangeables toutes les cultures se valent, eh bah non.

Qu'elle aille bosser, qu'elle voit un peu ce que c'est la vie et apres on en reparle, balancer des slogans à 2 balles tout le monde peut le faire, proposer des choses intelligentes et realistes la c'est une autre paire de manches.

avatar
Hildegonde le 24/02/2026 à 16:19

Déjà en 1981 georges marchais voulait prendre l'argent là ou il est...
Il faut vous dépoussiérer mademoiselle... et prendre un peu de bouteille avant de dégoiser la doxa ultra gauchiste

avatar
Tintin chez les khmers rouges le 24/02/2026 à 16:19

Sinon, des nouvelles de Raphaël Arnault ? Toujours caché dans ses gogues?

avatar
Jules-Charles le prolo le 24/02/2026 à 16:10

Elle doit être elle-même fille de bourges, parce qu'on ne trouve rien sur sa famille, et si elle était fille d'ouvriers, elle l'aurait clamé haut et fort !

avatar
Corneille le 24/02/2026 à 15:52

La promesse d'une nomenklatura oligarchique confisquant le pouvoir des travailleurs et c'est tout.

avatar
Révolutionnaire n'ayant jamais travaillé le 24/02/2026 à 15:48

Jean-Michel Aulas n'était pas du tout un fils de bourgeois à la base, je suis de L'Arbresle sa ville de naissance . Sa réussite, il ne la doit qu'à lui-même, à son travail !
Les révolutionnaires fils de grands bourgeois, Lyon vient d'en faire l'amère expérience !

avatar
Corneille le 24/02/2026 à 15:36

Elle (dé)raisonne à 1,5 mois : on prend dans la poche d'Aulas, 1,5 mois de TCL gratuit. Et ensuite ? Il y a 12 mois dans l'année, et 72 dans un mandat municipal, et une seule poche Aulas, et seulement quelques autres qui lui sont comparables.
Elle mettra ensuite en place un mix entre ex-RDA stasiesque, stakhanovisme soviétique goulaguesque, polpotisme génocidaire, et maoïsme du même tonneau, autant de paradis où les besoins des travailleurs n'étaient satisfaits qu'à 5% et la liberté passée à la moulinette dans une égalité de misère et de désespoir.

avatar
L'anticapitalisme, c'est ringard ! le 24/02/2026 à 15:26

La jeunesse, qui répète les mantras des parents et des professeurs de SES sans se poser de questions, est à la ramasse.
Aujourd'hui, il faut être influenceur et faire de la thune pour paraître sur les réseaux.
C'est l'avenir de notre triste monde !

avatar
Etbe le 24/02/2026 à 15:21

Qu'elle aille travailler un peu et qu'elle monte sa boîte, histoire qu'elle prenne un peu de crédibilité.
La gratuité des TCL pour toutes et tous, ben oui et avec quel financement ? Raz le bol de payer pour les parasites et autres touristes.
Elle finira fonctionnaire et syndicaliste c'est écrit d'avance...

avatar
Lili de Lyon le 24/02/2026 à 15:20

22 ans, étudiante révolutionnaire, un prénom dont on sature.... Allez, poubelle !

avatar
Alouf1959 le 24/02/2026 à 15:09

Je n'ai absolument rien contre la jeunesse, bien au contraire, mais voici encore quelqu'un qui va défendre les travailleurs sans jamais avoir travaillé un jour de sa vie...

avatar
N P quedal le 24/02/2026 à 14:24

"""Le NPA donnera un meeting le 7 mars à la mairie annexe de Vaulx-en-Velin."""

Elle est sure d'être candidate à Lyon?
Il n'y a pas de salle disponible à Lyon ?
Si elle n'en a pas les moyens, qu'elle ouvre un cagnotte dans sa fac !!!!

avatar
velobobo le 24/02/2026 à 14:17

L’extrème gauche a vraiment du talent pour endoctriner à ce point ces jeunes qui deviennent des bombes incendiaires.

avatar
J'ai la bonne adresse le 24/02/2026 à 14:15
à mon avis a écrit le 24/02/2026 à 14h11

Il faut vraiment qu'elle aille se reposer !

