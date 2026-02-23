"Dès le premier jour, je me suis occupé de sécurité" : le maire de Lyon se défend face aux critiques

À moins de trois semaines du premier tour, la question sécuritaire s’impose ainsi comme l’un des thèmes majeurs de la campagne lyonnaise. Une centralité qui peut s'expliquer par la hausse persistante des faits de délinquance enregistrés ces dernières années dans l’agglomération lyonnaise.

Ce lundi 23 février, Grégory Doucet, tête de liste Pour Vivre Lyon et maire écologiste sortant candidat à sa réélection, s’est rendu dans le quartier de La Duchère, accompagné d’Emmanuel Giraud, tête de liste dans le 9e arrondissement, et de la députée Sabrina Sebaihi.

Objectif affiché : rencontrer habitants, commerçants et acteurs locaux pour présenter plusieurs mesures portées par l’union de la gauche et des écologistes à l’approche des élections municipales des 15 et 22 mars.

Rapidement interrogé sur les critiques récurrentes concernant son action en matière de sécurité, le maire de Lyon a rejeté toute idée de manque d’action.



À la question d’un journaliste évoquant un possible déficit de communication ou d’action expliquant l’image d’un maire jugé peu prioritaire sur la sécurité, Grégory Doucet répond sans hésiter : "D’action certainement pas ! Par contre, certains ont voulu m’enfermer dans une caricature."

Il ajoute :"Cela fait presque six ans maintenant, la durée de mon mandat, que j’entends la question que vous venez de me poser, comme si, à chaque fois que je parlais de sécurité, c’était la première fois que j’en parlais. J’en parle depuis le premier jour. Rappelez-vous, en début de mandat, l’action résolue que nous avons menée sur les rodéos urbains. À l’époque, on entendait exactement la même question : 'ça y est, vous vous emparez enfin de la sécurité ?' Dès le premier jour de mon mandat, je me suis occupé de sécurité parce que c’est une priorité des Lyonnaises et des Lyonnais, et en particulier dans les quartiers populaires. Donc forcément, si c’est une priorité des Lyonnaises et des Lyonnais, c’est la mienne."

"Pourquoi dites-vous que nous avons échoué ?"

Relancé sur un éventuel échec politique expliquant les critiques à son égard et à la place centrale de la sécurité dans la campagne électorale, le maire écologiste a également contesté cette analyse. "Mais pourquoi dites-vous que nous avons échoué sur le sujet ? Puisque justement, je le disais un peu plus tôt, sur ce mandat, nous avons considérablement investi, notamment dans une police de l’humain.

Il précise : "Et c’est encore cette police de l’humain, cette police de proximité pour ce qui est de la police municipale, en laquelle je crois. C’est bien pour ça que j’ai annoncé que nous allions augmenter l’effectif : nous allons le porter à 400 agents sur le prochain mandat. Nous compléterons cette police municipale par une brigade anti-incivilités pour cibler plus précisément certains actes, plus faciles à identifier, plus faciles à traiter, mais qui nécessitent une présence dans l’espace public."

Visant indirectement le projet de grand hôtel de police porté par son principal adversaire Jean-Michel Aulas, le maire sortant a poursuivi : "Encore une fois, une police de l’humain, c’est ce que je veux, et pas un grand projet immobilier. Ce n’est pas d’un grand projet immobilier dont les Lyonnaises et les Lyonnais ont besoin. Ce dont ils ont besoin, c’est d’avoir des policiers municipaux en proximité. Cela sera aussi possible avec nos postes de police mobiles."