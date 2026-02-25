Lyon : un chien s’en prend à plusieurs enfants dans un parc très fréquenté, son propriétaire interpellé

La scène s’est déroulée peu après midi, ce mercredi 25 février, au parc Blandan à Lyon (7e arrondissement), très fréquenté en milieu de semaine.

Selon le Progrès, un chien de type malinois, circulant sans laisse à proximité du skate park, s’est soudainement dirigé vers un groupe d’enfants en train de jouer sous la surveillance d’adultes. L’animal aurait alors mordu plusieurs mineurs, provoquant un mouvement de panique parmi les familles présentes.

Deux enfants hospitalisés

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont intervenus sur place. Deux enfants blessés ont été pris en charge par les secours avant d’être transportés à l’hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Bron. Leur état de santé ne susciterait pas d’inquiétude selon une source judiciaire.

Plusieurs témoins, dont des enfants présents lors de l’incident, ont été fortement choqués par la scène. Après les faits, le propriétaire du chien aurait quitté les lieux avant d’être finalement retrouvé par les policiers. Il a été interpellé puis placé en garde à vue.

L’animal a également été récupéré par les autorités compétentes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de cette attaque et d’établir les responsabilités.