Le camarade Xi Jiping peut lui fournir le gite, le couvert, et un complément de formation dans l'un de ses camps de rééducation !

avatar
à mon avis le 24/02/2026 à 14:11

Il faut vraiment qu'elle aille se reposer !

avatar
N’importe quoi le 24/02/2026 à 14:04

Croit elle à ce qu’elle dit. Elle doit vivre sur une autre planète.

avatar
LFI 69 le 24/02/2026 à 14:02

À LFI, on fait une promo en ce moment : contre un vote LFI, on vous offre cagoule et gants coqués.

avatar
Un pro tcl ou le gendre de bernatd? le 24/02/2026 à 13:59
Philistin a écrit le 24/02/2026 à 13h25

Si vous voyez peu de travailleurs dans les bus c'est que :

1-Vous ne prenez pas le bus
2-Vous ne prenez pas le bus en heure de pointe

Donc votre avis claqué au sol croyez moi on serait mieux sans

.......

avatar
action le 24/02/2026 à 13:48

ca change des idées des neo nazi

avatar
Saviem69 le 24/02/2026 à 13:48

du grand n'importe quoi cette candidate

avatar
Aveuglement Militant le 24/02/2026 à 13:33

Elle fait très sectaire avec des idées très arrêtées.....si jeune et déjà aussi rigide et limitée dans sa manière d'aborder les choses, cela dit c'est souvent le profil de l'extrême gauche.

avatar
Bl74 le 24/02/2026 à 13:32

S'agirait de grandir...

avatar
mais oui c'est ça le 24/02/2026 à 13:31

On veut tout gratuit et qui paie ? les couillons qui paient des impots ? ? ? ?

avatar
Blanc bonnet le 24/02/2026 à 13:29

Rappelons juste que le nommé Archenault a milité au NPA !
donc : "ex Jeune Garde" assassins NPA complice !

avatar
Solidarité 69 le 24/02/2026 à 13:27

Et pour la sécurité, elle prévoit le remplacement des forces de l'ordre républicaine par la milice de LFI.

avatar
Philistin le 24/02/2026 à 13:25
Le délire rouge a écrit le 24/02/2026 à 12h37

Gentille , cette demoiselle, je vais aller squatter chez elle gratos, je suis en ancien travailleur , j'espère qu'elle m'accueillera
Je vois peu de travailleur dans le bus, mais des nuisibles, qui profite sans payer avec des téléphones superbes, elle elle est aveugle ?

Si vous voyez peu de travailleurs dans les bus c'est que :

1-Vous ne prenez pas le bus
2-Vous ne prenez pas le bus en heure de pointe

Donc votre avis claqué au sol croyez moi on serait mieux sans

avatar
La Meute le 24/02/2026 à 13:23
Anti gauchosphere a écrit le 24/02/2026 à 12h44

On pourrait les rebaptiser Nul Part Ailleurs 🤣

Bien vu !

avatar
Henry Golant le 24/02/2026 à 13:23

"On s'en bats les couilles d'être élu maire, on veut juste profiter du temps de parole obligatoire des municipales pour faire entendre nos délires".

avatar
Attention au vocabulaire le 24/02/2026 à 13:10

"C'est en se battant..."

Oui oui, on a remarqué...

avatar
Grossefatigue le 24/02/2026 à 12:53

Encore une vedette étudiante à Lyon 2.

avatar
Anti gauchosphere le 24/02/2026 à 12:44

On pourrait les rebaptiser Nul Part Ailleurs 🤣

avatar
roulette russe le 24/02/2026 à 12:43

En fait, c'est presque UN AN ET DEMI de gratuité.

avatar
La Meute le 24/02/2026 à 12:41

L'ultra gauche sort de son terrier...

avatar
Le délire rouge le 24/02/2026 à 12:37

Gentille , cette demoiselle, je vais aller squatter chez elle gratos, je suis en ancien travailleur , j'espère qu'elle m'accueillera
Je vois peu de travailleur dans le bus, mais des nuisibles, qui profite sans payer avec des téléphones superbes, elle elle est aveugle ?

avatar
Commencez par travailler le 24/02/2026 à 12:32

Avant de faire les poches des autres

