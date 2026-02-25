Faits Divers

Lyon : un chien s’en prend à plusieurs enfants dans un parc très fréquenté, son propriétaire interpellé

Lyon : un chien s’en prend à plusieurs enfants dans un parc très fréquenté, son propriétaire interpellé - DR

Un chien non tenu en laisse a attaqué plusieurs enfants en pleine journée.

La scène s’est déroulée peu après midi, ce mercredi 25 février, au parc Blandan à Lyon (7e arrondissement), très fréquenté en milieu de semaine. 

Selon le Progrès, un chien de type malinois, circulant sans laisse à proximité du skate park, s’est soudainement dirigé vers un groupe d’enfants en train de jouer sous la surveillance d’adultes. L’animal aurait alors mordu plusieurs mineurs, provoquant un mouvement de panique parmi les familles présentes.

Deux enfants hospitalisés

Alertés rapidement, les sapeurs-pompiers et les forces de l’ordre sont intervenus sur place. Deux enfants blessés ont été pris en charge par les secours avant d’être transportés à l’hôpital Femme Mère Enfant (HFME) de Bron. Leur état de santé ne susciterait pas d’inquiétude selon une source judiciaire.

Plusieurs témoins, dont des enfants présents lors de l’incident, ont été fortement choqués par la scène. Après les faits, le propriétaire du chien aurait quitté les lieux avant d’être finalement retrouvé par les policiers. Il a été interpellé puis placé en garde à vue.

L’animal a également été récupéré par les autorités compétentes. Une enquête a été ouverte afin de déterminer précisément les circonstances de cette attaque et d’établir les responsabilités.

avatar
AntiLFI le 25/02/2026 à 19:09
Joubs a écrit le 25/02/2026 à 18h41

Ce parc est dangereux
Drogué, agression, maintiennent un chien attaque des gosses.
Il faudra attendre un viol ou des morts pour les écolos agissent.

Non, il faut attendre le 22 mars, que les écolos et leurs amis LFI soient remplacés.

Signaler Répondre
avatar
ah ben tiens le 25/02/2026 à 19:05
LFI 69 a écrit le 25/02/2026 à 18h25

Sûrement un chien facho et néonazi

Le comique de service qui refait surface !

Signaler Répondre
avatar
Jonas le 25/02/2026 à 19:04
LFI 69 a écrit le 25/02/2026 à 18h25

Sûrement un chien facho et néonazi

L utilité du port d arme pour les honnêtes citoyens pour abattre ce chien et son propriétaire essayant de tuer des enfants

Signaler Répondre
avatar
Alcofribas Nasier le 25/02/2026 à 19:00

Encore un pauvre animal qui risque d'être victime de la stupidité et de l'agressivité humaine. Les Malinois sont extrêmement intelligents, attentifs et affectueux, mais ils ont besoin d'être bien éduqués. Ils forment d'excellents binômes avec nos militaires pour des missions de sauvetage-déblaiement, de recherche en avalanche, ainsi que pour des opérations de détection de drogue, et même d'armes et de numéraire.
Le seul responsable, c'est l'individu qui est à l'origine ce lamentable évènement.

Signaler Répondre
avatar
A force le 25/02/2026 à 18:52

De vouloir des pures races, l’entre soit fabrique des degenérés.

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 25/02/2026 à 18:49
Doucet responsable ET coupable a écrit le 25/02/2026 à 18h31

Doucet s'est obstinément toujours refuser à demander à sa police municipale de verbaliser les propriétaires de chiens fréquentant des parcs qui leurs sont interdits.

C'est tellement plus facile de s'en prendre aux automobilistes, avec sa sulfateuse à PV qui ne tourne que dans les arrondissements de droite...

Em mars, il dégage, pour notre plus grand bonheur !

N'oubliez pas : c'est aussi Doucet qui est responsable du réchauffement climatique, de l'excès de sel dans la soupe, et de la disparition du Dodo ... habitude d'assistés en recherche permanente de bouc émissaire !!

Signaler Répondre
avatar
Gloupsy le 25/02/2026 à 18:42

Un chien d’extrême droiiiiiiiiite. Et Facho !

Signaler Répondre
avatar
Moon88 le 25/02/2026 à 18:42

Le proprio reste le premier responsable, d'une de laisser le chien vagabonder tout seul dans un parc et de deux de ne pas l'avoir probablement eduqué voir meme de l'avoir battu, car un chien ca mord pas comme ca gratuitement, les chiens qui agissent comme ca sont souvent victimes de maltraitances.

Au final c'est le chien qui sera euthanasié alors que le gugusse prendra du sursis.

Signaler Répondre
avatar
Joubs le 25/02/2026 à 18:41

Ce parc est dangereux
Drogué, agression, maintiennent un chien attaque des gosses.
Il faudra attendre un viol ou des morts pour les écolos agissent.

Signaler Répondre
avatar
Doucet responsable ET coupable le 25/02/2026 à 18:31

Doucet s'est obstinément toujours refuser à demander à sa police municipale de verbaliser les propriétaires de chiens fréquentant des parcs qui leurs sont interdits.

C'est tellement plus facile de s'en prendre aux automobilistes, avec sa sulfateuse à PV qui ne tourne que dans les arrondissements de droite...

Em mars, il dégage, pour notre plus grand bonheur !

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 25/02/2026 à 18:25

Sûrement un chien facho et néonazi

Signaler Répondre

